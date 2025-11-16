وكالة "التعاون الروسي الدولي" وجامعة ستافروبول الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
© Sputnikوكالة "روس سوترودنيتشيستفو" وجامعة ستافروبول الزراعية الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أطلقت وكالة "روس سوترودنيتشيستفو" (وكالة التعاون الروسي الدولي) وجامعة ستافروبول الزراعية الحكومية مشروعًا تعليميًا بعنوان "أسبوع الروبوتات والتقنيات التعليمية المبتكرة"، في مصر.
وفقًا لبيان صادر عن "البيت الروسي في القاهرة" حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، أنه "في 16 نوفمبر، انطلق مشروع تعليمي واسع النطاق بعنوان "أسبوع الروبوتات والتقنيات التعليمية المبتكرة" في القاهرة"، مؤكدًا أن المشروع أطلقته "روس سوترودنيتشيستفو" بالتعاون مع جامعة ستافروبول الزراعية الحكومية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
© Sputnikوكالة "روس سوترودنيتشيستفو" وجامعة ستافروبول الزراعية الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
وكالة "روس سوترودنيتشيستفو" وجامعة ستافروبول الزراعية الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
© Sputnik
أُقيم حفل الافتتاح في الأكاديمية العربية بالعاصمة المصرية. ومن 16 إلى 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيُقام معرض تفاعلي وسلسلة من الورش التدريبية المتقدمة يقدمها خبراء روس في فروع الأكاديمية في القاهرة والإسكندرية وأسوان.
© Sputnikوكالة "روس سوترودنيتشيستفو" وجامعة ستافروبول الزراعية الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
وكالة "روس سوترودنيتشيستفو" وجامعة ستافروبول الزراعية الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
© Sputnik
وأضاف البيان: "نلاحظ اهتمامًا متزايدًا بين الشباب المصري بالتقنيات الحديثة والتعليم الهندسي الروسي".
© Sputnikوكالة "روس سوترودنيتشيستفو" وجامعة ستافروبول الزراعية الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
وكالة "روس سوترودنيتشيستفو" وجامعة ستافروبول الزراعية الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
© Sputnik
وقال فاديم زايتشكوف، رئيس مكتب "روس سوترودنيتشيستفو" في مصر: "إن مبادرات مثل أسبوع الروبوتات تُنشئ نقاط تواصل جديدة بين بلدينا، وتتيح فرصًا حقيقية للمتخصصين المستقبليين".
© Sputnikوكالة "روس سوترودنيتشيستفو" وجامعة ستافروبول الزراعية الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
وكالة "روس سوترودنيتشيستفو" وجامعة ستافروبول الزراعية الحكومية تطلقان مشروعا تعليميا في مصر
© Sputnik
وفي نهاية أغسطس/ آب، صرّح زايتشكوف لوكالة "سبوتنيك" أن "روس سوترودنيتشيستفو" افتتحت مركزًا للروبوتات في مركز بوتانيك التعليمي بالعاصمة المصرية القاهرة.