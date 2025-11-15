https://sarabic.ae/20251115/شركة-عربية-بصدد-إتمام-أكبر-صفقة-استحواذ-بتاريخها-في-أوروبا-1107133812.html

شركة عربية بصدد إتمام أكبر صفقة استحواذ بتاريخها في أوروبا

منحت المفوضية الأوروبية الموافقة المشروطة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، للاستحواذ على شركة البتروكيماويات الألمانية "كوفيسترو"، وذلك بموجب لوائح "الدعم...

وجاءت الموافقة بعد تقديم "أدنوك" حلولا شملت تعديل مواد نظامها الأساسي، ومشاركة براءات اختراع "كوفيسترو" في مجال الاستدامة، ما خفف مخاوف المفوضية بشأن المنافسة.وتسري الالتزامات لمدة 10 سنوات، مع استمرار حماية براءات الاختراع خلال أي اتفاقيات ترخيص لاحقة، وفقا لبيان على موقع المفوضية الأوروبية.وكانت الصفقة البالغة قيمتها 17 مليار دولار، أُبرمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مفاوضات طويلة، ويشترط إتمامها الالتزام الكامل بالحلول المقترحة من "أدنوك".وتعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ "أدنوك"، وإحدى أكبر الاستحواذات الأوروبية من قبل دولة خليجية، وفقا لوسائل إعلام غربية.

