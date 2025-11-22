https://sarabic.ae/20251122/المشروع-21632-سفينة-روسية-بقدرات-هجومية-خارقة-1107402066.html
"المشروع 21632".. سفينة روسية بقدرات هجومية خارقة
22.11.2025
هذه السفينة الحربية مصممة للعمل في المياه الضحلة في أي خليج أو بحيرة أو أي منطقة بحرية ساحلية لا يمكن للسفن الأخرى الوصول إليها، ما يمكنها من توفير الدعم النيراني للقوات البرية القريبة من السواحل.
صممت روسيا سفن "المشروع 21632" (بروجيكت 21632)؛ لتكون هجومية يمكنها اختراق خطوط الدفاع الساحلي للعدو، والوصول إلى سواحله البحرية أو حتى اختراقها إلى عمق الدولة عبر الأنهار، بصورة يمكنها أن تقلب موازين القوى في أي معركة برية.
هذه السفينة الحربية مصممة للعمل في المياه الضحلة في أي خليج أو بحيرة أو أي منطقة بحرية ساحلية لا يمكن للسفن الأخرى الوصول إليها، ما يمكنها من توفير الدعم النيراني للقوات البرية القريبة من السواحل.