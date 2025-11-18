https://sarabic.ae/20251118/تقارير-المملكة-المتحدة-لا-تستطيع-نشر-حاملة-الطائرات-إتش-إم-إس-برينس-أوف-ويلز-دون-مساعدة-الناتو-1107220019.html
تقارير: المملكة المتحدة لا تستطيع نشر حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" دون مساعدة الناتو
أفادت وسائل إعلام بريطانية، نقلاً عن مصادر دفاعية، بأن المملكة المتحدة لن تتمكن من نشر حاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" دون مساعدة من حلفاء الناتو.
موسكو –سبوتنيك. وقال المصدر، يوم الاثنين، إن مجموعة حاملات الطائرات، بقيادة "إتش إم إس برينس أوف ويلز"، "لا يمكنها دعم الناتو إلا إذا وفّر الناتو مرافقين".وبحسب التقارير التي أوردتها قناة "سكاي نيوز"، نقلا عن المصدر الدفاعي، يرجع ذلك لافتقارها إلى السفن الحربية والأفراد اللازمين لتشكيل مجموعة حاملات طائرات.في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن البلاد نشرت مجموعة حاملات طائرات بقيادة "إتش إم إس برينس أوف ويلز" في البحر الأبيض المتوسط للمشاركة في مناورات الناتو.
