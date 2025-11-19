https://sarabic.ae/20251119/تونس-الأطباء-الشبان-ينفذون-إضرابا-وطنيا-ويحتجون-أمام-البرلمان--1107299771.html
تونس: الأطباء الشبان ينفذون إضرابا وطنيا ويحتجون أمام البرلمان
تونس: الأطباء الشبان ينفذون إضرابا وطنيا ويحتجون أمام البرلمان
نفذ الأطباء الشبان في تونس، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما وطنيا تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، في تحرك تصعيدي للمطالبة بتحسين ظروف العمل وضمان الحقوق...
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعد فشل جلسة التفاوض التي جمعت أمس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بممثلين عن الحكومة ووزارتي الصحة والمالية وعمادة الأطباء، في اجتماع وصفته المنظمة بـ "الانقلاب على الاتفاقات السابقة".وقد اتخذ هذا التحرك بعدا وطنيا حيث شارك فيه طلبة الطب والأطباء الداخليون والمقيمون في مختلف الكليات والمستشفيات الجامعية والجهوية، مع استثناء أقسام الاستعجالي لضمان الحد الأدنى من الخدمات. واحتشد المئات من الأطباء الشبان أمام مقر مجلس نواب الشعب تزامنا مع جلسة نقاش يعقدها النواب مع وزير الصحة، مؤكدين أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو المماطلة، خاصة بعد ما اعتبروه تراجعا حكوميا عن اتفاق تم التوصل إليه قبل أقل من خمسة أشهر. وقالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بيان لها تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن الاجتماع المنعقد، يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر، كشف استمرار "سياسة التنصل والمماطلة والالتفاف على الالتزامات"، معتبرة ذلك انقلابا على الاتفاق الممضى، بتاريخ 3 يوليو/تموز2025. وأشارت المنظمة إلى أن ما حصل يعكس غياب الإرادة لدى وزارة الصحة لتنفيذ التعهدات بشكل فعلي، وهو ما أدى، وفق تقديرها، إلى نسف مجهودات الحوار الاجتماعي داخل القطاع الصحي وإعادة الأزمة إلى نقطة الصفر. كما شددت على تمسكها الكامل ببنود الاتفاق ورفضها لأي التفاف أو تحريف له، معلنة استعدادها لمواصلة الأشكال النضالية كافة للدفاع عن حقوق منظوريها وحماية المرفق العمومي للصحة في ظل ما وصفته بـ "تآكل الثقة" بين الهياكل المهنية وسلط الإشراف.بماذا يطالب الأطباء الشبان؟وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان، عبد الوهاب بن حامد، إن "جوهر الخلاف مع وزارة الصحة يتمثل في تراجعها عن جل بنود الاتفاق الممضى بتاريخ 3 يوليو 2025، وأولها الزيادة الخصوصية المتفق عليها، وتعويضها بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية التي ستشمل الجميع، معتبرا ذلك "إفراغا للمكسب من مضمونه وإجراءً يتناقض مع الاتفاق الأصلي".وتابع: "الوزارة عمدت أيضا إلى إسقاط الترتيبات المتعلقة بضمان السكن للفئات الاستثنائية خلال سنة الخدمة المدنية، مثل النساء الحوامل والمرضعات ومرضى الأمراض المزمنة، ما يضاعف هشاشة أوضاعهم المهنية والاجتماعية".وأضاف أن "تأخر صرف حصص الاستمرار ما يزال ملفا عالقا منذ سنوات، إذ إن بعض الأطباء لم يتلقوا مستحقاتهم منذ 2020، وهو دليل، بحسب قوله، على غياب إدارة جدية للقطاع".وأكد بن حامد أن هذا التحرك هو "إنذار أخير لإعادة الاعتبار للقطاع الصحي العمومي"، مشيرا إلى أن آلاف الأطباء الشبان يعيشون حالة من الإحباط بسبب ما اعتبره تراجعا حكوميا عن الالتزامات الموقعة.وأشار إلى أن تدهور أوضاع الأطباء الشبان ينعكس مباشرة على المستشفيات العمومية التي تعاني نقصا كبيرا في التجهيزات وفي أطباء الاختصاص، محذرا من أن "استمرار هذا الوضع سيدفع مزيدا من الأطباء إلى الهجرة، وعلى الحكومة أن تتحرك قبل أن نفقد ما تبقى من الكفاءات".خيبة أملبدورها، اعتبرت سلمى ذكار، وهي طالبة بكلية الطب، أن اجتماع الأمس "كان خيبة أمل كبيرة للأطباء الشبان"، مضيفة: "كنا نعتقد أن هذا الاجتماع سيكون بداية انفراج للأزمة، وأن الحكومة ستؤكد التزامها بتطبيق الاتفاق. لكننا فوجئنا بتواصل سياسة المماطلة، والعديد من بنود الاتفاق تمّ التراجع عنها، ووزارة الصحة لم تبد حتى نية واضحة في التنفيذ".وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الوزارة اكتفت بما وصفته بـ"عبارات تسويفية"، من قبيل تشكيل لجنة جديدة أو إعادة مناقشة النقاط الأساسية، بما فيها مسألة الزيادة الخصوصية، معتبرة ذلك تراجعا خطيرا عمّا تم الاتفاق عليه سابقا.وأشارت إلى أن هذا التوجه "يعكس احتقارا لمطالب الأطباء الشبان الذين يشكلون عماد المستشفيات العمومية"، مشددة على أن هذه المطالب تهدف أساسا إلى تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية، لا إلى الحصول على امتيازات استثنائية.كما لفتت إلى أن أحد أبرز الإشكالات المتواصلة هو عدم خلاص حصص الاستمرار للأطباء الشبان، مشيرة إلى أن "هناك أطباء لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ سنة 2020، وهي مبالغ ضخمة، وكل ما طالبنا به هو خلاص حقوقنا المتأخرة فحسب".هل يتجه الأطباء الشبان نحو التصعيد؟وفي تعليق لـ"سبوتنيك"، قال وجيه ذكار، رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، إن تجمع الأطباء الشبان أمام البرلمان "جاء للتعبير عن غضبهم وإيصال صوتهم للسلطة التشريعية"، مؤكدا أن مطلبهم الأساسي "الذي لا يقبل التفاوض" هو تطبيق كامل بنود اتفاق 3 جويلية 2025.وشدد أن هذا الاتفاق "لم يكن منّة أو هدية من أي طرف، بل مكسب ناضل الأطباء الشبان لأجل تحقيقه طيلة أشهر"، مضيفا أن الدولة مطالبة اليوم بتنفيذ تعهداتها دون تأخير أو التفاف.وأوضح أن المنظمة، طالبت النواب بمقاطعة جلسة النقاش مع وزير الصحة، معتبرين أن "الوزير قدم مشروع قانون لن يطبق، تماما كما لم يُطبق اتفاق 3 يويليو /جويلية الماضي".وبخصوص الخطوات المقبلة، أكد ذكار أن المنظمة ستعقد، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا عاما لتدارس المستجدات واتخاذ قرارات نضالية جديدة، قائلا إن "التحركات ستتجه نحو مزيد من التصعيد، وستتحمل وزارة الصحة وكل مسؤول في الدولة تبعات ما سيترتب عنه من توتر داخل القطاع"، وفقا لقوله. ولم تصدر وزارة الصحة، إلى حد الساعة، أي توضيح رسمي بخصوص ما دار في جلسة التفاوض التي جمعتها أمس بالمنظمة التونسية للأطباء الشبان، ولم تقدم روايتها حول أسباب تعطل تنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية/ يوليو 2025.
تونس: الأطباء الشبان ينفذون إضرابا وطنيا ويحتجون أمام البرلمان
نفذ الأطباء الشبان في تونس، اليوم الأربعاء، إضرابا عاما وطنيا تزامنا مع وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، في تحرك تصعيدي للمطالبة بتحسين ظروف العمل وضمان الحقوق المهنية والمالية والاجتماعية لفئات واسعة داخل المستشفيات العمومية.
وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعد فشل جلسة التفاوض التي جمعت أمس المنظمة التونسية للأطباء الشبان بممثلين عن الحكومة ووزارتي الصحة والمالية وعمادة الأطباء، في اجتماع وصفته المنظمة بـ "الانقلاب على الاتفاقات السابقة".
وقد اتخذ هذا التحرك بعدا وطنيا حيث شارك فيه طلبة الطب والأطباء الداخليون والمقيمون في مختلف الكليات والمستشفيات الجامعية والجهوية، مع استثناء أقسام الاستعجالي لضمان الحد الأدنى من الخدمات.
واحتشد المئات من الأطباء الشبان أمام مقر مجلس نواب الشعب تزامنا مع جلسة نقاش يعقدها النواب مع وزير الصحة، مؤكدين أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو المماطلة، خاصة بعد ما اعتبروه تراجعا حكوميا عن اتفاق تم التوصل إليه قبل أقل من خمسة أشهر.
وقالت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، في بيان لها تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن الاجتماع المنعقد، يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر، كشف استمرار "سياسة التنصل والمماطلة والالتفاف على الالتزامات"، معتبرة ذلك انقلابا على الاتفاق الممضى، بتاريخ 3 يوليو/تموز2025.
وأشارت المنظمة إلى أن ما حصل يعكس غياب الإرادة لدى وزارة الصحة لتنفيذ التعهدات بشكل فعلي، وهو ما أدى، وفق تقديرها، إلى نسف مجهودات الحوار الاجتماعي داخل القطاع الصحي وإعادة الأزمة إلى نقطة الصفر.
وحملت المنظمة وزارة الصحة وعمادة الأطباء ومؤسسات الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مؤكدة أن التعاطي "غير المسؤول" مع هذا الملف فاقم الاحتقان داخل المستشفيات وعمّق حالة الإحباط لدى الأطباء الشبان.
كما شددت على تمسكها الكامل ببنود الاتفاق ورفضها لأي التفاف أو تحريف له، معلنة استعدادها لمواصلة الأشكال النضالية كافة للدفاع عن حقوق منظوريها وحماية المرفق العمومي للصحة في ظل ما وصفته بـ "تآكل الثقة" بين الهياكل المهنية وسلط الإشراف.
بماذا يطالب الأطباء الشبان؟
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قال الكاتب العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان، عبد الوهاب بن حامد، إن "جوهر الخلاف مع وزارة الصحة يتمثل في تراجعها عن جل بنود الاتفاق الممضى بتاريخ 3 يوليو 2025، وأولها الزيادة الخصوصية المتفق عليها، وتعويضها بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية التي ستشمل الجميع، معتبرا ذلك "إفراغا للمكسب من مضمونه وإجراءً يتناقض مع الاتفاق الأصلي".
وتابع: "الوزارة عمدت أيضا إلى إسقاط الترتيبات المتعلقة بضمان السكن للفئات الاستثنائية خلال سنة الخدمة المدنية، مثل النساء الحوامل والمرضعات ومرضى الأمراض المزمنة، ما يضاعف هشاشة أوضاعهم المهنية والاجتماعية".
وأضاف أن "تأخر صرف حصص الاستمرار ما يزال ملفا عالقا منذ سنوات، إذ إن بعض الأطباء لم يتلقوا مستحقاتهم منذ 2020، وهو دليل، بحسب قوله، على غياب إدارة جدية للقطاع".
وأكد بن حامد أن هذا التحرك هو "إنذار أخير لإعادة الاعتبار للقطاع الصحي العمومي"، مشيرا إلى أن آلاف الأطباء الشبان يعيشون حالة من الإحباط بسبب ما اعتبره تراجعا حكوميا عن الالتزامات الموقعة.
وبين أن التخلي عن بنود جوهرية، مثل خلاص المستحقات المتأخرة وحق النساء الحوامل في أداء سنة الخدمة المدنية داخل محافظاتهن، يهدد بتقويض ما تم تحقيقه عبر أشهر من النضال، قائلا: "لن نقبل بتفريط الدولة في مكاسب اتفاق 3 يوليو، ولا بمواصلة نزيف الكفاءات.
وأشار إلى أن تدهور أوضاع الأطباء الشبان ينعكس مباشرة على المستشفيات العمومية التي تعاني نقصا كبيرا في التجهيزات وفي أطباء الاختصاص، محذرا من أن "استمرار هذا الوضع سيدفع مزيدا من الأطباء إلى الهجرة، وعلى الحكومة أن تتحرك قبل أن نفقد ما تبقى من الكفاءات".
بدورها، اعتبرت سلمى ذكار، وهي طالبة بكلية الطب، أن اجتماع الأمس "كان خيبة أمل كبيرة للأطباء الشبان"، مضيفة: "كنا نعتقد أن هذا الاجتماع سيكون بداية انفراج للأزمة، وأن الحكومة ستؤكد التزامها بتطبيق الاتفاق. لكننا فوجئنا بتواصل سياسة المماطلة، والعديد من بنود الاتفاق تمّ التراجع عنها، ووزارة الصحة لم تبد حتى نية واضحة في التنفيذ".
وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الوزارة اكتفت بما وصفته بـ"عبارات تسويفية"، من قبيل تشكيل لجنة جديدة أو إعادة مناقشة النقاط الأساسية، بما فيها مسألة الزيادة الخصوصية، معتبرة ذلك تراجعا خطيرا عمّا تم الاتفاق عليه سابقا.
وأشارت إلى أن الأطباء الشبان فوجئوا بأن الوزارة "تعتبر الزيادة العامة في الوظيفة العمومية، والتي تشمل جميع الموظفين، ترفيعا في أجور الأطباء الشبان"، رغم أن هؤلاء ناضلوا من أجل زيادة خصوصية تراعي طبيعة عملهم ومناوباتهم وشروط تدريبهم الشاقة داخل المستشفيات، وفقا لقولها.
وأشارت إلى أن هذا التوجه "يعكس احتقارا لمطالب الأطباء الشبان الذين يشكلون عماد المستشفيات العمومية"، مشددة على أن هذه المطالب تهدف أساسا إلى تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الصحية، لا إلى الحصول على امتيازات استثنائية.
وأضافت ذكار أن الأجرة الحالية للطبيب الشاب في تونس، التي تتراوح بين 1400 و1500 دينار، "هزيلة ولا تتماشى مع تكاليف العيش ولا مع نسبة التضخم المرتفعة"، مؤكدة أنّ هذا الوضع لا يمكن مقارنته بالدول التي تستقطب الكفاءات التونسية وتوفر لهم ظروفا مهنية ومالية أفضل بكثير.
كما لفتت إلى أن أحد أبرز الإشكالات المتواصلة هو عدم خلاص حصص الاستمرار للأطباء الشبان، مشيرة إلى أن "هناك أطباء لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ سنة 2020، وهي مبالغ ضخمة، وكل ما طالبنا به هو خلاص حقوقنا المتأخرة فحسب".
هل يتجه الأطباء الشبان نحو التصعيد؟
وفي تعليق لـ"سبوتنيك"، قال وجيه ذكار، رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، إن تجمع الأطباء الشبان أمام البرلمان "جاء للتعبير عن غضبهم وإيصال صوتهم للسلطة التشريعية"، مؤكدا أن مطلبهم الأساسي "الذي لا يقبل التفاوض" هو تطبيق كامل بنود اتفاق 3 جويلية 2025.
وشدد أن هذا الاتفاق "لم يكن منّة أو هدية من أي طرف، بل مكسب ناضل الأطباء الشبان لأجل تحقيقه طيلة أشهر"، مضيفا أن الدولة مطالبة اليوم بتنفيذ تعهداتها دون تأخير أو التفاف.
وأشار ذكار إلى أن التوجه نحو البرلمان يحمل رسالة واضحة مفادها أنّ المؤسسة التشريعية مطالبة بالقيام بواجبها في مراقبة أداء الحكومة،مضيفا: "خرج لنا مجموعة من النواب ووعدوا بمساءلة وزير الصحة حول تنصل الوزارة من الاتفاق الممضى بشأن الأطباء الشبان".
وأوضح أن المنظمة، طالبت النواب بمقاطعة جلسة النقاش مع وزير الصحة، معتبرين أن "الوزير قدم مشروع قانون لن يطبق، تماما كما لم يُطبق اتفاق 3 يويليو /جويلية الماضي".
وانتقد ذكار، تركيز وزارة الصحة على ما وصفه بـ "التسويق لإنجازات طبية" في وقت يعيش فيه الأطباء الشبان وضعيات صعبة، مشيرا إلى أن مطالبهم "لا تتعلق بمنح أو امتيازات جديدة، بل بخلاص مستحقاتهم المتراكمة منذ خمس سنوات". واعتبر أن تجاهل هذه الحقوق الأساسية يعكس غياب رؤية فعلية لإصلاح القطاع.
وبخصوص الخطوات المقبلة، أكد ذكار أن المنظمة ستعقد، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا عاما لتدارس المستجدات واتخاذ قرارات نضالية جديدة، قائلا إن "التحركات ستتجه نحو مزيد من التصعيد، وستتحمل وزارة الصحة وكل مسؤول في الدولة تبعات ما سيترتب عنه من توتر داخل القطاع"، وفقا لقوله.
ولم تصدر وزارة الصحة، إلى حد الساعة، أي توضيح رسمي بخصوص ما دار في جلسة التفاوض التي جمعتها أمس بالمنظمة التونسية للأطباء الشبان، ولم تقدم روايتها حول أسباب تعطل تنفيذ بنود اتفاق 3 جويلية/ يوليو 2025.