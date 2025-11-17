https://sarabic.ae/20251117/الحكم-بالإعدام-على-رئيسة-الوزراء-البنغالية-المعزولة-1107184510.html

الحكم بالإعدام على رئيسة الوزراء البنغالية المعزولة

أصدرت محكمة في بنغلاديش، اليوم الاثنين، حكما بالإعدام بحق رئيسة الوزراء المعزولة، الشيخة حسينة، وذلك بعد محاكمة استمرت شهورا أدينت خلالها بإصدار أوامر نفذت...

وبثّ تلفزيون بنغلاديش (BTV) وقائع جلسة النطق بالحكم مباشرة من محكمة جرائم تكنولوجيا المعلومات، حيث أصدرت الهيئة القضائية الثلاثية، برئاسة القاضي محمد غلام مرتضى ماجومدار، قرارها، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البنغالية.وفي المقابل، فُرضت إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة في دكا، بعدما أمر مفوض شرطة العاصمة، الشيخ محمد سجات علي، مساء أمس الأحد، بإطلاق النار مباشرة على أي شخص يشارك في الحرائق المتعمدة، أو استخدام الزجاجات المتفجرة، أو محاولة إيذاء الشرطة أو المدنيين، قبيل صدور الحكم.وتزامن إضراب لمدة يومين، نظمته رابطة عوامي التي تتزعمها الشيخة حسينة يومي 16 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مع ارتفاع ملحوظ في حوادث التفجير بالزجاجات والحرائق المتعمدة في أنحاء العاصمة.وفي غضون ذلك، ألقت قوات الأمن القبض على ما لا يقل عن 21 من قادة وعناصر رابطة عوامي، المحظور عليهم حاليا ممارسة الأنشطة السياسية، خلال عمليات خاصة نفّذت في نارايانجانغ خلال الساعات الـ36 الماضية.وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدرت محكمة الجرائم الدولية في دكا مذكرة اعتقال محلية بحق الشيخة حسينة، التي فرت إلى الهند في 5 أغسطس/آب الماضي.وكانت فترة ولاية الشيخة حسينة، التي استمرت 15 عاما كرئيسة وزراء لبنغلاديش، انتهت بشكل مفاجئ في 5 أغسطس 2024، بعد استقالتها ومغادرتها البلاد، واتخذت القرار وسط تصاعد الاحتجاجات العنيفة ضد حكومتها، اعتراضا على نظام الحصص في الوظائف العامة، التي تذهب غالبيتها لفئات محددة وعائلات معينة.

