ألوان وتراث... أجمل الأزياء الوطنية خلال مسابقة "ملكة جمال الكون 2025"

ظهرت ملكة جمال إندونيسيا، سانلي ليو، وهي ترتدي فستانا ذهبيا مع قبعة، وتحمل بيدها وعاء مليئا بالفواكه.
صورة تظهر سولانج كيتا، ملكة جمال رواندا، وهي ترتدي فستانا أبيض وأصفر اللون بتصميم لافت.
صورة لملكة جمال بنما، ميرنا كاباليني، وهي ترتدي فستانا على شكل طائر ذي جناحين كبيرين.
ظهرت ملكة جمال فيتنام، هونغ جيانج نجوين، وهي ترتدي فستانا أبيض اللون ويظهرأيضا بجانبها دراجة هوائية.
صورة لملكة جمال سريلانكا، ليهاشا وايت، وهي ترتدي فستانا ضخما على شكل إبريق.
ملكة جمال الصين، تشاو نا، تظهر مرتدية فستانا أحمر اللون مع أكمام ممتلئة.
ظهرت ملكة جمال الإكوادور، ناديا ميخيا، وهي ترتدي فستانا على شكل طاووس.
صورة تظهر ملكة جمال السويد، دانييلا لوندكفيست وهي ترتدي فستانا أزرق اللون، على شكل آلة موسيقية.
ملكة جمال الهند، مانيكا فيشواكارما، تظهر مرتدية فستانا أصفر اللون مع قبعة ضخمة.
ملكة جمال سويسرا، نعيمة أكوستا، تظهر مرتدية فستانا أحمر اللون.
صورة لملكة جمال إسبانيا، أندريا فالرو، تظهر فيها مرتدية فستانا على شكل طائر.
تظهر في الصورة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، أودري إيكرت، وهي ترتدي فستانا على شكل نسر.
ملكة جمال فلسطين، نادين أيوب، تظهر مرتدية فستانا طويلا أبيض اللون يلامس الأرض من الخلف.
ملكة جمال بريطانيا، دانييلا لاتيمر، تظهر في فستان أبيض اللون مع عربة تحمل زهورا.
صورة لمجموعة من المتسابقات يرتدين فساتين ملونة ومتنوعة.
