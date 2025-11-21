https://sarabic.ae/20251121/إعلام-كييف-قامت-بتعديل-أحد-البنود-الـ28-في-خطة-التسوية-الأمريكية-1107351523.html

إعلام: كييف قامت بتعديل أحد البنود الـ28 في خطة التسوية الأمريكية

إعلام: كييف قامت بتعديل أحد البنود الـ28 في خطة التسوية الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن "أوكرانيا قامت بتعديل أحد البنود الـ28 لخطة تسوية النزاع، التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية". 21.11.2025

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية، أن "التعديل كان في بند متعلق بكشف ما يُزعم من فساد، وكان ينص على إجراء تدقيق لجميع المساعدات الدولية التي تلقتها أوكرانيا".ومع ذلك، في نسخة من الاتفاقية منشورة على الإنترنت، تم تغيير الصياغة إلى بند ينص على أن جميع الأطراف ستحصل على "العفو الكامل عن أفعالها في الحرب".وأول أمس الأربعاء، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الولايات المتحدة تجري "مشاورات سرية" مع روسيا لتطوير "خطة سلام" جديدة تتألف من 28 نقطة مقسمة إلى أربعة محاور وهي السلام، الضمانات لأوكرانيا، الأمن في أوروبا، العلاقات المستقبلية للأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية.ووفقا لوسائل إعلام أجنبية، فإن الوثيقة تنص على:وبحسب وكالة "رويترز"، أوضحت واشنطن لفلاديمير زيلينسكي، أنه يجب عليه قبول الخطة.وأمس الخميس، أكد البيت الأبيض، أن المحادثات بشأن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا لا تزال مستمرة، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد الخطة الجديدة المكونة من 28 نقطة، والتي ستكون مُرضية للطرفين.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في إفادة صحفية: "لن أناقش تفاصيل هذه الخطة [الأمريكية المقترحة للتسوية بأوكرانيا] لأنها لا تزال مستمرة ويجري العمل على وضع الصيغة النهائية، لكن الرئيس يؤيدها. إنها خطة جيدة لكل من روسيا وأوكرانيا، ونعتقد أنها يجب أن تكون مقبولة لكلا الجانبين".

