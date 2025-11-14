https://sarabic.ae/20251114/جنوب-أفريقيا-تسمح-لـ153-فلسطينيا-بالنزول-من-الطائرة-بعد-احتجازهم-عليها-12-ساعة-1107095435.html
جنوب أفريقيا تسمح لـ153 فلسطينيا بالنزول من الطائرة بعد احتجازهم عليها 12 ساعة
جنوب أفريقيا تسمح لـ153 فلسطينيا بالنزول من الطائرة بعد احتجازهم عليها 12 ساعة
سبوتنيك عربي
سمحت السلطات الجنوب أفريقية، مساء الخميس، لأكثر من 150 فلسطينيًا بالنزول من طائرة ظلوا محتجزين على متنها لمدة 12 ساعة من قبل شرطة الحدود، وفق ما أعلنت السلطات. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-14T04:37+0000
2025-11-14T04:37+0000
2025-11-14T04:37+0000
جنوب أفريقيا
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين المحتلة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099814021_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70af86d34bcce467cad0c3713a352f2a.jpg
وبحسب شرطة الحدود، هبطت الطائرة التي تقل 153 فلسطينيًا في مطار أو. آر. تامبو الدولي بعد الثامنة صباحًا بقليل، لكنها لم تسمح للركاب بمغادرة الطائرة لأن جوازات سفرهم لا تحتوي على أختام الخروج المعتادة، مضيفة أنه لم يُبدِ أي منهم نية التقدم بطلب لجوء.وفي وقت لاحق، سمحت وزارة الشؤون الداخلية للركاب بالنزول بعد أن قدّمت منظمة "غيفت أوف ذا غيفرز" (Gift of the Givers) ضمانات لتوفير السكن لهم. ودخل 130 شخصًا البلاد، فيما كان 23 آخرون بانتظار متابعة رحلتهم إلى وجهات أخرى.الطائرة كانت رحلة مستأجرة تابعة لشركة الطيران الجنوب أفريقية Global Airways، قادمة من كينيا، لكن ظروف مغادرة الفلسطينيين ومسار الرحلة غير واضحة.وقال مؤسس المنظمة، إمتيار سوليمان، لقناة SABC إنهم لا يعرفون من استأجر الطائرة، مشيرًا إلى أن طائرة سابقة كانت قد وصلت في 28 أكتوبر وعلى متنها 176 فلسطينيًا، مضيفا: "أخبرتنا عائلات الدفعة الأولى أمس أن أفرادًا آخرين من عائلاتهم سيصلون على متن طائرة ثانية، ولم يكن أحد على علم بهذه الرحلة".وأكد سوليمان أن الحكومة يجب أن تحقق في كيفية وصول أشخاص على متن طائرات مستأجرة دون أختام في جوازاتهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تختم جوازات سفرهم، ما يجعلهم يسافرون بشكل شبه غير قانوني.يشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي تضم أكبر جالية يهودية في إفريقيا جنوب الصحراء، تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية. وكانت الحكومة قد رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
https://sarabic.ae/20231116/رئيس-جنوب-أفريقيا-يجب-على-الجنائية-الدولية-التحقيق-بالجرائم-الإسرائيلية-في-فلسطين-1083212508.html
جنوب أفريقيا
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099814021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d961a472d2450e362c1ea96f5e4f44b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جنوب أفريقيا, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة
جنوب أفريقيا, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة
جنوب أفريقيا تسمح لـ153 فلسطينيا بالنزول من الطائرة بعد احتجازهم عليها 12 ساعة
سمحت السلطات الجنوب أفريقية، مساء الخميس، لأكثر من 150 فلسطينيًا بالنزول من طائرة ظلوا محتجزين على متنها لمدة 12 ساعة من قبل شرطة الحدود، وفق ما أعلنت السلطات.
وبحسب شرطة الحدود، هبطت الطائرة التي تقل 153 فلسطينيًا في مطار أو. آر. تامبو الدولي بعد الثامنة صباحًا بقليل، لكنها لم تسمح للركاب بمغادرة الطائرة لأن جوازات سفرهم لا تحتوي على أختام الخروج المعتادة، مضيفة أنه لم يُبدِ أي منهم نية التقدم بطلب لجوء.
16 نوفمبر 2023, 14:49 GMT
وفي وقت لاحق، سمحت وزارة الشؤون الداخلية للركاب بالنزول بعد أن قدّمت منظمة "غيفت أوف ذا غيفرز" (Gift of the Givers) ضمانات لتوفير السكن لهم. ودخل 130 شخصًا البلاد، فيما كان 23 آخرون بانتظار متابعة رحلتهم إلى وجهات أخرى.
الطائرة كانت رحلة مستأجرة تابعة لشركة الطيران الجنوب أفريقية Global Airways، قادمة من كينيا، لكن ظروف مغادرة الفلسطينيين ومسار الرحلة غير واضحة.
وقال مؤسس المنظمة، إمتيار سوليمان، لقناة SABC إنهم لا يعرفون من استأجر الطائرة، مشيرًا إلى أن طائرة سابقة كانت قد وصلت في 28 أكتوبر وعلى متنها 176 فلسطينيًا، مضيفا: "أخبرتنا عائلات الدفعة الأولى أمس أن أفرادًا آخرين من عائلاتهم سيصلون على متن طائرة ثانية، ولم يكن أحد على علم بهذه الرحلة".
وأكد سوليمان أن الحكومة يجب أن تحقق في كيفية وصول أشخاص على متن طائرات مستأجرة دون أختام في جوازاتهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تختم جوازات سفرهم، ما يجعلهم يسافرون بشكل شبه غير قانوني.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي تضم أكبر جالية يهودية في إفريقيا جنوب الصحراء، تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية
. وكانت الحكومة قد رفعت قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.