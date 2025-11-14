https://sarabic.ae/20251114/ثقافة-وسياحة-أبوظبي-تشارك-في-آيكوم-2025---1107111944.html

"ثقافة وسياحة أبوظبي" تشارك في "آيكوم 2025"

"ثقافة وسياحة أبوظبي" تشارك في "آيكوم 2025"

تشارك دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم 2025"، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 11 إلى 17...

وتنضم الدائرة إلى نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء، بمن في ذلك مديري متاحف دولية، ومهندسين معماريين، وفنانين، وأمناء متاحف، ومؤرخين، وأكاديميين، ومهنيين شباب، للإسهام في رسم مستقبل المتاحف وتعزيز التبادل الثقافي محليا وعالميا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام). وأكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس الدائرة، في كلمته الافتتاحية، إيمان أبوظبي الراسخ بقوة المتاحف في تمكين المجتمعات، مشيراً إلى جهود الإمارة في بناء نظام متحفي متكامل يعزز الانتماء، ويوفر فرصاً متنوعة، ويضفي حيوية على المشهد الثقافي. وشدد على دور المتاحف كمحفز للتحول المجتمعي، وتمكين الشباب، وتعزيز الخطاب الثقافي العالمي.وصمم الجناح كمساحة تفاعلية تعتمد السرد القصصي، تأخذ الزوار في رحلة من الحفاظ على التراث إلى تعزيز الابتكار، مجسدة شعار الدائرة "حيث يلتقي التراث بالابتكار"، بما يتناغم مع موضوعات المؤتمر حول التقنيات الحديثة ومستقبل المتاحف. كما تنظم الدائرة، عبر قطاع الثقافة، سلسلة جلسات حوارية هامشية تتناول العلاقة بين التراث الطبيعي والثقافي، وتصميم معارض مخصصة للأطفال، ودور الفنون في المدن العربية، بمشاركة خبراء من متحف التاريخ الطبيعي ومتحف اللوفر أبوظبي وقطاع الثقافة. وفي مسرح المعرض، يستضيف قطاع الثقافة جلسات تفاعلية تركز على الابتكار في التعليم والإبداع والتراث، من أبرزها: برنامج الشباب في جوجنهايم أبوظبي بعنوان "لو كان المتحف يصغي، ماذا كنا سنقول له؟"، ورؤى الشباب عبر المنصة الرقمية للمتحف، وبرنامج DCTLEARN لتمكين المواهب، ومنصة ICH.ae لإحياء التراث غير المادي لطلبة المدارس، بالإضافة إلى جولة "اكتشف متحف العين". وتعكس هذه المبادرات التزام الدائرة بدعم مشاركة الشباب، وتنمية المواهب، وتعزيز تقدير التراث الثقافي. وبصفتها شريكا رئيسيا، ترسخ دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مكانتها كرائدة عالمية في المشهد الثقافي، مؤكدة التزامها بحماية التراث وتسخير التكنولوجيا والابتكار لمستقبل أكثر إشراقا. وأقيم حفل الافتتاح تحت قبة ساحة الوصل في مدينة إكسبو دبي – أكبر قبة عرض تفاعلية في العالم - وقدّم على مدار عشرين دقيقة عرضًا مسرحيًا موسيقيًا ملهمًا مكونًا من أربع لوحات فنية، جسدت حكاية نشأة دبي على ضفاف الخور، وروت تفاصيلها بطريقة إبداعية تفاعلية، وظفت فيها تقنيات ثنائية وثلاثية الأبعاد، وقدمت عروضا حية ومقطوعات موسيقية اصطحبت الجمهور في رحلة مؤثرة عبر تاريخ الإمارة منذ تأسيسها على ضفاف الخور عام 1833، وصولاً إلى تحولها إلى مركز ثقافي عالمي.

