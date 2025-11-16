الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251116/الرئيس-المصري-يعلن-إطلاق-النسخة-الخامسة-من-أسبوع-إعادة-الإعمار-والتنمية-ما-بعد-النزاعات-في-أفريقيا-1107152758.html
الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في أفريقيا
الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في أفريقيا
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من "أسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية ما بعد... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T08:52+0000
2025-11-16T08:52+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أفريقيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1e/1048515165_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_47dd2ca4a60fa45514a98c2996e8ef2c.jpg
وأشار الرئيس السيسي إلى أن "القارة الأفريقية ما تزال تواجه تحديات أمنية وتنموية متعددة، تشمل النزاعات الداخلية وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة، والأزمات الإنسانية والفقر وتراجع مستويات التعليم، إلى جانب تحديات متعلقة بتغيّر المناخ واستخدامات التكنولوجيا المتطورة".وأكد أن "هذه التحديات تتفاقم في ظل الأوضاع الدولية الراهنة وحالة الاستقطاب العالمي، مما يؤثر سلبًا على جهود القارة لتحقيق التنمية والاستقرار وفق أجندة أفريقيا 2063"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ورغم هذه الصعوبات، شدد الرئيس المصري على أن "القارة تمتلك موارد بشرية وطبيعية هائلة، وأن هناك خطوات ملموسة لاستثمار هذه المقومات لتعزيز السلم والأمن والتنمية"، مؤكدًا "أهمية تبني مقاربات شاملة تراعي جذور النزاعات، بما في ذلك إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، وتأهيل المؤسسات الوطنية، ودعم بناء القدرات، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وتحقيق العدالة لضحايا النزاعات".وختم السيسي بيانه بالتأكيد على التزامه الشخصي، بـ"التنسيق مع القادة الأفارقة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين والدوليين، بمواصلة العمل لدعم جهود القارة في بناء السلام والتنمية، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا".
https://sarabic.ae/20230728/السيسي-دول-أفريقيا-ذات-سيادة-ويجب-أن-تبقى-بمنأى-عن-مساعي-الاستقطاب-1079501517.html
https://sarabic.ae/20221214/الرئاسة-المصرية-السيسي-سيؤكد-في-كلمته-أمام-قمة-واشنطن-أهمية-دعم-اندماج-أفريقيا-في-الاقتصاد-العالمي-1071195867.html
مصر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/03/1e/1048515165_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_bf3f376b419b7e52699d28ca6989edec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أفريقيا, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أفريقيا, العالم العربي

الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في أفريقيا

08:52 GMT 16.11.2025
© AP Photo / Costas Baltasالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© AP Photo / Costas Baltas
تابعنا عبر
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة من "أسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات"، المزمع عقده خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن "القارة الأفريقية ما تزال تواجه تحديات أمنية وتنموية متعددة، تشمل النزاعات الداخلية وانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة، والأزمات الإنسانية والفقر وتراجع مستويات التعليم، إلى جانب تحديات متعلقة بتغيّر المناخ واستخدامات التكنولوجيا المتطورة".
وأكد أن "هذه التحديات تتفاقم في ظل الأوضاع الدولية الراهنة وحالة الاستقطاب العالمي، مما يؤثر سلبًا على جهود القارة لتحقيق التنمية والاستقرار وفق أجندة أفريقيا 2063"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
السيسي: دول أفريقيا ذات سيادة ويجب أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب
28 يوليو 2023, 10:13 GMT
ورغم هذه الصعوبات، شدد الرئيس المصري على أن "القارة تمتلك موارد بشرية وطبيعية هائلة، وأن هناك خطوات ملموسة لاستثمار هذه المقومات لتعزيز السلم والأمن والتنمية"، مؤكدًا "أهمية تبني مقاربات شاملة تراعي جذور النزاعات، بما في ذلك إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، وتأهيل المؤسسات الوطنية، ودعم بناء القدرات، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وتحقيق العدالة لضحايا النزاعات".

وأشار السيسي إلى أن "انعقاد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في أكتوبر 2025، كان تجسيدا للرؤية المصرية لربط السلم والأمن بالتنمية، بما يشمل جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
الرئاسة المصرية: السيسي سيؤكد في كلمته أمام قمة واشنطن أهمية دعم اندماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي
14 ديسمبر 2022, 14:22 GMT
وأشاد الرئيس المصري "بجهود مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بالقاهرة، وما نفّذه من برامج ومبادرات في دول أفريقية لدعم الاستقرار والتعافي وبناء القدرات"، مؤكدًا "تطلعه لاستمرار وتعزيز هذا الدور تحقيقا لتطلعات شعوب القارة".
وختم السيسي بيانه بالتأكيد على التزامه الشخصي، بـ"التنسيق مع القادة الأفارقة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين والدوليين، بمواصلة العمل لدعم جهود القارة في بناء السلام والتنمية، وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала