https://sarabic.ae/20251121/الجيش-الإسرائيلي-يزعم-وجود-علاقة-بين-حماس-ونظام-الأسد-في-رسائل-ووثائق-1107371132.html
الجيش الإسرائيلي يزعم وجود علاقة بين "حماس" ونظام الأسد في رسائل ووثائق
الجيش الإسرائيلي يزعم وجود علاقة بين "حماس" ونظام الأسد في رسائل ووثائق
سبوتنيك عربي
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وثائق تزعم وجود صلة مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية ونظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، والتي اكتشفها خلال عملياته في... 21.11.2025, سبوتنيك عربي
بشار الأسد
أخبار سوريا اليوم
حركة حماس
العالم العربي
أخبار العالم الآن
وتتضمن الوثائق التي نشرها المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، مراسلات بين كبار مسؤولي "حماس"، بمن فيهم الراحلين، يحيى السنوار وإسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، ومحمد سعيد إيزادي، قائد "فيلق فلسطين" التابع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.وأشار إلى أنه "مع قرب الذكرى السنوية الأولى لرحيل نظام الأسد، وهو الحدث الذي رحبت به "حماس" في تصريحاتها للإعلام، يكشف الجيش الإسرائيلي وثائق داخلية لـ"حماس" تبرز الأهمية التي أولتها حماس للتعاون مع نظام الأسد، وتشمل هذه الوثائق محادثات ومراسلات سرية بين حسن نصر الله، ويحيى السنوار، وإسماعيل هنية، وسعيد ايزادي، وتظهر مدى القلق داخل "حماس" من احتمال سقوط نظام الأسد، كما وتكشف كيف خططت "حماس" لتخفيف الانتقادات الشعبية حول استئناف العلاقات مع الرئيس السوري السابق".وأضاف أدرعي بحسب الوثائق، أنه "في يوليو/ تموز عام 2022، كتب السنوار إلى هنية أن "حماس" لم تقاطع النظام السوري قط، وأنها كانت دائما تحظى بمعاملة طيبة منه". وأردف أنه "في وثيقة أخرى، يشكر إسماعيل هنية حسن نصر الله على توسطه لعقد اللقاء الناجح مع بشار الأسد، ويطلب أن ينظر الأخير في مسألة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سوريا لتخفيف الانتقادات الشعبية الموجهة لـ"حماس" بعد تجديد العلاقات".وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه "في وثائق إضافية، يعبّر كبار مسؤولي "حماس" عن خشيتهم من سقوط نظام الأسد ويشددون على أهميته بالنسبة لحماس وللمحور الإيراني عموما".
https://sarabic.ae/20221020/أمريكا-تعارض-المصالحة-بين-الأسد-وحركة-حماس--1069296896.html
سبوتنيك عربي
الجيش الإسرائيلي يزعم وجود علاقة بين "حماس" ونظام الأسد في رسائل ووثائق

© AP Photo / Adel Hanaقادة حركة "حماس" الفلسطينية الراحلان، إسماعيل هنية ويحيى السنوار
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وثائق تزعم وجود صلة مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية ونظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد، والتي اكتشفها خلال عملياته في قطاع غزة.
وتتضمن الوثائق التي نشرها المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، مراسلات بين كبار مسؤولي "حماس"، بمن فيهم الراحلين، يحيى السنوار وإسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، ومحمد سعيد إيزادي، قائد "فيلق فلسطين" التابع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشار إلى أنه "مع قرب الذكرى السنوية الأولى لرحيل نظام الأسد، وهو الحدث الذي رحبت به "حماس" في تصريحاتها للإعلام، يكشف الجيش الإسرائيلي وثائق داخلية لـ"حماس" تبرز الأهمية التي أولتها حماس للتعاون مع نظام الأسد، وتشمل هذه الوثائق محادثات ومراسلات سرية بين حسن نصر الله، ويحيى السنوار، وإسماعيل هنية، وسعيد ايزادي، وتظهر مدى القلق داخل "حماس" من احتمال سقوط نظام الأسد، كما وتكشف كيف خططت "حماس" لتخفيف الانتقادات الشعبية حول استئناف العلاقات مع الرئيس السوري السابق".
وأضاف أدرعي بحسب الوثائق، أنه "في يوليو/ تموز عام 2022، كتب السنوار إلى هنية أن "حماس" لم تقاطع النظام السوري قط، وأنها كانت دائما تحظى بمعاملة طيبة منه".
وأردف أنه "في وثيقة أخرى، يشكر إسماعيل هنية حسن نصر الله على توسطه لعقد اللقاء الناجح مع بشار الأسد، ويطلب أن ينظر الأخير في مسألة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سوريا لتخفيف الانتقادات الشعبية الموجهة لـ"حماس" بعد تجديد العلاقات".
وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه "في وثائق إضافية، يعبّر كبار مسؤولي "حماس" عن خشيتهم من سقوط نظام الأسد ويشددون على أهميته بالنسبة لحماس وللمحور الإيراني عموما".
