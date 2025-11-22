عربي
أمساليوم
بث مباشر
صور مذهلة من تحت الأرض لمرصد "جيانغمن" للنيوترينوات
صور مذهلة من تحت الأرض لمرصد "جيانغمن" للنيوترينوات
صور مذهلة من تحت الأرض لمرصد "جيانغمن" للنيوترينوات
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المذهلة من تحت الأرض لمرصد جيانغمن للنيوترينوات. 22.11.2025
صور
صور

صور مذهلة من تحت الأرض لمرصد "جيانغمن" للنيوترينوات

11:44 GMT 22.11.2025
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المذهلة من تحت الأرض لمرصد جيانغمن للنيوترينوات.
© Sputnik . Chinese Academy of Sciences Press service / الانتقال إلى بنك الصور

في مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض (جونو)، الواقع في مقاطعة غوانغدونغ، تُحاط كرة أكريليك قطرها 35 مترًا تحتوي على سائل وميضي (كاشف جسيمات لأشعة غاما والإلكترونات وجسيمات ألفا.. إلخ)، بـ 43,212 كاشفًا ضوئيًا عالي الحساسية

في مرصد &quot;جيانغمن&quot; للنيوترينوات تحت الأرض (جونو)، الواقع في مقاطعة غوانغدونغ، تُحاط كرة أكريليك قطرها 35 مترًا تحتوي على سائل وميضي (كاشف جسيمات لأشعة غاما والإلكترونات وجسيمات ألفا.. إلخ)، بـ 43,212 كاشفًا ضوئيًا عالي الحساسية - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Chinese Academy of Sciences Press service
/
الانتقال إلى بنك الصور

في مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض (جونو)، الواقع في مقاطعة غوانغدونغ، تُحاط كرة أكريليك قطرها 35 مترًا تحتوي على سائل وميضي (كاشف جسيمات لأشعة غاما والإلكترونات وجسيمات ألفا.. إلخ)، بـ 43,212 كاشفًا ضوئيًا عالي الحساسية

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

تُستخدم القطارات لإنزال الموظفين على عمق 600 متر تحت الأرض في مرصد "جيانغمن" لرصد النيوترينوات تحت الأرض (جونو) بمقاطعة غوانغدونغ

تُستخدم القطارات لإنزال الموظفين على عمق 600 متر تحت الأرض في مرصد &quot;جيانغمن&quot; لرصد النيوترينوات تحت الأرض (جونو) بمقاطعة غوانغدونغ - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
الانتقال إلى بنك الصور

تُستخدم القطارات لإنزال الموظفين على عمق 600 متر تحت الأرض في مرصد "جيانغمن" لرصد النيوترينوات تحت الأرض (جونو) بمقاطعة غوانغدونغ

© Sputnik . Chinese Academy of Sciences Press service / الانتقال إلى بنك الصور

يوفر كاشف "توب تراكير" حماية إضافية لمرصد "جيانغمن" تحت الأرض للنيوترينوات (جونو) في مقاطعة غوانغدونغ

يوفر كاشف &quot;توب تراكير&quot; حماية إضافية لمرصد &quot;جيانغمن&quot; تحت الأرض للنيوترينوات (جونو) في مقاطعة غوانغدونغ - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Chinese Academy of Sciences Press service
/
الانتقال إلى بنك الصور

يوفر كاشف "توب تراكير" حماية إضافية لمرصد "جيانغمن" تحت الأرض للنيوترينوات (جونو) في مقاطعة غوانغدونغ

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

أحد أعضاء فريق مرصد "جيانغمن" تحت الأرض للنيوترينوات (جونو)، الواقع في مقاطعة غوانغدونغ

أحد أعضاء فريق مرصد &quot;جيانغمن&quot; تحت الأرض للنيوترينوات (جونو)، الواقع في مقاطعة غوانغدونغ - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد أعضاء فريق مرصد "جيانغمن" تحت الأرض للنيوترينوات (جونو)، الواقع في مقاطعة غوانغدونغ

© Sputnik . Chinese Academy of Sciences Press service / الانتقال إلى بنك الصور

في مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض (جونو)، الواقع في مقاطعة غوانغدونغ، تُحاط كرة أكريليك قطرها 35 مترًا تحتوي على سائل وميضي (كاشف جسيمات لأشعة غاما والإلكترونات وجسيمات ألفا.. إلخ)، بـ 43,212 كاشفًا ضوئيًا عالي الحساسية

في مرصد &quot;جيانغمن&quot; للنيوترينوات تحت الأرض (جونو)، الواقع في مقاطعة غوانغدونغ، تُحاط كرة أكريليك قطرها 35 مترًا تحتوي على سائل وميضي (كاشف جسيمات لأشعة غاما والإلكترونات وجسيمات ألفا.. إلخ)، بـ 43,212 كاشفًا ضوئيًا عالي الحساسية - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Chinese Academy of Sciences Press service
/
الانتقال إلى بنك الصور

في مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض (جونو)، الواقع في مقاطعة غوانغدونغ، تُحاط كرة أكريليك قطرها 35 مترًا تحتوي على سائل وميضي (كاشف جسيمات لأشعة غاما والإلكترونات وجسيمات ألفا.. إلخ)، بـ 43,212 كاشفًا ضوئيًا عالي الحساسية

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

ينزل مصعد على عمق 700 متر تحت الأرض موظفي مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض (جونو) في مقاطعة غوانغدونغ

ينزل مصعد على عمق 700 متر تحت الأرض موظفي مرصد &quot;جيانغمن&quot; للنيوترينوات تحت الأرض (جونو) في مقاطعة غوانغدونغ - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
الانتقال إلى بنك الصور

ينزل مصعد على عمق 700 متر تحت الأرض موظفي مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض (جونو) في مقاطعة غوانغدونغ

© Sputnik . Chinese Academy of Sciences Press service / الانتقال إلى بنك الصور

كرة أكريليك قطرها 35 مترًا تحتوي على سائل وميضي (كاشف جسيمات لأشعة غاما والإلكترونات وجسيمات ألفا.. إلخ) محاطة بـ 43,212 كاشفًا ضوئيًا عالي الحساسية في مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض (جونو)، بمقاطعة غوانغدونغ

كرة أكريليك قطرها 35 مترًا تحتوي على سائل وميضي (كاشف جسيمات لأشعة غاما والإلكترونات وجسيمات ألفا.. إلخ) محاطة بـ 43,212 كاشفًا ضوئيًا عالي الحساسية في مرصد &quot;جيانغمن&quot; للنيوترينوات تحت الأرض (جونو)، بمقاطعة غوانغدونغ - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Chinese Academy of Sciences Press service
/
الانتقال إلى بنك الصور

كرة أكريليك قطرها 35 مترًا تحتوي على سائل وميضي (كاشف جسيمات لأشعة غاما والإلكترونات وجسيمات ألفا.. إلخ) محاطة بـ 43,212 كاشفًا ضوئيًا عالي الحساسية في مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض (جونو)، بمقاطعة غوانغدونغ

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

عامل يقف بجانب عربة يستخدمها فريق مشروع "جونو" للنزول على عمق 600 متر تحت الأرض إلى مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض بمقاطعة غوانغدونغ

عامل يقف بجانب عربة يستخدمها فريق مشروع &quot;جونو&quot; للنزول على عمق 600 متر تحت الأرض إلى مرصد &quot;جيانغمن&quot; للنيوترينوات تحت الأرض بمقاطعة غوانغدونغ - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
الانتقال إلى بنك الصور

عامل يقف بجانب عربة يستخدمها فريق مشروع "جونو" للنزول على عمق 600 متر تحت الأرض إلى مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض بمقاطعة غوانغدونغ

