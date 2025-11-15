https://sarabic.ae/20251115/شركة-عربية-بصدد-إتمام-أكبر-صفقة-استحواذ-بتاريخها-في-أوروبا-1107133812.html
شركة عربية بصدد إتمام أكبر صفقة استحواذ بتاريخها في أوروبا
شركة عربية بصدد إتمام أكبر صفقة استحواذ بتاريخها في أوروبا
سبوتنيك عربي
منحت المفوضية الأوروبية الموافقة المشروطة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، للاستحواذ على شركة البتروكيماويات الألمانية "كوفيسترو"، وذلك بموجب لوائح "الدعم... 15.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-15T10:09+0000
2025-11-15T10:09+0000
2025-11-15T10:09+0000
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304888d419131ee67f8e1136a400f85d.jpg
وجاءت الموافقة بعد تقديم "أدنوك" حلولا شملت تعديل مواد نظامها الأساسي، ومشاركة براءات اختراع "كوفيسترو" في مجال الاستدامة، ما خفف مخاوف المفوضية بشأن المنافسة.وتسري الالتزامات لمدة 10 سنوات، مع استمرار حماية براءات الاختراع خلال أي اتفاقيات ترخيص لاحقة، وفقا لبيان على موقع المفوضية الأوروبية.وكانت الصفقة البالغة قيمتها 17 مليار دولار، أُبرمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مفاوضات طويلة، ويشترط إتمامها الالتزام الكامل بالحلول المقترحة من "أدنوك".وتعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ "أدنوك"، وإحدى أكبر الاستحواذات الأوروبية من قبل دولة خليجية، وفقا لوسائل إعلام غربية.
https://sarabic.ae/20240327/أدنوك-الإماراتية-تعلن-عن-إنتاج-أول-كمية-من-النفط-الخام-من-منطقة-بلبازيم-البحرية-1087429111.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7605cf4067bf2a852ad364eb44c3b6d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن
شركة عربية بصدد إتمام أكبر صفقة استحواذ بتاريخها في أوروبا
منحت المفوضية الأوروبية الموافقة المشروطة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، للاستحواذ على شركة البتروكيماويات الألمانية "كوفيسترو"، وذلك بموجب لوائح "الدعم الأجنبي" للاتحاد الأوروبي، التي تهدف لمنع احتكار المنافسة داخل السوق الأوروبية.
وجاءت الموافقة بعد تقديم "أدنوك" حلولا شملت تعديل مواد نظامها الأساسي، ومشاركة براءات اختراع "كوفيسترو" في مجال الاستدامة، ما خفف مخاوف المفوضية بشأن المنافسة.
وتسري الالتزامات لمدة 10 سنوات، مع استمرار حماية براءات الاختراع خلال أي اتفاقيات ترخيص لاحقة، وفقا لبيان على موقع
المفوضية الأوروبية.
وكانت الصفقة البالغة قيمتها 17 مليار دولار، أُبرمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مفاوضات طويلة، ويشترط إتمامها الالتزام الكامل بالحلول المقترحة من "أدنوك".
وتمت عملية الاستحواذ عبر "إكس آر جي" الذراع الاستثمارية لـ"أدنوك"، لتصبح منصتها العالمية للغاز الطبيعي والكيماويات وحلول الطاقة.
وتعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ "أدنوك"، وإحدى أكبر الاستحواذات الأوروبية من قبل دولة خليجية، وفقا لوسائل إعلام غربية.