رئيس الحكومة اليمنية يعلن إجراءات تقشفية صارمة وقيودا على سفر الوزراء

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الحكومة اليمنية يعلن إجراءات تقشفية صارمة وقيودا على سفر الوزراء
رئيس الحكومة اليمنية يعلن إجراءات تقشفية صارمة وقيودا على سفر الوزراء
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
قصف اليمن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/17/1107427138_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_86216a6853269b769dc7237a2bdac4cd.jpg
وقال بن بريك، وهو أيضاً وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، إن الحكومة ستعيد ضبط الأداء التنفيذي عبر تعزيز حضورها داخل العاصمة المؤقتة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تواجداً حكومياً دائماً وفعالاً.وأوضح بن بريك أن “التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين لن يُسمح باستمراره”، مشيراً إلى أن السفر الخارجي “سيُقلّص إلى أدنى مستوياته”، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا “عند الضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني، وبموافقة مسبقة”.وأضاف:وتواجه الحكومة اليمنية، والتي أُطيح بها من صنعاء عام 2014 على يد جماعة الحوثيين، أزمة مالية خانقة تعيق تمويل رواتب القطاع العام وإصلاح البنية التحتية المنهارة، وسط انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة.وتفاقمت الأزمة بعد توقف صادرات النفط، التي تمثل 70% من إيرادات الدولة، إثر هجمات الحوثيين على موانئ التصدير جنوبي البلاد قبل نحو ثلاثة أعوام.وأدى الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات إلى تدمير الاقتصاد، بينما يعتمد نحو 80% من السكان ـ البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة ـ على المساعدات الإنسانية، في ظل تزايد معدلات الجوع في أنحاء البلاد.
أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم صالح بن بريك، يوم الأحد، بدء تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية الصارمة، تشمل فرض قيود مشددة على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، في إطار خطة حكومية لمواجهة الانهيار الاقتصادي المتفاقم بينما يهدد الجوع ملايين اليمنيين.
وقال بن بريك، وهو أيضاً وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، إن الحكومة ستعيد ضبط الأداء التنفيذي عبر تعزيز حضورها داخل العاصمة المؤقتة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تواجداً حكومياً دائماً وفعالاً.
أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
حكومة اليمن تحث المجتمع الدولي على إجراءات ملموسة للحد من خطر "أنصار الله"
5 نوفمبر, 15:19 GMT
وأوضح بن بريك أن “التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين لن يُسمح باستمراره”، مشيراً إلى أن السفر الخارجي “سيُقلّص إلى أدنى مستوياته”، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا “عند الضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني، وبموافقة مسبقة”.
وأضاف:
“نحن ندرك أن الشعب يراقبنا والتاريخ يسجل… ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء. سنقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالعمل لا بالإنكار”.
وتواجه الحكومة اليمنية، والتي أُطيح بها من صنعاء عام 2014 على يد جماعة الحوثيين، أزمة مالية خانقة تعيق تمويل رواتب القطاع العام وإصلاح البنية التحتية المنهارة، وسط انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة.
وتفاقمت الأزمة بعد توقف صادرات النفط، التي تمثل 70% من إيرادات الدولة، إثر هجمات الحوثيين على موانئ التصدير جنوبي البلاد قبل نحو ثلاثة أعوام.
وأدى الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات إلى تدمير الاقتصاد، بينما يعتمد نحو 80% من السكان ـ البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة ـ على المساعدات الإنسانية، في ظل تزايد معدلات الجوع في أنحاء البلاد.
