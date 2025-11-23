https://sarabic.ae/20251123/رئيس-الحكومة-اليمنية-يعلن-إجراءات-تقشفية-صارمة-وقيودا-على-سفر-الوزراء-1107427152.html

رئيس الحكومة اليمنية يعلن إجراءات تقشفية صارمة وقيودا على سفر الوزراء

رئيس الحكومة اليمنية يعلن إجراءات تقشفية صارمة وقيودا على سفر الوزراء

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم صالح بن بريك، يوم الأحد، بدء تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية الصارمة، تشمل فرض قيود مشددة على سفر... 23.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-23T22:50+0000

2025-11-23T22:50+0000

2025-11-23T22:50+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

قصف اليمن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107427138_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_86216a6853269b769dc7237a2bdac4cd.jpg

وقال بن بريك، وهو أيضاً وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، إن الحكومة ستعيد ضبط الأداء التنفيذي عبر تعزيز حضورها داخل العاصمة المؤقتة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تواجداً حكومياً دائماً وفعالاً.وأوضح بن بريك أن “التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين لن يُسمح باستمراره”، مشيراً إلى أن السفر الخارجي “سيُقلّص إلى أدنى مستوياته”، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا “عند الضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني، وبموافقة مسبقة”.وأضاف:وتواجه الحكومة اليمنية، والتي أُطيح بها من صنعاء عام 2014 على يد جماعة الحوثيين، أزمة مالية خانقة تعيق تمويل رواتب القطاع العام وإصلاح البنية التحتية المنهارة، وسط انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة.وتفاقمت الأزمة بعد توقف صادرات النفط، التي تمثل 70% من إيرادات الدولة، إثر هجمات الحوثيين على موانئ التصدير جنوبي البلاد قبل نحو ثلاثة أعوام.وأدى الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات إلى تدمير الاقتصاد، بينما يعتمد نحو 80% من السكان ـ البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة ـ على المساعدات الإنسانية، في ظل تزايد معدلات الجوع في أنحاء البلاد.

https://sarabic.ae/20251105/حكومة-اليمن-تحث-المجتمع-الدولي-على-إجراءات-ملموسة-للحد-من-خطر-أنصار-الله-1106768595.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, قصف اليمن