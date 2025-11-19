ألوان وتراث... أجمل الأزياء الوطنية خلال مسابقة "ملكة جمال الكون 2025"

عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور، التي التقطتها عدسات المصورين خلال مسابقة " ملكة جمال الكون 2025".
© AP Photo / Sakchai Lalit

ظهرت ملكة جمال إندونيسيا، سانلي ليو، وهي ترتدي فستانا ذهبيا مع قبعة، وتحمل بيدها وعاء مليئا بالفواكه.

ظهرت ملكة جمال إندونيسيا، سانلي ليو، وهي ترتدي فستانا ذهبيا مع قبعة، وتحمل بيدها وعاء مليئا بالفواكه. - سبوتنيك عربي
1/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

ظهرت ملكة جمال إندونيسيا، سانلي ليو، وهي ترتدي فستانا ذهبيا مع قبعة، وتحمل بيدها وعاء مليئا بالفواكه.

© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة تظهر سولانج كيتا، ملكة جمال رواندا، وهي ترتدي فستانا أبيض وأصفر اللون بتصميم لافت.

صورة تظهر سولانج كيتا، ملكة جمال رواندا، وهي ترتدي فستانا أبيض وأصفر اللون بتصميم لافت. - سبوتنيك عربي
2/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة تظهر سولانج كيتا، ملكة جمال رواندا، وهي ترتدي فستانا أبيض وأصفر اللون بتصميم لافت.

© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لملكة جمال بنما، ميرنا كاباليني، وهي ترتدي فستانا على شكل طائر ذي جناحين كبيرين.

صورة لملكة جمال بنما، ميرنا كاباليني، وهي ترتدي فستانا على شكل طائر ذي جناحين كبيرين. - سبوتنيك عربي
3/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لملكة جمال بنما، ميرنا كاباليني، وهي ترتدي فستانا على شكل طائر ذي جناحين كبيرين.

© AP Photo / Sakchai Lalit

ظهرت ملكة جمال فيتنام، هونغ جيانج نجوين، وهي ترتدي فستانا أبيض اللون ويظهرأيضا بجانبها دراجة هوائية.

ظهرت ملكة جمال فيتنام، هونغ جيانج نجوين، وهي ترتدي فستانا أبيض اللون ويظهرأيضا بجانبها دراجة هوائية. - سبوتنيك عربي
4/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

ظهرت ملكة جمال فيتنام، هونغ جيانج نجوين، وهي ترتدي فستانا أبيض اللون ويظهرأيضا بجانبها دراجة هوائية.

© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لملكة جمال سريلانكا، ليهاشا وايت، وهي ترتدي فستانا ضخما على شكل إبريق.

صورة لملكة جمال سريلانكا، ليهاشا وايت، وهي ترتدي فستانا ضخما على شكل إبريق. - سبوتنيك عربي
5/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لملكة جمال سريلانكا، ليهاشا وايت، وهي ترتدي فستانا ضخما على شكل إبريق.

© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال الصين، تشاو نا، تظهر مرتدية فستانا أحمر اللون مع أكمام ممتلئة.

ملكة جمال الصين، تشاو نا، تظهر مرتدية فستانا أحمر اللون مع أكمام ممتلئة. - سبوتنيك عربي
6/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال الصين، تشاو نا، تظهر مرتدية فستانا أحمر اللون مع أكمام ممتلئة.

© AP Photo / Sakchai Lalit

ظهرت ملكة جمال الإكوادور، ناديا ميخيا، وهي ترتدي فستانا على شكل طاووس.

ظهرت ملكة جمال الإكوادور، ناديا ميخيا، وهي ترتدي فستانا على شكل طاووس. - سبوتنيك عربي
7/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

ظهرت ملكة جمال الإكوادور، ناديا ميخيا، وهي ترتدي فستانا على شكل طاووس.

© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة تظهر ملكة جمال السويد، دانييلا لوندكفيست وهي ترتدي فستانا أزرق اللون، على شكل آلة موسيقية.

صورة تظهر ملكة جمال السويد، دانييلا لوندكفيست وهي ترتدي فستانا أزرق اللون، على شكل آلة موسيقية. - سبوتنيك عربي
8/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة تظهر ملكة جمال السويد، دانييلا لوندكفيست وهي ترتدي فستانا أزرق اللون، على شكل آلة موسيقية.

© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال الهند، مانيكا فيشواكارما، تظهر مرتدية فستانا أصفر اللون مع قبعة ضخمة.

ملكة جمال الهند، مانيكا فيشواكارما، تظهر مرتدية فستانا أصفر اللون مع قبعة ضخمة. - سبوتنيك عربي
9/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال الهند، مانيكا فيشواكارما، تظهر مرتدية فستانا أصفر اللون مع قبعة ضخمة.

© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال سويسرا، نعيمة أكوستا، تظهر مرتدية فستانا أحمر اللون.

ملكة جمال سويسرا، نعيمة أكوستا، تظهر مرتدية فستانا أحمر اللون. - سبوتنيك عربي
10/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال سويسرا، نعيمة أكوستا، تظهر مرتدية فستانا أحمر اللون.

© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لملكة جمال إسبانيا، أندريا فالرو، تظهر فيها مرتدية فستانا على شكل طائر.

صورة لملكة جمال إسبانيا، أندريا فالرو، تظهر فيها مرتدية فستانا على شكل طائر. - سبوتنيك عربي
11/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لملكة جمال إسبانيا، أندريا فالرو، تظهر فيها مرتدية فستانا على شكل طائر.

© AP Photo / Sakchai Lalit

تظهر في الصورة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، أودري إيكرت، وهي ترتدي فستانا على شكل نسر.

تظهر في الصورة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، أودري إيكرت، وهي ترتدي فستانا على شكل نسر. - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

تظهر في الصورة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية، أودري إيكرت، وهي ترتدي فستانا على شكل نسر.

© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال فلسطين، نادين أيوب، تظهر مرتدية فستانا طويلا أبيض اللون يلامس الأرض من الخلف.

ملكة جمال فلسطين، نادين أيوب، تظهر مرتدية فستانا طويلا أبيض اللون يلامس الأرض من الخلف. - سبوتنيك عربي
13/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال فلسطين، نادين أيوب، تظهر مرتدية فستانا طويلا أبيض اللون يلامس الأرض من الخلف.

© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال بريطانيا، دانييلا لاتيمر، تظهر في فستان أبيض اللون مع عربة تحمل زهورا.

ملكة جمال بريطانيا، دانييلا لاتيمر، تظهر في فستان أبيض اللون مع عربة تحمل زهورا. - سبوتنيك عربي
14/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال بريطانيا، دانييلا لاتيمر، تظهر في فستان أبيض اللون مع عربة تحمل زهورا.

© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لمجموعة من المتسابقات يرتدين فساتين ملونة ومتنوعة.

صورة لمجموعة من المتسابقات يرتدين فساتين ملونة ومتنوعة. - سبوتنيك عربي
15/15
© AP Photo / Sakchai Lalit

صورة لمجموعة من المتسابقات يرتدين فساتين ملونة ومتنوعة.

