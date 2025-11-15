الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز حمولة ناقلة نفط تجارية كانت متجهة نحو سنغافورة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:16 GMT
40 د
من الملعب
الأهلي المصري يعزز هيمنته المحلية في الإمارات.. ورحلة العرب مستمرة في كأس العالم للناشئين
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
خلال عهد عدنان مندريس: الدخول في الناتو والدور الشرق أوسطي
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
17:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
اعتراف إسرائيلي بخطورة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، إسرائيل تضغط على ألمانيا لرفع حظر صادرات الأسلحة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز حمولة ناقلة نفط تجارية كانت متجهة نحو سنغافورة
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز حمولة ناقلة نفط تجارية كانت متجهة نحو سنغافورة
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز حمولة ناقلة نفط تجارية كانت متجهة نحو سنغافورة

11:41 GMT 15.11.2025
© Photo / Unsplash/ Shaah Shahidhناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Photo / Unsplash/ Shaah Shahidh
تابعنا عبر
أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن مقاتليها أوقفوا ناقلة النفط "تالارا"، "في إطار حماية مصالح وموارد إيران"، وفق تعبيرها.
ورصدت وحدات الاستجابة السريعة تحركات الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، وبناء على أمر قضائي، قامت بتتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، صباح أمس الجمعة.
وأوضحت أن "الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى المرساة المخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المسجلة عليها"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة إسرائيلية في مضيق هرمز... فيديو
13 أبريل 2024, 10:53 GMT
وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "العملية جاءت تنفيذا للواجبات القانونية في حماية موارد البلاد"، مشيرة إلى أن "التحقق من الشحنة وتفتيش السفينة ووثائقها أظهر أن الناقلة كانت تنقل بضائع غير مصرح بها".
