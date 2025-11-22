صور مذهلة من تحت الأرض لمرصد "جيانغمن" للنيوترينوات

في مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض (جونو)، الواقع في مقاطعة غوانغدونغ، تُحاط كرة أكريليك قطرها 35 مترًا تحتوي على سائل وميضي (كاشف جسيمات لأشعة غاما والإلكترونات وجسيمات ألفا.. إلخ)، بـ 43,212 كاشفًا ضوئيًا عالي الحساسية
تُستخدم القطارات لإنزال الموظفين على عمق 600 متر تحت الأرض في مرصد "جيانغمن" لرصد النيوترينوات تحت الأرض (جونو) بمقاطعة غوانغدونغ
يوفر كاشف "توب تراكير" حماية إضافية لمرصد "جيانغمن" تحت الأرض للنيوترينوات (جونو) في مقاطعة غوانغدونغ
أحد أعضاء فريق مرصد "جيانغمن" تحت الأرض للنيوترينوات (جونو)، الواقع في مقاطعة غوانغدونغ
ينزل مصعد على عمق 700 متر تحت الأرض موظفي مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض (جونو) في مقاطعة غوانغدونغ
كرة أكريليك قطرها 35 مترًا تحتوي على سائل وميضي (كاشف جسيمات لأشعة غاما والإلكترونات وجسيمات ألفا.. إلخ) محاطة بـ 43,212 كاشفًا ضوئيًا عالي الحساسية في مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض (جونو)، بمقاطعة غوانغدونغ
عامل يقف بجانب عربة يستخدمها فريق مشروع "جونو" للنزول على عمق 600 متر تحت الأرض إلى مرصد "جيانغمن" للنيوترينوات تحت الأرض بمقاطعة غوانغدونغ
