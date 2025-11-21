الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عربي
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في دونيتسك ودنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251121/1107356651.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر إثارة، والتي التقطتها عدسات المصورين، خلال الأسبوع. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T09:47+0000
2025-11-21T09:47+0000
العالم
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107356820_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_07ae7421414db45a7d69c9563220291f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107356820_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8b873d5ec5b616db54d6d980411c9e09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, العالم, صور
фото, العالم, صور

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

09:47 GMT 21.11.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر إثارة، والتي التقطتها عدسات المصورين، خلال الأسبوع.
© AP Photo / Fatima Shbair

مضيفتان روسيتان تقفان بجانب مروحية هجومية روسية من طراز "كا - 52" في معرض دبي للطيران

مضيفتان روسيتان تقفان بجانب مروحية هجومية روسية من طراز &quot;كا - 52&quot; في معرض دبي للطيران - سبوتنيك عربي
1/20
© AP Photo / Fatima Shbair

مضيفتان روسيتان تقفان بجانب مروحية هجومية روسية من طراز "كا - 52" في معرض دبي للطيران

© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يصلون عبر "الغرفة الزرقاء"، لحضور عشاء في "الغرفة الشرقية" بالبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يصلون عبر &quot;الغرفة الزرقاء&quot;، لحضور عشاء في &quot;الغرفة الشرقية&quot; بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي
2/20
© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يصلون عبر "الغرفة الزرقاء"، لحضور عشاء في "الغرفة الشرقية" بالبيت الأبيض

© Getty Images / ObturadorMX/Rodrigo del Río

متظاهرون ينتزعون الأسوار المعدنية للقصر الوطني، خلال احتجاجات ضد الحكومة في المكسيك

متظاهرون ينتزعون الأسوار المعدنية للقصر الوطني، خلال احتجاجات ضد الحكومة في المكسيك - سبوتنيك عربي
3/20
© Getty Images / ObturadorMX/Rodrigo del Río

متظاهرون ينتزعون الأسوار المعدنية للقصر الوطني، خلال احتجاجات ضد الحكومة في المكسيك

© AP Photo / Andy Wong

امرأة تتصفح هاتفها الذكي أمام قطعة من الورق المقوى على شكل بوذا مقابل قمر معروض في مركز للتسوق، في بكين.

امرأة تتصفح هاتفها الذكي أمام قطعة من الورق المقوى على شكل بوذا مقابل قمر معروض في مركز للتسوق، في بكين. - سبوتنيك عربي
4/20
© AP Photo / Andy Wong

امرأة تتصفح هاتفها الذكي أمام قطعة من الورق المقوى على شكل بوذا مقابل قمر معروض في مركز للتسوق، في بكين.

© Getty Images / picture alliance/Daniel Löb

بعض الماعز والأغنام في قطيع يتنقل عبر مركز مدينة نورمبرغ إلى مراعيها الشتوية تتغذى على نباتاتٍ تنمو بمحاذاة المنازل.

بعض الماعز والأغنام في قطيع يتنقل عبر مركز مدينة نورمبرغ إلى مراعيها الشتوية تتغذى على نباتاتٍ تنمو بمحاذاة المنازل. - سبوتنيك عربي
5/20
© Getty Images / picture alliance/Daniel Löb

بعض الماعز والأغنام في قطيع يتنقل عبر مركز مدينة نورمبرغ إلى مراعيها الشتوية تتغذى على نباتاتٍ تنمو بمحاذاة المنازل.

© Getty Images / Chung Sung-Jun

أثناء تحضير عدد من الأشخاص، طبق "الكيمتشي" التقليدي للتبرع للفقراء استعدادًا لفصل الشتاء في سوق غاراك في كوريا الجنوبية.

 أثناء تحضير عدد من الأشخاص، طبق &quot;الكيمتشي&quot; التقليدي للتبرع للفقراء استعدادًا لفصل الشتاء في سوق غاراك في كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
6/20
© Getty Images / Chung Sung-Jun

أثناء تحضير عدد من الأشخاص، طبق "الكيمتشي" التقليدي للتبرع للفقراء استعدادًا لفصل الشتاء في سوق غاراك في كوريا الجنوبية.

© Getty Images / The New Zealand Herald/Dean Purcell

أوكلاند تنبض بالألوان والثقافة مع انعقاد المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية حول التعليم في نيوزيلندا

أوكلاند تنبض بالألوان والثقافة مع انعقاد المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية حول التعليم في نيوزيلندا - سبوتنيك عربي
7/20
© Getty Images / The New Zealand Herald/Dean Purcell

أوكلاند تنبض بالألوان والثقافة مع انعقاد المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية حول التعليم في نيوزيلندا

© AP Photo / Rodrigo Abd

كلاب تقف تحت عوامة على شاطئ نهر ريو دي لا بلاتا في فيلا ديل مار، الأرجنتين

كلاب تقف تحت عوامة على شاطئ نهر ريو دي لا بلاتا في فيلا ديل مار، الأرجنتين - سبوتنيك عربي
8/20
© AP Photo / Rodrigo Abd

كلاب تقف تحت عوامة على شاطئ نهر ريو دي لا بلاتا في فيلا ديل مار، الأرجنتين

© Getty Images / Picture Flliance/Moritz Frankenberg

رجال شرطة يقفون أمام حانة رقص في حي "شتاينتور" بهانوفر، ألمانيا

رجال شرطة يقفون أمام حانة رقص في حي &quot;شتاينتور&quot; بهانوفر، ألمانيا - سبوتنيك عربي
9/20
© Getty Images / Picture Flliance/Moritz Frankenberg

رجال شرطة يقفون أمام حانة رقص في حي "شتاينتور" بهانوفر، ألمانيا

© Getty Images / Robertus Pudyanto

أثناء عرض تصاميم "Ri x Albenayubandal"، خلال موكب أزياء "سورابايا" 2025، داخل قاعة مؤتمرات في إندونيسيا

 أثناء عرض تصاميم &quot;Ri x Albenayubandal&quot;، خلال موكب أزياء &quot;سورابايا&quot; 2025، داخل قاعة مؤتمرات في إندونيسيا - سبوتنيك عربي
10/20
© Getty Images / Robertus Pudyanto

أثناء عرض تصاميم "Ri x Albenayubandal"، خلال موكب أزياء "سورابايا" 2025، داخل قاعة مؤتمرات في إندونيسيا

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، ووزيرة الشؤون الأوروبية الدنماركية ماري بيير، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، يقطعون كعكة بعد انعقاد مجلس "الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا"، في مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا

رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، ووزيرة الشؤون الأوروبية الدنماركية ماري بيير، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، يقطعون كعكة بعد انعقاد مجلس &quot;الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا&quot;، في مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا - سبوتنيك عربي
11/20
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، ووزيرة الشؤون الأوروبية الدنماركية ماري بيير، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، يقطعون كعكة بعد انعقاد مجلس "الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا"، في مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا

© AP Photo / Bikas Das

مصلّون في الهند يحملون المصابيح خلال طقوس "راخير أوبوباش"، وهو مهرجان ديني هندوسي يتضمن صيامًا طوال اليوم وصلاة طوال الليل سعيًا للتطهير الروحي، تكريمًا للقديس الهندوسي لوكناث براهماشاري

مصلّون في الهند يحملون المصابيح خلال طقوس &quot;راخير أوبوباش&quot;، وهو مهرجان ديني هندوسي يتضمن صيامًا طوال اليوم وصلاة طوال الليل سعيًا للتطهير الروحي، تكريمًا للقديس الهندوسي لوكناث براهماشاري - سبوتنيك عربي
12/20
© AP Photo / Bikas Das

مصلّون في الهند يحملون المصابيح خلال طقوس "راخير أوبوباش"، وهو مهرجان ديني هندوسي يتضمن صيامًا طوال اليوم وصلاة طوال الليل سعيًا للتطهير الروحي، تكريمًا للقديس الهندوسي لوكناث براهماشاري

© AP Photo / Ahn Young-joon

ألعاب نارية خلال حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد للاحتفال بموسم أعياد الميلاد المقبل، بالقرب من قاعة مدينة سيئول في كوريا الجنوبية

ألعاب نارية خلال حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد للاحتفال بموسم أعياد الميلاد المقبل، بالقرب من قاعة مدينة سيئول في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي
13/20
© AP Photo / Ahn Young-joon

ألعاب نارية خلال حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد للاحتفال بموسم أعياد الميلاد المقبل، بالقرب من قاعة مدينة سيئول في كوريا الجنوبية

© AP Photo / Mohammad Zaatari

عمال إنقاذ فلسطينيون يتفقدون موقع القصف الإسرائيلي الذي ضرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان

عمال إنقاذ فلسطينيون يتفقدون موقع القصف الإسرائيلي الذي ضرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي
14/20
© AP Photo / Mohammad Zaatari

عمال إنقاذ فلسطينيون يتفقدون موقع القصف الإسرائيلي الذي ضرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

نقطة مراقبة جوية للجيش الـ25 من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، في غابة "سيريبريانسكوي" في اتجاه كراسنوليمانسكي، في المنطقة العسكرية الشمالية

نقطة مراقبة جوية للجيش الـ25 من قوات مجموعة &quot;الغرب&quot; الروسية، في غابة &quot;سيريبريانسكوي&quot; في اتجاه كراسنوليمانسكي، في المنطقة العسكرية الشمالية - سبوتنيك عربي
15/20
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

نقطة مراقبة جوية للجيش الـ25 من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، في غابة "سيريبريانسكوي" في اتجاه كراسنوليمانسكي، في المنطقة العسكرية الشمالية

© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar

فلسطينيون يحملون البطانيات والملابس، التي جُمعت من أنقاض منازلهم، التي دُمرت جراء الهجمات الإسرائيلية

فلسطينيون يحملون البطانيات والملابس، التي جُمعت من أنقاض منازلهم، التي دُمرت جراء الهجمات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
16/20
© Getty Images / Anadolu/Abdallah F.s. Alattar

فلسطينيون يحملون البطانيات والملابس، التي جُمعت من أنقاض منازلهم، التي دُمرت جراء الهجمات الإسرائيلية

© Getty Images / VCG/VCG

متسلقون يلتقطون صورًا لأشجار جبل "هوانغشان" الصينية المغطاة بالصقيع، مطلع الشتاء

متسلقون يلتقطون صورًا لأشجار جبل &quot;هوانغشان&quot; الصينية المغطاة بالصقيع، مطلع الشتاء - سبوتنيك عربي
17/20
© Getty Images / VCG/VCG

متسلقون يلتقطون صورًا لأشجار جبل "هوانغشان" الصينية المغطاة بالصقيع، مطلع الشتاء

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

عمل قتالي لطاقم راجمة الصواريخ "أوراغان" التابع للواء المدفعي 288 التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، في قطاع كوبيانسك على الجبهة

عمل قتالي لطاقم راجمة الصواريخ &quot;أوراغان&quot; التابع للواء المدفعي 288 التابع لقوات مجموعة &quot;الغرب&quot; الروسية، في قطاع كوبيانسك على الجبهة - سبوتنيك عربي
18/20
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمل قتالي لطاقم راجمة الصواريخ "أوراغان" التابع للواء المدفعي 288 التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، في قطاع كوبيانسك على الجبهة

© AP Photo / Andre Penner

ناشطون يشاركون في احتجاج مناخي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30)، في البرازيل

ناشطون يشاركون في احتجاج مناخي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30)، في البرازيل - سبوتنيك عربي
19/20
© AP Photo / Andre Penner

ناشطون يشاركون في احتجاج مناخي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30)، في البرازيل

© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال المكسيك فاطمة بوش، وملكة جمال تايلاند برافينار سينغ، تمسكان أيدي بعضهما بعضا أثناء انتظار الإعلان عن اسم الفائزة بمسابقة ملكة جمال الكون لعام 2025، في تايلاند

ملكة جمال المكسيك فاطمة بوش، وملكة جمال تايلاند برافينار سينغ، تمسكان أيدي بعضهما بعضا أثناء انتظار الإعلان عن اسم الفائزة بمسابقة ملكة جمال الكون لعام 2025، في تايلاند - سبوتنيك عربي
20/20
© AP Photo / Sakchai Lalit

ملكة جمال المكسيك فاطمة بوش، وملكة جمال تايلاند برافينار سينغ، تمسكان أيدي بعضهما بعضا أثناء انتظار الإعلان عن اسم الفائزة بمسابقة ملكة جمال الكون لعام 2025، في تايلاند

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала