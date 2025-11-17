https://sarabic.ae/20251117/أسير-حرب-أوكراني-يروي-قصة-استسلامه-لقناصة-ياكوت-التابعين-للجيش-الروسي-1107176536.html
أسير حرب أوكراني يروي قصة استسلامه لقناصة "ياكوت" التابعين للجيش الروسي
أسير حرب أوكراني يروي قصة استسلامه لقناصة "ياكوت" التابعين للجيش الروسي
روى أسير الحرب الأوكراني أنطون تشيرنيافسكي لوكالة "سبوتنيك"، كيف استسلم هو ورفاقه الجنود لقناصة ياكوت التابعين للقوات المسلحة الروسية بالقرب من مستوطنة... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
دونيتسك –سبوتنيك. قال تشيرنيافسكي: "رأينا أنه لا مفر لنا، فقررنا الاستسلام. كنا نسير على طول النهر، والتقينا بجنودكم، قناصة ياكوت. صرخنا بأننا لم نعد نريد القتال، وأننا استسلمنا. ألقينا أسلحتنا أرضًا، ورفعنا أيدينا، وتوجهنا نحوهم واحدًا تلو الآخر".وأضاف الأسير أن القناصة تمركزوا في منطقة على طول النهر.الياكوت، المعروفون أيضًا باسم الساخا، جماعة عرقية تركية موطنها شمال سيبيريا، وتحديدًا جمهورية الساخا الروسية. يتحدثون لغة الياكوت، وهي لغة تركية من الفرع السيبيري، ويمارسون تربية الماشية، ويشتهرون بمهاراتهم المتميزة في الصيد والرماية.
