وكالة "التعاون الروسي الدولي" وجامعة ستافروبول الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وكالة "التعاون الروسي الدولي" وجامعة ستافروبول الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
وكالة "التعاون الروسي الدولي" وجامعة ستافروبول الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
وفقًا لبيان صادر عن "البيت الروسي في القاهرة" حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، أنه "في 16 نوفمبر، انطلق مشروع تعليمي واسع النطاق بعنوان "أسبوع الروبوتات والتقنيات التعليمية المبتكرة" في القاهرة"، مؤكدًا أن المشروع أطلقته "روس سوترودنيتشيستفو" بالتعاون مع جامعة ستافروبول الزراعية الحكومية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.أُقيم حفل الافتتاح في الأكاديمية العربية بالعاصمة المصرية. ومن 16 إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيُقام معرض تفاعلي وسلسلة من الورش التدريبية المتقدمة يقدمها خبراء روس في فروع الأكاديمية في القاهرة والإسكندرية وأسوان.وأضاف البيان: "نلاحظ اهتمامًا متزايدًا بين الشباب المصري بالتقنيات الحديثة والتعليم الهندسي الروسي".وقال فاديم زايتشكوف، رئيس مكتب "روس سوترودنيتشيستفو" في مصر: "إن مبادرات مثل أسبوع الروبوتات تُنشئ نقاط تواصل جديدة بين بلدينا، وتتيح فرصًا حقيقية للمتخصصين المستقبليين".وفي نهاية أغسطس/ آب، صرّح زايتشكوف لوكالة "سبوتنيك" أن "روس سوترودنيتشيستفو" افتتحت مركزًا للروبوتات في مركز بوتانيك التعليمي بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكالة "التعاون الروسي الدولي" وجامعة ستافروبول الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر

حصري
أطلقت وكالة "روس سوترودنيتشيستفو" (وكالة التعاون الروسي الدولي) وجامعة ستافروبول الزراعية الحكومية مشروعًا تعليميًا بعنوان "أسبوع الروبوتات والتقنيات التعليمية المبتكرة"، في مصر.
وفقًا لبيان صادر عن "البيت الروسي في القاهرة" حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، أنه "في 16 نوفمبر، انطلق مشروع تعليمي واسع النطاق بعنوان "أسبوع الروبوتات والتقنيات التعليمية المبتكرة" في القاهرة"، مؤكدًا أن المشروع أطلقته "روس سوترودنيتشيستفو" بالتعاون مع جامعة ستافروبول الزراعية الحكومية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
أُقيم حفل الافتتاح في الأكاديمية العربية بالعاصمة المصرية. ومن 16 إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيُقام معرض تفاعلي وسلسلة من الورش التدريبية المتقدمة يقدمها خبراء روس في فروع الأكاديمية في القاهرة والإسكندرية وأسوان.
وأضاف البيان: "نلاحظ اهتمامًا متزايدًا بين الشباب المصري بالتقنيات الحديثة والتعليم الهندسي الروسي".
وقال فاديم زايتشكوف، رئيس مكتب "روس سوترودنيتشيستفو" في مصر: "إن مبادرات مثل أسبوع الروبوتات تُنشئ نقاط تواصل جديدة بين بلدينا، وتتيح فرصًا حقيقية للمتخصصين المستقبليين".
وفي نهاية أغسطس/ آب، صرّح زايتشكوف لوكالة "سبوتنيك" أن "روس سوترودنيتشيستفو" افتتحت مركزًا للروبوتات في مركز بوتانيك التعليمي بالعاصمة المصرية القاهرة.
