"ارسم أو اكتب عن لبنان كما تحلم"... المكتبة الوطنية تحتضن أحلام الشباب في عيد الاستقلال
في لفتة رمزية بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، فتحت المكتبة الوطنية اللبنانية في العاصمة بيروت، أبوابها لاحتضان أحلام وتطلعات الجيل الجديد، من خلال فعالية ثقافية حملت عنوان "ارسم أو اكتب عن لبنان كما تحلم".
أقيم الحدث بحضور السيدة الأولى نعمت عون، ووزير الثقافة غسان سلامة، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامة، وبمشاركة عدد من الطلاب والمبدعين من أعمار مختلفة، الذين قدموا من مختلف المدارس اللبنانية.
وأكد وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة، على "أهمية ارتباط أبناء الوطن بكل طوائفه باستقلال لبنان وحمايته وتطويره، لإرجاع لبنان منارة للفن والثقافة في العالم".
وركّزت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامة، في كلمتها، على "أهمية منح أولادنا الفرصة للتعبير عن رؤيتهم لمستقبل وطنهم".
وأكدت أن "لبنان الذي نحلم به يبدأ من أحلام هؤلاء الطلاب، ومن واجبنا كمسؤولين أن نستمع إليهم ونوفر لهم البيئة الحاضنة لإبداعاتهم".
وبدورهم، شدد الطلاب على أن حضورهم من خلال أعمالهم يعكس بصدق حبهم لوطنهم وعليه يضعون آمالهم فيه. وتنوعت الرسومات واللوحات التي جسّدت رؤيتهم للبنان الذي يحلمون به، فحملت أعمالهم رسائل محبة وانتماء وأملًا بوطن مزدهر.
كما ارتدى عدد كبير من التلامذة البدلات العسكرية تعبيرًا عن تقديرهم للمؤسسة العسكرية ودورها في حماية الوطن، ما أضفى على المناسبة بُعدًا وطنيًا مؤثرًا.
وفي الختام، قام الحضور بجولة في قاعة المطالعة بالمكتبة الوطنية للاطلاع على المعرض الفني، الذي ضم الرسومات والنصوص المشاركة.