جنوب أفريقيا تسمح لـ153 فلسطينيا بالنزول من الطائرة بعد احتجازهم عليها 12 ساعة

سمحت السلطات الجنوب أفريقية، مساء الخميس، لأكثر من 150 فلسطينيًا بالنزول من طائرة ظلوا محتجزين على متنها لمدة 12 ساعة من قبل شرطة الحدود، وفق ما أعلنت السلطات. 14.11.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099814021_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70af86d34bcce467cad0c3713a352f2a.jpg

وبحسب شرطة الحدود، هبطت الطائرة التي تقل 153 فلسطينيًا في مطار أو. آر. تامبو الدولي بعد الثامنة صباحًا بقليل، لكنها لم تسمح للركاب بمغادرة الطائرة لأن جوازات سفرهم لا تحتوي على أختام الخروج المعتادة، مضيفة أنه لم يُبدِ أي منهم نية التقدم بطلب لجوء.وفي وقت لاحق، سمحت وزارة الشؤون الداخلية للركاب بالنزول بعد أن قدّمت منظمة "غيفت أوف ذا غيفرز" (Gift of the Givers) ضمانات لتوفير السكن لهم. ودخل 130 شخصًا البلاد، فيما كان 23 آخرون بانتظار متابعة رحلتهم إلى وجهات أخرى.الطائرة كانت رحلة مستأجرة تابعة لشركة الطيران الجنوب أفريقية Global Airways، قادمة من كينيا، لكن ظروف مغادرة الفلسطينيين ومسار الرحلة غير واضحة.وقال مؤسس المنظمة، إمتيار سوليمان، لقناة SABC إنهم لا يعرفون من استأجر الطائرة، مشيرًا إلى أن طائرة سابقة كانت قد وصلت في 28 أكتوبر وعلى متنها 176 فلسطينيًا، مضيفا: "أخبرتنا عائلات الدفعة الأولى أمس أن أفرادًا آخرين من عائلاتهم سيصلون على متن طائرة ثانية، ولم يكن أحد على علم بهذه الرحلة".وأكد سوليمان أن الحكومة يجب أن تحقق في كيفية وصول أشخاص على متن طائرات مستأجرة دون أختام في جوازاتهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تختم جوازات سفرهم، ما يجعلهم يسافرون بشكل شبه غير قانوني.يشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي تضم أكبر جالية يهودية في إفريقيا جنوب الصحراء، تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية. وكانت الحكومة قد رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

