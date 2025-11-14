عربي
https://sarabic.ae/20251114/8-دول-عن-دعمها-للقرار-الأمريكي-بمجلس-الأمن-بشأن-غزة-1107116371.html
8 دول عن دعمها للقرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة
8 دول عن دعمها للقرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت 8 دول، اليوم الجمعة، دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن الجاري بحثه، الذي صاغته أمريكا بعد التشاور مع أعضاء المجلس وشركائها الإقليميين. 14.11.2025, سبوتنيك عربي
وأكدت أمريكا وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان مشترك، أن "الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلنة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، حظيت بتأييد القرار وتم الاحتفال بها وإقرارها في مدينة شرم الشيخ المصرية".وقالت الدول الأعضاء، التي اجتمعت الأسبوع الماضي على مستوى رفيع، إن "هذه العملية تمهّد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، مشيرة إلى أن الخطة توفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان المنشور على موقع بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة.وأعربت الدول في البيان عن "تطلعها لاعتماد القرار في أسرع وقت ممكن".وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة. تنص الخطة على أن حركة "حماس" الفلسطينية والفصائل الأخرى يجب أن تتخلى عن مشاركتها في إدارة غزة، والتي ستُعهد بها إلى "لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية" تشرف عليها هيئة دولية برئاسة الرئيس الأمريكي. وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وأفرجت "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الناجين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1718 معتقلا فلسطينيا من غزة، و250 سجينا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.
8 دول عن دعمها للقرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن غزة

16:41 GMT 14.11.2025
أعلنت 8 دول، اليوم الجمعة، دعمها المشترك لقرار مجلس الأمن الجاري بحثه، الذي صاغته أمريكا بعد التشاور مع أعضاء المجلس وشركائها الإقليميين.
وأكدت أمريكا وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان مشترك، أن "الخطة الشاملة التاريخية لإنهاء الصراع في غزة، المعلنة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025، حظيت بتأييد القرار وتم الاحتفال بها وإقرارها في مدينة شرم الشيخ المصرية".
وقالت الدول الأعضاء، التي اجتمعت الأسبوع الماضي على مستوى رفيع، إن "هذه العملية تمهّد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، مشيرة إلى أن الخطة توفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار في المنطقة"، وفقا للبيان المنشور على موقع بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة.
وأعربت الدول في البيان عن "تطلعها لاعتماد القرار في أسرع وقت ممكن".
وفي أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة. تنص الخطة على أن حركة "حماس" الفلسطينية والفصائل الأخرى يجب أن تتخلى عن مشاركتها في إدارة غزة، والتي ستُعهد بها إلى "لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية" تشرف عليها هيئة دولية برئاسة الرئيس الأمريكي.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" حيز التنفيذ، وفي 13 أكتوبر، وقّع ترامب والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إعلانا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وأفرجت "حماس" عن جميع الرهائن العشرين الناجين الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وفي المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1718 معتقلا فلسطينيا من غزة، و250 سجينا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة.
