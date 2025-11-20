الصين تطلق حملة لملاحقة جواسيس يابانيين بعد تسريبات معلومات سرية

عربي
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن وزارة الأمن القومي الصينية، أن أجهزة الأمن الصينية كانت خلال السنوات الأخيرة تكتشف وتمنع محاولات سرقة المعلومات السرية من قبل أجهزة الاستخبارات اليابانية.وأوضحت وزارة الأمن القومي أن ضباطها سيعملون على "سحق أي مؤامرات خبيثة تهدف إلى تقسيم الأمة على صعيد الأجهزة الاستخباراتية" ومواجهة "أي أعمال دنيئة من قبل دول أجنبية تحاول زعزعة السلام والاستقرار الإقليمي".وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، التي حذرت من أن أي هجوم صيني على تايوان سيخلق "وضعية تهدد البقاء"، مما يجبر اليابان على الرد، وهو ما أثار انتقادات من الصين وكذلك من أحزاب المعارضة اليابانية.وردت الصين على ذلك باستدعاء السفير الياباني في بكين كينجي كاناسوجي، وتقديم احتجاج رسمي على تصريحات رئيسة الوزراء بشأن تايوان من قبل نائب وزير الخارجية صن ويدونغ، ودعت الصين مواطنيها إلى تجنب السفر إلى اليابان.
أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس، بأن أجهزة الاستخبارات الصينية ستبدأ بملاحقة جواسيس يابانيين على خلفية تسريبات لمعلومات سرية صينية.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن وزارة الأمن القومي الصينية، أن أجهزة الأمن الصينية كانت خلال السنوات الأخيرة تكتشف وتمنع محاولات سرقة المعلومات السرية من قبل أجهزة الاستخبارات اليابانية.
وأوضحت وزارة الأمن القومي أن ضباطها سيعملون على "سحق أي مؤامرات خبيثة تهدف إلى تقسيم الأمة على صعيد الأجهزة الاستخباراتية" ومواجهة "أي أعمال دنيئة من قبل دول أجنبية تحاول زعزعة السلام والاستقرار الإقليمي".
وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، التي حذرت من أن أي هجوم صيني على تايوان سيخلق "وضعية تهدد البقاء"، مما يجبر اليابان على الرد، وهو ما أثار انتقادات من الصين وكذلك من أحزاب المعارضة اليابانية.
وردت الصين على ذلك باستدعاء السفير الياباني في بكين كينجي كاناسوجي، وتقديم احتجاج رسمي على تصريحات رئيسة الوزراء بشأن تايوان من قبل نائب وزير الخارجية صن ويدونغ، ودعت الصين مواطنيها إلى تجنب السفر إلى اليابان.
