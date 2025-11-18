https://sarabic.ae/20251118/ستالينغراد-مواصفات-أقوى-كاسحة-جليد-نووية-في-العالم--1107246119.html
"ستالينغراد"... مواصفات أقوى كاسحة جليد نووية في العالم
"ستالينغراد"... مواصفات أقوى كاسحة جليد نووية في العالم
سبوتنيك عربي
أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الثلاثاء، الإذن للمباشرة ببناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد"، وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإنشاء إنفوغراف يكشف... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T14:41+0000
2025-11-18T14:41+0000
2025-11-18T14:41+0000
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107244916_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f9e2a49a62d600708be70014944ca1b3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107244916_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_853563f04b402638faf0820ce227f671.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
"ستالينغراد"... مواصفات أقوى كاسحة جليد نووية في العالم
أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الثلاثاء، الإذن للمباشرة ببناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد"، وقام فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" بإنشاء إنفوغراف يكشف عن أهم ميزات وخصائص كاسحة الجليد هذه التي تصنف على أنها الأقوى في العالم.