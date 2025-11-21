https://sarabic.ae/20251121/الأوسع-منذ-العام-1967-إسرائيل-تخطط-للاستيلاء-على-موقع-أثري-في-الضفة-الغربية-1107365304.html

الأوسع منذ العام 1967.. إسرائيل تخطط للاستيلاء على موقع أثري في الضفة الغربية

الأوسع منذ العام 1967.. إسرائيل تخطط للاستيلاء على موقع أثري في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية أن تل أبيب تخطط لمصادرة نحو 1800 دونم (نحو 450 فدانا) من أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، بحجة "الحفاظ على موقع أثري وتطويره". 21.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-21T12:15+0000

2025-11-21T12:15+0000

2025-11-21T12:15+0000

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095162412_0:65:2048:1217_1920x0_80_0_0_80bddea497e6528c6abfa5b7ae06162d.jpg

وتشمل الأراضي قريتي برقة وسبسطية، وتضم آلاف أشجار الزيتون.وتعد هذه المصادرة الأكبر لـ"مشروع أثري"، منذ احتلال الضفة الغربية في عام 1967، فيما أُبلغ السكان وملاك الأراضي بمهلة 14 يوما لتقديم اعتراضات، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.واعتبرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، الخطوة "غير عادية"، مشيرة إلى أنها تأتي "ضمن جهود إسرائيلية للسيطرة على المستوطنات وتوسيعها شمال غرب نابلس"، وانتقدت الانتهاك المعلن للقانون الدولي.وأشارت "السلام الآن" إلى 5 حالات سابقة لمصادرة أراض لـ"تطوير الآثار"، منذ عام 1967، منها أراضٍ في أريحا وسوسيا، إذ طُرد السكان وأصبحت المواقع تحت سيطرة إسرائيلية، ولا يُسمح للفلسطينيين بالدخول إلا برسوم.وتعتبر قضية سبسطية "غير عادية"، بحسب المنظمة، لأنها موقع أثري مهم اقتصاديا وثقافيا وسياحيا، حيث يرزق السكان من السياحة وإرشاد الزوار وتأجير الغرف، والمصادرة تستهدف الجزء الغربي الأقل كثافة سكنية والمُحاط ببساتين الزيتون.ويعود تاريخ سبسطية إلى العصر البرونزي (3200 قبل الميلاد)، وتقع على الطريق بين نابلس وجنين، وتحتوي على بقايا أثرية من العصور العربية والكنعانية والرومانية والبيزنطية والفينيقية والإسلامية، بحسب وزارة السياحة الفلسطينية ومعهد الأبحاث التطبيقية (أريج).

https://sarabic.ae/20251117/الحكومة-الفلسطينية-تطالب-المجتمع-الدولي-بالتحرك-الفوري-لوقف-الإرهاب-في-الضفة-الغربية-1107199504.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي