رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت: نحن أمام سباق تسلح نووي جديد يحتم بدء المفاوضات
رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت: نحن أمام سباق تسلح نووي جديد يحتم بدء المفاوضات
علقت رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي، في مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، على بيان الكرملين حول احتمال عودة أوكرانيا إلى
علقت رئيسة قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة هيلة المكيمي، في مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك"، على بيان الكرملين حول احتمال عودة أوكرانيا إلى التفاوض، ولكن من موقع أضعف، قائلة "هناك خطورة كبيرة على النظام الدولي خاصة لجهة استئناف اختبارات الأسلحة النووية، ما يجعلنا أمام سباق تسلح نووي جديد".
ولفتت المكيمي إلى أن "الأسرة الدولية تناشد بأهمية الالتفات إلى القنوات الدبلوماسية، والبدء الحقيقي للمفاوضات(لحل الأزمة الأوكرانية)"، مؤكدة أن "موسكو تتبع استراتيجية الجمع ما بين القوة والدبلوماسية التي تقوم على أهداف واضحة"، مشيرة إلى أن "تفعيل قنوات دبلوماسية سواء مباشرة أو غير مباشرة وإظهار الجدية للسلام في المجتمع الدولي كل ذلك يتوافق مع موقف موسكو لمعالجة هذه الأزمة".
ورأت أن "روسيا أعلنت أن العملية العسكرية ستكون محدودة، لكن منذ عام 2014 حدث الكثير من المتغيرات على المسرح الأوكراني من دخول القوى الكبرى والولايات المتحدة ووجود السياسة الامريكية"، موضحة أن "الغرب كان يعتقد أنه من خلال العقوبات بالإمكان التغلب على هذه الأزمة، لكن روسيا كانت قادرة على أن تتصدى لها"، مشددة على "ضرورة الالتفات للانتهاء من هذه الازمة وعدم تفاقمها، لكن لا مؤشرات إيجابية في هذا الصدد".
المكيمي اعتبرت أن "السلام هو المفتاح الحقيقي للوصول إلى الأهداف المستدامة لكن لا مؤشرات لتحقيق ذلك في الوقت الراهن"، لافتة إلى أن "الاسرة الدولية لا يبدو أنها تنظر إلى السلام كخيار استراتيجي ومهم".
وتابعت: "هناك تنافس وصراع روسي غربي"، مشددة على أن مهاجمة روسيا "انتحار لأي سياسي يفكر في ذلك، وهذا لا يعني أنه لا يوجد صراع، لا بل موجود ويتصاعد"، مشيرة إلى أن "هناك رسائل روسية بإعادة النظر بأهمية الوصول إلى حل لهذه الأزمة ودعوة السياسيين الأوروبيين"، وقالت "هناك حراك نشط وهذه الدبلوماسية تؤكد على أن روسيا تسعى إلى تفعيل كافة أدوات الدبلوماسية بكافة قنواتها".
وعن تصريح وزير الخارجية الأمريكي الأخير حول العقوبات على روسيا، قالت "إن التصريح يحمل اتجاهين إما أن يكون نافذة للحوار، أو يمكن تفسيره على أنه تصعيد عسكري، كاشفة أن "الكلفة على أوروبا أصبحت عالية جدا مقابل الكلفة التي تحملتها موسكو في هذا لصراع".