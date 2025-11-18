عربي
أمساليوم
بث مباشر
نيبينزيا: مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة محاولة أخرى لاستغلال الوضع
نيبينزيا: مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة محاولة أخرى لاستغلال الوضع
صرّح فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، بأن قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، الذي اتُخذ بمبادرة من الولايات المتحدة، "مُجرّد استغلال"... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "باختصار، الوثيقة التي قدّمتها الولايات المتحدة هي مجرّد استغلال".وأشار المندوب الروسي إلى أن التجارب السابقة لقرارات دفعت بها الولايات المتحدة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أثبتت أنها قادت إلى نتائج معاكسة لما كانت تسعى إليه واشنطن، مؤكدًا أنه من المهم عدم تحويل القرار إلى "حكم بالإعدام" على حل الدولتين، وأن غياب التفاصيل يعمّق الغموض بشأن مستقبل غزة السياسي.ولفت المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إلى أن قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، الذي اعتُمد بمبادرة من الولايات المتحدة، بأن اليوم "يوم حزين للمجلس".وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "لا جدوى من الاحتفال: اليوم يوم حزين للمجلس. فإلى جانب رغبات الأطراف المعنية، هناك أيضًا مفهوم نزاهة مجلس الأمن".يأتي تبنّي مجلس الأمن الدولي للقرار المتعلّق بخطة السلام في غزة في ظلّ مواقف فلسطينية متباينة وحالة رفض واسع من القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي اعتبرت أنّ القرار لا يلبّي الحد الأدنى من الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا يعالج آثار "حرب الإبادة" التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين.وفي بيانها، أكّدت حماس أنّ القرار يفرض "وصاية دولية" على قطاع غزة، ويعمل على خلق وقائع جديدة تفصله عن بقية الجغرافيا الفلسطينية، محذّرة من أن الآليات الواردة فيه تمهّد لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في فرضها عسكرياً. كما شدّدت على أنّ أي دور دولي لنزع سلاح المقاومة يعد انحيازاً للاحتلال، مشيرة إلى أنّ السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وأن بحث هذا الملف يظل شأناً وطنياً داخلياً.من جانبها، رحّبت دولة فلسطين – عبر بعثتها في الأمم المتحدة – بالجهود الدولية الرامية لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ القرار بصورة تضمن وقف النار الشامل، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات من دون قيود، والشروع الجاد في إعادة الإعمار. كما أكدت القيادة الفلسطينية أن أي ترتيبات تتعلق بغزة يجب أن تكون ضمن الإطار الوطني الفلسطيني وبعيداً عن أي صيغ تمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو تنتقص من السيادة الوطنية.
تابعنا عبر
صرّح فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، بأن قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، الذي اتُخذ بمبادرة من الولايات المتحدة، "مُجرّد استغلال" للوضع.
الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "باختصار، الوثيقة التي قدّمتها الولايات المتحدة هي مجرّد استغلال".
وأشار المندوب الروسي إلى أن التجارب السابقة لقرارات دفعت بها الولايات المتحدة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي أثبتت أنها قادت إلى نتائج معاكسة لما كانت تسعى إليه واشنطن، مؤكدًا أنه من المهم عدم تحويل القرار إلى "حكم بالإعدام" على حل الدولتين، وأن غياب التفاصيل يعمّق الغموض بشأن مستقبل غزة السياسي.
ولفت المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، إلى أن قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، الذي اعتُمد بمبادرة من الولايات المتحدة، بأن اليوم "يوم حزين للمجلس".
وأضاف: "واليوم، ومع اعتماد هذا القرار، انتُهكت هذه النزاهة وصلاحيات المجلس".
يأتي تبنّي مجلس الأمن الدولي للقرار المتعلّق بخطة السلام في غزة في ظلّ مواقف فلسطينية متباينة وحالة رفض واسع من القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي اعتبرت أنّ القرار لا يلبّي الحد الأدنى من الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ولا يعالج آثار "حرب الإبادة" التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين.
وفي بيانها، أكّدت حماس أنّ القرار يفرض "وصاية دولية" على قطاع غزة، ويعمل على خلق وقائع جديدة تفصله عن بقية الجغرافيا الفلسطينية، محذّرة من أن الآليات الواردة فيه تمهّد لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في فرضها عسكرياً. كما شدّدت على أنّ أي دور دولي لنزع سلاح المقاومة يعد انحيازاً للاحتلال، مشيرة إلى أنّ السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وأن بحث هذا الملف يظل شأناً وطنياً داخلياً.
من جانبها، رحّبت دولة فلسطين – عبر بعثتها في الأمم المتحدة – بالجهود الدولية الرامية لوقف الحرب وتثبيت الاستقرار، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ القرار بصورة تضمن وقف النار الشامل، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات من دون قيود، والشروع الجاد في إعادة الإعمار. كما أكدت القيادة الفلسطينية أن أي ترتيبات تتعلق بغزة يجب أن تكون ضمن الإطار الوطني الفلسطيني وبعيداً عن أي صيغ تمس وحدة الأراضي الفلسطينية أو تنتقص من السيادة الوطنية.
