مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة في هجوم قرب غوش عتصيون بالضفة الغربية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: موسكو لاعب مركزي في الملف السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تزويد مصر بمقاتلات أمريكية حديثة لا يتعارض مع مبدأ حماية إسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
10:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
11:31 GMT
29 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:31 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مرايا العلوم
الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
17:34 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: وجود قوة عسكرية في غزة أمر مطلوب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مطالبة الرئيس المصري للتدقيق في طعون الانتخابات البرلمانية.. الرسائل والدلالات
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
في اليوم العالمي للتسامح.. إليك دواء مجاني للعقل والقلب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم وقع في أحد أكثر المواقع ازدحامًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن العملية تضمنت الدهس والطعن في آن واحد، وهو التقاطع نفسه الذي شهد عدة هجمات مماثلة خلال السنوات الماضية.وقالت فرق الإسعاف إن رجلًا يبلغ من العمر 30 عامًا تُوفي متأثرًا بجروح طعن، فيما نُقلت امرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة، إضافة إلى مراهق وُصفت إصابته بأنها متوسطة.ولم تتضح حتى الآن هوية المنفذ أو عدد المشاركين في العملية، إذ أعلنت السلطات أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى.ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا متزايدًا، وسط سلسلة اعتداءات شنّها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين خلال الأيام الماضية.ففي أحدث تلك الاعتداءات الاثنين، اقتحم مستوطنون قرية الجبعة جنوب بيت لحم، وأضرموا النار في منازل ومركبات، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين إلى إدانة تلك الهجمات.كما يتزامن الهجوم مع تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لصالح تأييد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"تأمين غزة وإدارتها"، وهي الخطة التي سارعت حركة حماس إلى رفضها، مؤكدة أنها لا تلبي مطالب الفلسطينيين.وتعكس المعطيات الأخيرة حالة تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف داخل الضفة الغربية، وسط مخاوف من مزيد من التوتر والانفجار الأمني في المنطقة.
تابعنا عبر
قُتل إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون، أمس الثلاثاء، في هجوم وقع عند تقاطع غوش عتصيون جنوب مدينة القدس، وفق ما أفادت به خدمات الإنقاذ الإسرائيلية.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن الهجوم وقع في أحد أكثر المواقع ازدحامًا في المنطقة، مشيرًا إلى أن العملية تضمنت الدهس والطعن في آن واحد، وهو التقاطع نفسه الذي شهد عدة هجمات مماثلة خلال السنوات الماضية.
أزمة مياه خانقة في الضفة الغربية وسط تصاعد سياسة تعطيش الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني طعن جنديا في الضفة الغربية
10 يوليو, 07:19 GMT
وقالت فرق الإسعاف إن رجلًا يبلغ من العمر 30 عامًا تُوفي متأثرًا بجروح طعن، فيما نُقلت امرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة، إضافة إلى مراهق وُصفت إصابته بأنها متوسطة.
ولم تتضح حتى الآن هوية المنفذ أو عدد المشاركين في العملية، إذ أعلنت السلطات أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى.
ويأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا متزايدًا، وسط سلسلة اعتداءات شنّها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين خلال الأيام الماضية.
ففي أحدث تلك الاعتداءات الاثنين، اقتحم مستوطنون قرية الجبعة جنوب بيت لحم، وأضرموا النار في منازل ومركبات، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين إلى إدانة تلك الهجمات.
كما يتزامن الهجوم مع تصويت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لصالح تأييد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـ"تأمين غزة وإدارتها"، وهي الخطة التي سارعت حركة حماس إلى رفضها، مؤكدة أنها لا تلبي مطالب الفلسطينيين.
وتعكس المعطيات الأخيرة حالة تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف داخل الضفة الغربية، وسط مخاوف من مزيد من التوتر والانفجار الأمني في المنطقة.
