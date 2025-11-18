https://sarabic.ae/20251118/مقتل-13-شخصا-في-غارة-على-مخيم-للاجئين-الفلسطينيين-في-جنوب-لبنان-1107264714.html

مقتل 13 شخصا في غارة على مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

أسفرت غارة إسرائيلية نفذت ليل الثلاثاء على مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان عن مقتل 13 شخصا على الأقل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. 18.11.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت الوزارة أن الهجوم استهدف مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، مخلفا وفق حصيلة محدثة "استشهاد ثلاثة عشر شخصا وإصابة عدد آخر من الأشخاص".وسجلت الوزارة في وقت سابق حصيلة أولى بأربعة قتلى، ثم رفعتها إلى 11 قبل أن تستقر على الرقم الأخير، مشيرة في بيانها إلى أن سيارات الإسعاف ما زالت تنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الغارة على "مجمع تدريبات" تابع لحركة حماس في منطقة عين الحلوة، وفق ما قال المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على منصة "إكس".من جانبها، أكدت حركة حماس أنه لا وجود لأي "منشآت عسكرية" داخل المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، معتبرة أن تصريحات الجيش الإسرائيلي "افتراء وكذب لتبرير عدوانه الإجرامي"، وشددت الحركة على أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تخلو من أي مواقع تدريب أو منشآت عسكرية.ويعرف مخيم عين الحلوة بأنه الأكبر بين مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث يعيش فيه جزء من نحو 220 ألف لاجئ فلسطيني في البلاد.ويتهم لبنان إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه برعاية أمريكية فرنسية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، من خلال الضربات والإبقاء على قوات داخل أراضيه، فيما تتهم الدولة العبرية حزب الله بالعمل على ترميم قدراته العسكرية.وتقول إسرائيل إنها تستهدف عناصر من حزب الله المدعوم من إيران أو مواقع تابعة له، لكنها استهدفت أيضا عناصر من حماس في لبنان.

