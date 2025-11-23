عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
فيديو يظهر محاولة رئيس البرازيل السابق "كسر سوار مراقبته"
فيديو يظهر محاولة رئيس البرازيل السابق "كسر سوار مراقبته"
تابعنا عبر
كشف مقطع مصور نشرته المحكمة البرازيلية، اعتراف الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، بأنه حاول حرق سوار المراقبة الإلكتروني باستخدام كاوية لحام "بدافع الفضول".
وبدا الجهاز متضررا بشدة من محاولة بولسونارو، لكنه ما زال مثبتا في قدمه.
وقال ابنه فلافيو، إن والده ربما أتلف الجهاز بشكل "يائس" أو "خجول" أثناء استقبال أقارب، أثناء مكوثه تحت الإقامة الجبرية.
وكان السلطات البرازيلية وضعت الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، أمس السبت، قيد التوقيف الاحتياطي، بعدما اتهمه أحد القضاة بأنه حاول كسر السوار الإلكتروني المخصص لمراقبته، بغرض الفرار من الإقامة الجبرية التي فُرضت عليه طوال الأشهر الماضية.
