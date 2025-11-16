https://sarabic.ae/20251116/الرئيس-المصري-يعلن-إطلاق-النسخة-الخامسة-من-أسبوع-إعادة-الإعمار-والتنمية-ما-بعد-النزاعات-في-أفريقيا-1107152758.html

الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في أفريقيا

الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في أفريقيا

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من "أسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية ما بعد... 16.11.2025

وأشار الرئيس السيسي إلى أن "القارة الأفريقية ما تزال تواجه تحديات أمنية وتنموية متعددة، تشمل النزاعات الداخلية وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة، والأزمات الإنسانية والفقر وتراجع مستويات التعليم، إلى جانب تحديات متعلقة بتغيّر المناخ واستخدامات التكنولوجيا المتطورة".وأكد أن "هذه التحديات تتفاقم في ظل الأوضاع الدولية الراهنة وحالة الاستقطاب العالمي، مما يؤثر سلبًا على جهود القارة لتحقيق التنمية والاستقرار وفق أجندة أفريقيا 2063"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ورغم هذه الصعوبات، شدد الرئيس المصري على أن "القارة تمتلك موارد بشرية وطبيعية هائلة، وأن هناك خطوات ملموسة لاستثمار هذه المقومات لتعزيز السلم والأمن والتنمية"، مؤكدًا "أهمية تبني مقاربات شاملة تراعي جذور النزاعات، بما في ذلك إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، وتأهيل المؤسسات الوطنية، ودعم بناء القدرات، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وتحقيق العدالة لضحايا النزاعات".وختم السيسي بيانه بالتأكيد على التزامه الشخصي، بـ"التنسيق مع القادة الأفارقة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين والدوليين، بمواصلة العمل لدعم جهود القارة في بناء السلام والتنمية، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا".

