مقتل 3 على الأقل في تفجير "انتحاري" استهدف مقرا للقوات شبه العسكرية في باكستان

أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الإثنين، بأن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم نتيجة انفجارات في المقر الرئيسي للشرطة الفدرالية في مدينة بيشاور الباكستانية. 24.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة Dawn الباكستانية عن مصادر أمنية أن ثلاثة إرهابيين لقوا حتفهم أثناء الهجوم على مقر الشرطة الفيدرالية (FC) في بيشاور.وأوضحت المصادر أن الهجوم وقع الساعة الثامنة صباحًا على طريق سردار-كوهات، وأن الإرهابيين نفذوا أولاً تفجيرًا انتحاريًا عند بوابة المقر، وبعد الانفجار، حاولوا دخول المبنى لكنهم قُتلوا، بحسب المصادر.وأضافت الصحيفة أن ثلاثة من عناصر الشرطة الفدرالية قتلوا في الحادث وأصيب اثنان آخران، مشيرة إلى أن القوات الأمنية أحاطت بالمنطقة وتقوم حالياً بعملية تطهير.في السياق، أُعلنت حالة طوارئ في مستشفى ليدي ريدينغ، أكبر مستشفى حكومي في بيشاور، ومستشفى خيبر التعليمي، عقب الهجوم، وأوضح المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينغ، محمد أسيم، أن جميع المصابين الذين وصلوا إلى المستشفى، بينهم ستة مدنيين، حالتهم مستقرة. ويقع مقر القوة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "فرونتير كونسْتابُلري"، في منطقة مزدحمة بالقرب من ثكنة عسكرية، وقد أعادت الحكومة تسميتها في يوليو الماضي. وشهدت باكستان تصاعدًا في أنشطة الإرهاب، خصوصًا في خيبر بختونخوا وبلوشستان، بعد انتهاء وقف إطلاق النار بين حركة طالبان باكستان والحكومة في نوفمبر 2022، وتعهد الحركة باستهداف قوات الأمن والشرطة.وفي سبتمبر الماضي، قتل ستة جنود وخمسة إرهابيين إثر إحباط قوات الأمن لهجوم على مقر الشرطة الفيدرالية في بانّو. وأكد الجيش أن الهجوم الأخير نفذته جماعة فتنة الخوارج المدعومة من الهند، وهو مصطلح تُستخدمه الدولة للإشارة إلى الإرهابيين المنتمين إلى حركة طالبان باكستان المحظورة

