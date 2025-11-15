https://sarabic.ae/20251115/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-احتجاز-حمولة-ناقلة-نفط-تجارية-كانت-متجهة-نحو-سنغافورة-1107135478.html
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز حمولة ناقلة نفط تجارية كانت متجهة نحو سنغافورة
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز حمولة ناقلة نفط تجارية كانت متجهة نحو سنغافورة
أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن مقاتليها أوقفوا ناقلة النفط "تالارا"، "في إطار حماية مصالح وموارد إيران"،... 15.11.2025
ورصدت وحدات الاستجابة السريعة تحركات الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، وبناء على أمر قضائي، قامت بتتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، صباح أمس الجمعة.وأوضحت أن "الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى المرساة المخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المسجلة عليها"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "العملية جاءت تنفيذا للواجبات القانونية في حماية موارد البلاد"، مشيرة إلى أن "التحقق من الشحنة وتفتيش السفينة ووثائقها أظهر أن الناقلة كانت تنقل بضائع غير مصرح بها".
أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، أن مقاتليها أوقفوا ناقلة النفط "تالارا"، "في إطار حماية مصالح وموارد إيران"، وفق تعبيرها.
ورصدت وحدات الاستجابة السريعة تحركات الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال، وبناء على أمر قضائي، قامت بتتبعها وتوقيفها عند الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، صباح أمس الجمعة.
وأوضحت أن "الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية في طريقها إلى سنغافورة، وتم توجيهها إلى المرساة المخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المسجلة عليها"، وفقا لوكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن "العملية جاءت تنفيذا للواجبات القانونية في حماية موارد البلاد"، مشيرة إلى أن "التحقق من الشحنة وتفتيش السفينة ووثائقها أظهر أن الناقلة كانت تنقل بضائع غير مصرح بها".