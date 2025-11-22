عربي
خبيرة تجميل عمانية من منتدى "الموضة": روسيا بلد متطور وسكانها يحافظون على الجمال الطبيعي
خبيرة تجميل عمانية من منتدى "الموضة": روسيا بلد متطور وسكانها يحافظون على الجمال الطبيعي
خبيرة تجميل عمانية من منتدى "الموضة": روسيا بلد متطور وسكانها يحافظون على الجمال الطبيعي
خبيرة تجميل عمانية من منتدى "الموضة": روسيا بلد متطور وسكانها يحافظون على الجمال الطبيعي

تحدثت الدكتورة فخرية الشبلي، الاستشارية الجلدية وخبيرة التجميل، عن مشاركة سلطنة عمان في منتدى "الموضة"، الذي استضافته مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
وأوضحت الشبلي في حديث لـ"سبوتنيك"، الطرق الصحية للعناية بالبشرة والغذاء والجلد ابتداء من الأطفال وحمايتهم صحيا.
وأشارت إلى أنه تم التطرق إلى موضوع التجميل الذي أصبح ليس مجرد "تكبير أو تصغير"، بل أصبح التجميل وسيلة لتحسين خلايا الجسم من أجل حياة أفضل.
ودعت فخرية إلى عدم الانجرار وراء الدعايات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص التجميل، والعمل على المحافظة على الجمال الطبيعي قدر الإمكان.
وأوصت الاستشارية برعاية الأطفال، خصوصا تحت سن الخمس سنوات، وتغذيتهم تغذية صحية من أجل تحسين المناعة بشكل عام، كما أوصت بإبعاد الأطفال عن الشاشات الإلكترونية، سواء التلفاز أو الأجهزة المحمولة.

وأبدت فخرية إعجابها بروسيا من جميع النواحي، مؤكدة أنها بلد متطور جدا، كما أبدت رغبتها في نقل الثقافة الروسية إلى عمان.
