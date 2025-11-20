https://sarabic.ae/20251120/إعلام-سقوط-مصابين-بانفحار-في-موقع-للجيش-اللبناني-1107335193.html
إعلام: سقوط مصابين بانفحار في موقع للجيش اللبناني
إعلام: سقوط مصابين بانفحار في موقع للجيش اللبناني
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع انفجار في موقع تابع للجيش اللبناني، نتج عنه سقوط مصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T16:13+0000
2025-11-20T16:13+0000
2025-11-20T16:13+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار لبنان
لبنان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104273839_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4b607f03c0b635f00051b4645ed4e953.jpg
وبحسب ما نُشر، فإن الانفجار وقع داخل موقع للجيش بمنطقة السفرجل في بلدة مجدل زون.وفي وقت لاحق، أشار موقع "صوت بيروت إنترناشيونال" إلى أن لغما أرضيا انفجر بإحدى نقاط تمركز للجيش اللبناني، مشيرا إلى أن أحد العسكريين تعرض لإصابة طفيفة وتم نقله لتلقي العلاج.ولم ترد تفاصيل عن الانفجار على الموقع الرسمي للجيش في حينه.يذكر أن لبنان يشهد من حين إلى آخر هجمات من إسرائيل ضد مواقع تقول إنها تابعة لـ "حزب الله"، في الوقت الذي يؤكد فيه الجيش توليه زمام الأمور وفرض سيطرته على التراب اللبناني.
https://sarabic.ae/20251116/الجيش-اللبناني-نعمل-بالتنسيق-مع-الدول-الصديقة-لوضع-حد-للانتهاكات-والخروق-الإسرائيلية-1107161750.html
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104273839_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_8e4553096814b4edec7a048528677248.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, الأخبار
إعلام: سقوط مصابين بانفحار في موقع للجيش اللبناني
أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع انفجار في موقع تابع للجيش اللبناني، نتج عنه سقوط مصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبحسب ما نُشر، فإن الانفجار وقع داخل موقع للجيش بمنطقة السفرجل في بلدة مجدل زون.
وفي وقت لاحق، أشار موقع "صوت بيروت إنترناشيونال" إلى أن لغما أرضيا انفجر بإحدى نقاط تمركز
للجيش اللبناني، مشيرا إلى أن أحد العسكريين تعرض لإصابة طفيفة وتم نقله لتلقي العلاج.
ولم ترد تفاصيل عن الانفجار على الموقع الرسمي للجيش في حينه.
يذكر أن لبنان
يشهد من حين إلى آخر هجمات من إسرائيل ضد مواقع تقول إنها تابعة لـ "حزب الله"، في الوقت الذي يؤكد فيه الجيش توليه زمام الأمور وفرض سيطرته على التراب اللبناني.