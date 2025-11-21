https://sarabic.ae/20251121/جمهورية-ترانسنيستريا-تحذر-مولدوفا-أي-تدخل-في-الانتخابات-انتهاك-للقانون-الدولي-1107349207.html
جمهورية ترانسنيستريا تحذر مولدوفا: أي تدخل في الانتخابات انتهاك للقانون الدولي
وقال إغناتييف في مقابلة مع "سبوتنيك": "إجراء الانتخابات حق سيادي غير قابل للتصرف لجمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية. وأي تدخل في هذه العملية يعد انتهاكاً للقانون الدولي، وسيخضع للتقييم السياسي والدبلوماسي المناسب".هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه) المولدافية يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر.يشار إلى أن ترانسنيستريا، التي يشكل الروس والأوكرانيون 60% من سكانها، سعت للانفصال عن مولدوفا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفًا من أن تنضم الجمهورية إلى رومانيا على خلفية موجة القومية.وفي عام 1992، بعد محاولة فاشلة لكيشينيف لحل المشكلة بالقوة، أصبحت ترانسنيستريا فعليًا منطقة خارجة عن سيطرتها.
02:05 GMT 21.11.2025 (تم التحديث: 02:07 GMT 21.11.2025)
أكد ووزير خارجية جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه) المعلنة من طرف واحد، فيتالي إيغناتييف، اليوم الجمعة، أن أي تدخل من جانب مولدوفا في الانتخابات المزمع إجراؤها في ترانسنيستريا يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، سيعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال إغناتييف في مقابلة مع "سبوتنيك
": "إجراء الانتخابات حق سيادي غير قابل للتصرف لجمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية. وأي تدخل في هذه العملية يعد انتهاكاً للقانون الدولي، وسيخضع للتقييم السياسي والدبلوماسي المناسب".
هذا ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه) المولدافية يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
يشار إلى أن ترانسنيستريا، التي يشكل الروس والأوكرانيون 60% من سكانها، سعت للانفصال عن مولدوفا قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، خوفًا من أن تنضم الجمهورية إلى رومانيا على خلفية موجة القومية.
وفي عام 1992، بعد محاولة فاشلة لكيشينيف لحل المشكلة بالقوة، أصبحت ترانسنيستريا فعليًا منطقة خارجة عن سيطرتها.