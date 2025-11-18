https://sarabic.ae/20251118/مقتل-إسرائيلي-وإصابة-ثلاثة-في-هجوم-قرب-غوش-عتصيون-بالضفة-الغربية-1107264030.html
مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة في هجوم قرب غوش عتصيون بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
2025-11-18T22:59+0000
2025-11-18T22:59+0000
2025-11-18T23:00+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104550/13/1045501358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a32dc7bde787f5ff57c751c0f9f0da56.jpg
وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم وقع في أحد أكثر المواقع ازدحامًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن العملية تضمنت الدهس والطعن في آن واحد، وهو التقاطع نفسه الذي شهد عدة هجمات مماثلة خلال السنوات الماضية.وقالت فرق الإسعاف إن رجلًا يبلغ من العمر 30 عامًا تُوفي متأثرًا بجروح طعن، فيما نُقلت امرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة، إضافة إلى مراهق وُصفت إصابته بأنها متوسطة.ولم تتضح حتى الآن هوية المنفذ أو عدد المشاركين في العملية، إذ أعلنت السلطات أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى.ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا متزايدًا، وسط سلسلة اعتداءات شنّها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين خلال الأيام الماضية.ففي أحدث تلك الاعتداءات الاثنين، اقتحم مستوطنون قرية الجبعة جنوب بيت لحم، وأضرموا النار في منازل ومركبات، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين إلى إدانة تلك الهجمات.كما يتزامن الهجوم مع تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لصالح تأييد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"تأمين غزة وإدارتها"، وهي الخطة التي سارعت حركة حماس إلى رفضها، مؤكدة أنها لا تلبي مطالب الفلسطينيين.وتعكس المعطيات الأخيرة حالة تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف داخل الضفة الغربية، وسط مخاوف من مزيد من التوتر والانفجار الأمني في المنطقة.
22:59 GMT 18.11.2025 (تم التحديث: 23:00 GMT 18.11.2025)
قُتل إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون، أمس الثلاثاء، في هجوم وقع عند تقاطع غوش عتصيون جنوب مدينة القدس، وفق ما أفادت به خدمات الإنقاذ الإسرائيلية.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم وقع في أحد أكثر المواقع ازدحامًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن العملية تضمنت الدهس والطعن في آن واحد، وهو التقاطع نفسه الذي شهد عدة هجمات مماثلة خلال السنوات الماضية.
وقالت فرق الإسعاف إن رجلًا يبلغ من العمر 30 عامًا تُوفي متأثرًا بجروح طعن، فيما نُقلت امرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة، إضافة إلى مراهق وُصفت إصابته بأنها متوسطة.
ولم تتضح حتى الآن هوية المنفذ أو عدد المشاركين في العملية، إذ أعلنت السلطات أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى.
ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا متزايدًا
، وسط سلسلة اعتداءات شنّها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين خلال الأيام الماضية.
ففي أحدث تلك الاعتداءات الاثنين، اقتحم مستوطنون قرية الجبعة جنوب بيت لحم، وأضرموا النار في منازل ومركبات، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين إلى إدانة تلك الهجمات.
كما يتزامن الهجوم مع تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لصالح تأييد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"تأمين غزة وإدارتها"، وهي الخطة التي سارعت حركة حماس إلى رفضها، مؤكدة أنها لا تلبي مطالب الفلسطينيين.
وتعكس المعطيات الأخيرة حالة تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف داخل الضفة الغربية، وسط مخاوف من مزيد من التوتر والانفجار الأمني في المنطقة.