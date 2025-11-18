https://sarabic.ae/20251118/منظومة-روسية-خارقة-تحاكي-إطلاق-قذائف-آر-بي-جي---7-1107252432.html
منظومة روسية خارقة تحاكي إطلاق قذائف "آر بي جي - 7"
منظومة روسية خارقة تحاكي إطلاق قذائف "آر بي جي - 7"
سبوتنيك عربي
تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة التي يمكن استخدامها بواسطة جنود مشاة في مواقع ثابتة أو عن طريق تثبيتها على مركبات متحركة للتصدي للأهداف البرية... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T15:51+0000
2025-11-18T15:51+0000
2025-11-18T15:51+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107251941_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd585afe65a00574dbfe76a94117b6c1.png
ويشمل ذلك المدفع الرشاش "6 بي - 50"، الذي تم تصميمه للاشتباك مع المركبات الخفيفة وأفراد المشاة وحتى الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات قريبة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/12/1107251941_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e53a850097691ba45f8708f8d13a14d1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
منظومة روسية خارقة تحاكي إطلاق قذائف "آر بي جي - 7"
تطور روسيا أنواع مختلفة من المدافع الرشاشة التي يمكن استخدامها بواسطة جنود مشاة في مواقع ثابتة أو عن طريق تثبيتها على مركبات متحركة للتصدي للأهداف البرية المعادية.
ويشمل ذلك المدفع الرشاش "6 بي - 50"، الذي تم تصميمه للاشتباك مع المركبات الخفيفة وأفراد المشاة وحتى الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات قريبة.