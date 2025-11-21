https://sarabic.ae/20251121/إحباط-محاولة-إبحار-سرية-وتوقيف-11-شخصا-في-الجزائر-1107377226.html
إحباط محاولة إبحار سرية وتوقيف 11 شخصا في الجزائر
إحباط محاولة إبحار سرية وتوقيف 11 شخصا في الجزائر
سبوتنيك عربي
أحبطت السلطات الجزائرية ما وصفته بـ "التنظيم الإجرامي"، الذي كان يخطط لتنفيذ محاولة سرية لتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل الجزائرية. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T16:48+0000
2025-11-21T16:48+0000
2025-11-21T16:48+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الجزائر
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092510720_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_62f6df21bc55842fc8ff8dd6f716c79e.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن شرطة الجزائر العاصمة، بالتنسيق مع حرس السواحل في "سيدي فرج" تمكنت من إحباط المخطط الذي يديره تنظيم مختص بتنفيذ رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.وتابعت: "تم توقيف 11 شخصا مرشحين للهجرة من بينهم منظمو العملية و3 آخرين محل بحث في قضايا المخدرات".وأوضحت الوكالة أن السلطات الجزائرية أوقفت المتهمين ومن معهم في عرض البحر بالقرب من ميناء الجميلة بعين البنيان.
https://sarabic.ae/20230322/الجزائر-تعلن-تفكيك-شبكة-دولية-لتهريب-المهاجرين-نحو-أوروبا-1075049985.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092510720_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_24521e41b7da595da4891ed1d2f4a9ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, الأخبار
إحباط محاولة إبحار سرية وتوقيف 11 شخصا في الجزائر
أحبطت السلطات الجزائرية ما وصفته بـ "التنظيم الإجرامي"، الذي كان يخطط لتنفيذ محاولة سرية لتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل الجزائرية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن شرطة الجزائر العاصمة، بالتنسيق مع حرس السواحل في "سيدي فرج" تمكنت من إحباط المخطط الذي يديره تنظيم مختص بتنفيذ رحلات الهجرة
غير الشرعية عبر البحر.
وتابعت: "تم توقيف 11 شخصا مرشحين للهجرة من بينهم منظمو العملية و3 آخرين محل بحث في قضايا المخدرات".
وأوضحت الوكالة أن السلطات الجزائرية
أوقفت المتهمين ومن معهم في عرض البحر بالقرب من ميناء الجميلة بعين البنيان.