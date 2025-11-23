رئيس الحكومة اليمنية يعلن إجراءات تقشفية صارمة وقيودا على سفر الوزراء
أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم صالح بن بريك، يوم الأحد، بدء تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية الصارمة، تشمل فرض قيود مشددة على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، في إطار خطة حكومية لمواجهة الانهيار الاقتصادي المتفاقم بينما يهدد الجوع ملايين اليمنيين.
وقال بن بريك، وهو أيضاً وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، إن الحكومة ستعيد ضبط الأداء التنفيذي عبر تعزيز حضورها داخل العاصمة المؤقتة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تواجداً حكومياً دائماً وفعالاً.
وأوضح بن بريك أن “التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين لن يُسمح باستمراره”، مشيراً إلى أن السفر الخارجي “سيُقلّص إلى أدنى مستوياته”، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا “عند الضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني، وبموافقة مسبقة”.
وأضاف:
“نحن ندرك أن الشعب يراقبنا والتاريخ يسجل… ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء. سنقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالعمل لا بالإنكار”.
وتواجه الحكومة اليمنية، والتي أُطيح بها من صنعاء عام 2014 على يد جماعة الحوثيين، أزمة مالية خانقة تعيق تمويل رواتب القطاع العام وإصلاح البنية التحتية المنهارة، وسط انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة.
وتفاقمت الأزمة بعد توقف صادرات النفط، التي تمثل 70% من إيرادات الدولة، إثر هجمات الحوثيين على موانئ التصدير جنوبي البلاد قبل نحو ثلاثة أعوام.
وأدى الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات إلى تدمير الاقتصاد، بينما يعتمد نحو 80% من السكان ـ البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة ـ على المساعدات الإنسانية، في ظل تزايد معدلات الجوع في أنحاء البلاد.