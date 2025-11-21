الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

مضيفتان روسيتان تقفان بجانب مروحية هجومية روسية من طراز "كا - 52" في معرض دبي للطيران
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلانيا ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يصلون عبر "الغرفة الزرقاء"، لحضور عشاء في "الغرفة الشرقية" بالبيت الأبيض
متظاهرون ينتزعون الأسوار المعدنية للقصر الوطني، خلال احتجاجات ضد الحكومة في المكسيك
امرأة تتصفح هاتفها الذكي أمام قطعة من الورق المقوى على شكل بوذا مقابل قمر معروض في مركز للتسوق، في بكين.
بعض الماعز والأغنام في قطيع يتنقل عبر مركز مدينة نورمبرغ إلى مراعيها الشتوية تتغذى على نباتاتٍ تنمو بمحاذاة المنازل.
أثناء تحضير عدد من الأشخاص، طبق "الكيمتشي" التقليدي للتبرع للفقراء استعدادًا لفصل الشتاء في سوق غاراك في كوريا الجنوبية.
أوكلاند تنبض بالألوان والثقافة مع انعقاد المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية حول التعليم في نيوزيلندا
كلاب تقف تحت عوامة على شاطئ نهر ريو دي لا بلاتا في فيلا ديل مار، الأرجنتين
رجال شرطة يقفون أمام حانة رقص في حي "شتاينتور" بهانوفر، ألمانيا
أثناء عرض تصاميم "Ri x Albenayubandal"، خلال موكب أزياء "سورابايا" 2025، داخل قاعة مؤتمرات في إندونيسيا
رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، ووزيرة الشؤون الأوروبية الدنماركية ماري بيير، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس، يقطعون كعكة بعد انعقاد مجلس "الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وألبانيا"، في مبنى مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بلجيكا
مصلّون في الهند يحملون المصابيح خلال طقوس "راخير أوبوباش"، وهو مهرجان ديني هندوسي يتضمن صيامًا طوال اليوم وصلاة طوال الليل سعيًا للتطهير الروحي، تكريمًا للقديس الهندوسي لوكناث براهماشاري
ألعاب نارية خلال حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد للاحتفال بموسم أعياد الميلاد المقبل، بالقرب من قاعة مدينة سيئول في كوريا الجنوبية
عمال إنقاذ فلسطينيون يتفقدون موقع القصف الإسرائيلي الذي ضرب مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان
نقطة مراقبة جوية للجيش الـ25 من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، في غابة "سيريبريانسكوي" في اتجاه كراسنوليمانسكي، في المنطقة العسكرية الشمالية
فلسطينيون يحملون البطانيات والملابس، التي جُمعت من أنقاض منازلهم، التي دُمرت جراء الهجمات الإسرائيلية
متسلقون يلتقطون صورًا لأشجار جبل "هوانغشان" الصينية المغطاة بالصقيع، مطلع الشتاء
عمل قتالي لطاقم راجمة الصواريخ "أوراغان" التابع للواء المدفعي 288 التابع لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، في قطاع كوبيانسك على الجبهة
ناشطون يشاركون في احتجاج مناخي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30)، في البرازيل
ملكة جمال المكسيك فاطمة بوش، وملكة جمال تايلاند برافينار سينغ، تمسكان أيدي بعضهما بعضا أثناء انتظار الإعلان عن اسم الفائزة بمسابقة ملكة جمال الكون لعام 2025، في تايلاند
