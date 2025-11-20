https://sarabic.ae/20251120/أنصار-الله-تدعو-الأمم-المتحدة-لتسيير-رحلات-عبر-مطار-صنعاء-لنقل-عقارات-منقذة-للحياة-1107338069.html

"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتسيير رحلات عبر مطار صنعاء لنقل عقارات "منقذة للحياة"

"أنصار الله" تدعو الأمم المتحدة لتسيير رحلات عبر مطار صنعاء لنقل عقارات "منقذة للحياة"

دعت جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس، الأمم المتحدة إلى إدخال عقارات منقذة للحياة عبر مطار صنعاء الدولي المتوقفة رحلاته التجارية منذ أيار/ مايو الماضي، إثر قصف...

وقال وزير الصحة في حكومة "أنصار الله" علي شيبان، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء، التي تديرها الجماعة إن "عدم تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، حرم آلاف المرضى من السفر للعلاج في الخارج.. وانعدام الأدوية التي تحتاج إلى النقل جوا يتطلب من الأمم المتحدة سرعة التحرك لتسيير رحلات جوية عبر مطار صنعاء لنقل الأدوية التي يتعذر نقلها عبر أي منافذ أخرى غير المطار".وأوضح أن "الحصار وإغلاق مطار صنعاء تسبب في حرمان آلاف المرضى من الأدوية ومنها أدوية زارعي الكلى ومشتقات الدم، والأدوية الهرمونية والمناعية والإنعاش والتخدير ومثبطات التخثر الدموي وبعض المحاليل التشخيصية وغيرها".وطالب شيبان، الأمم المتحدة ومنظماتها، بـ "التحرك الجاد لإدخال الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية عبر مطار صنعاء الدولي، وعدم غض الطرف عن هذه المأساة الكارثية التي أودت بحياة الآلاف من المرضى وما زالت تحصد أرواح آلاف آخرين".وفي 29 أيار/مايو الماضي، أعلنت الخطوط اليمنية الناقل الجوي الوطني في اليمن، وقف رحلاتها إلى مطار صنعاء الدولي حتى إشعار آخر، بعدما قصفته مقاتلات إسرائيلية ودمرت آخر طائرة مدنية فيه.وكان زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن جماعته تراقب التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً الجاهزية لمواصلة الهجمات على تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، كاشفاً عن إطلاق قواته 1835 صاروخاً ومسيرةً على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، واستهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، رداً على الحرب الإسرائيلية في القطاع.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني منأكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة، صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

