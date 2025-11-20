https://sarabic.ae/20251120/كا---62-مروحية-روسية-مصممة-بأحدث-تقنيات-الطيران--1107330368.html
"كا - 62".. مروحية روسية مصممة بأحدث تقنيات الطيران
"كا - 62".. مروحية روسية مصممة بأحدث تقنيات الطيران
تصنف "كا - 62" المصممة بأحدث تقنيات الطيران، ضمن مروحيات النقل العسكري المتوسطة الحجم والمتعددة المهام التي تصل حمولتها إلى 15 شخصا أو طنين من العتاد.
هذه المروحيات الروسية يمكن الاعتماد عليها في مهام البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي، وهي مزودة بتقنيات طيران متطورة وتمتلك قمرة قيادة بقدرات تقنية واسعة تساعد الطيار على الإلمام بالبيئة المحيطة أثناء تنفيذ المهام المختلفة.
