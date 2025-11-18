عربي
عثرت الشرطة السويسرية على رفات متسلق مفقود منذ 31 عاما إثر ذوبان الثلوج بأحد الأنهار الجليدية في جبال الألب، وأكدت أن الرفات التي تم العثور عليها تعود لمتسلق...
وأشارت إلى أن اكتشافها تم بالصدفة بواسطة مجموعة من المغامرين أثناء تسلقهم جبل يتجاوز ارتفاعه 13 ألف قدم، بحسب وسائل إعلام غربية.ووصلت فرق الشرطة إلى الموقع بواسطة طائرة هليكوبتر فور تلقي البلاغ، حيث جرى تأمين الرفات والمتعلقات الشخصية التي عثر عليها في المكان. يذكر أن العديد من المتسلقين اختفوا في عام 1994 في ظروف غامضة ورغم عثور السلطات على أحدهم عام 2000، إلا أنه لم يتم اكتشاف آخرين حتى تم الإعلان عن الاكتشاف الأخير لرفات متسلق آخر.وتوضح تقارير علمية أن تسارع ذوبان الأنهار الجليدية حول العالم يؤدي الى كشف رفات مفقودين في مواقع جبلية مختلفة.
الجليد يكشف رفات متسلق جبال مفقود منذ 31 عاما

عثرت الشرطة السويسرية على رفات متسلق مفقود منذ 31 عاما إثر ذوبان الثلوج بأحد الأنهار الجليدية في جبال الألب، وأكدت أن الرفات التي تم العثور عليها تعود لمتسلق جبال تم الإعلان عن فقدانها منذ عام 1994.
وأشارت إلى أن اكتشافها تم بالصدفة بواسطة مجموعة من المغامرين أثناء تسلقهم جبل يتجاوز ارتفاعه 13 ألف قدم، بحسب وسائل إعلام غربية.
ووصلت فرق الشرطة إلى الموقع بواسطة طائرة هليكوبتر فور تلقي البلاغ، حيث جرى تأمين الرفات والمتعلقات الشخصية التي عثر عليها في المكان.
يذكر أن العديد من المتسلقين اختفوا في عام 1994 في ظروف غامضة ورغم عثور السلطات على أحدهم عام 2000، إلا أنه لم يتم اكتشاف آخرين حتى تم الإعلان عن الاكتشاف الأخير لرفات متسلق آخر.
وتوضح تقارير علمية أن تسارع ذوبان الأنهار الجليدية حول العالم يؤدي الى كشف رفات مفقودين في مواقع جبلية مختلفة.
