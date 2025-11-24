https://sarabic.ae/20251124/حانوتي-خان-يونس-دفنت-أكثر-من-18-ألفا-منذ-بداية-الحرب-ونواجه-أزمة-تكدس-القبور-وغلاء-أسعارها-1107368871.html

"حانوتي" خان يونس: دفنت أكثر من 18 ألفا منذ بداية الحرب ونواجه أزمة تكدس القبور وغلاء أسعارها

"حانوتي" خان يونس: دفنت أكثر من 18 ألفا منذ بداية الحرب ونواجه أزمة تكدس القبور وغلاء أسعارها

سبوتنيك عربي

بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ قبل أكثرمن شهر، أصبحت المقابر العشوائية التي أقيمت خلال الحرب واحدة من الظواهر التي خلفتها الحرب، إذ تم... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-24T11:00+0000

2025-11-24T11:00+0000

2025-11-24T11:00+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/15/1107368021_12:0:1278:712_1920x0_80_0_0_7740d070b02d72f15863c559e204896f.jpg

وتضاف أزمة تكدس المقابر وانتشار المقابر العشوائية في القطاع إلى أزمة ارتفاع تكاليف الدفن وانعدام الأكفان، فكل شيء في قطاع غزة أصابه النقص أو الجوع إلا المقابر فقط أصيبت منذ أكثر من عامين بالتخمة وازدحام الضحايا في تربتها، حتى أصبحت غالبيتها عاجزة عن استقبال المزيد، وإن توفر قبر فمبلغ كبير.الحانوتي طافش أبو حطب دفن 18 ألفا خلال الحربمنذ أكثر من 20 سنة، يعمل الحانوتي طافش أبو حطب في مهنة حفر القبور ودفن الموتى في مقبرة خان يونس جنوبي القطاع، وبعد عقدين من الزمن يشهد أبو حطب على الفترة الأصعب في حياته وفي عمله، وهو يدفن في كل يوم عشرات الفلسطينيين ومنهم نساء والأطفال، وعائلات مسحوا من السجل المدني.وقال طافش أبو حطب لوكالة "سبوتنيك": خلال الحرب دفنت ما يقرب من 18 ألفا، ومن بينهم ابني وأخي، وكان عدد الذين دفنتهم قبل الحرب لا يتجاوز سنويا 40، وأما خلال هذه الفترة الأصعب في حياتنا فأقوم تقريبا يوميا بدفن هذا العدد أو أكثر، ونعاني هنا من عدم توفر أي من مقومات القبور الخاصة بالحفر والدفن، وهذا الأمر يجعل العمل أكثر صعوبة".ويعتمد أبو حطب على عمال يقدمون على عربات محملة بما يجمعونه من حجارة صالحة لإعادة التدوير، ثم يقوم مع أبنائه بتنظيفها بشكل مناسب واستخدامها لتهيئة القبور، ويشتري أبو حطب تلك الحجارة بعشرة أضعاف سعرها قبل الحرب، فكان سعر الحجر قبل الحرب لا يتجاوز ربع دولار، وأما بعد الحرب فيباع الحجر بسعر 10 شيكل ( 3.1 دولار)، وهو مضطر لشرائها في محاولة إيجاد بدائل أقل تكلفة على المواطنين.المشاهد اليومية التي يراها أبو حطب كل يوم تترك أثرها البالغ في نفسه، حتى إنه لم يستطع ذكر تفاصيلها، ومما يزعجه كثيرا عدم قدرة الناس على دفن مواتهم بسبب عدم توفر المال، وبمساعدة جمعية خيرية، يساعد الحانوتي طافش المواطنين بدفن موتاهم في مقابر مشتركة وبدون مقابل.أزمة المقابر العشوائية والأكفان في القطاعوأشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى أنَّ ظروف الحرب وسقوط أعداد كبيرة من القتلى، وعدم قدرة المواطنين على الوصول إلى المقابر الرسمية، أدت إلى دفن أبنائهم في مناطق غير مخصصة للدفن، مما أدى إلى انتشار المقابر العشوائية.وبيّن الدفاع المدني أنَّ الجيش الإسرائيلي أقام مقابر جماعية، خاصة في مناطق شمالي القطاع، كما جرى في منطقة مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى ناصر بخان يونس وفي مناطق متفرقة أخرى،، وتحتوي تلك المقابر على أعداد كبيرة من المواطنين الذين قتلوا.وتنتشر المقابر العشوائية في كثير من مناطق القطاع، وحتى داخل ساحات مؤسسات مثل الجامعات والمستشفيات والجمعيات الأهلية، ويبذل الدفاع المدني في غزة وبالتعاون مع وزارة الصحة والموطنين جهودا كبيرة لنقل رفات وجثامين القتلى من تلك المقابر.وتتسع الأزمة لتصل إلى انعدام الأكفان وعدم توفر قبور خالية، فقطاع غزة ضاق بالأحياء والأموات، ويشير إبراهيم اصليح مدير جمعية قيراطان الخيرية إلى حالة العجز والقهر التي يشعر بها وهو يقف يوميا أمام العشرات القتلى ولا يجد أكفانا أو حتى أكياس بلاستيكية.ويضيف: "هذه ليست المشكلة الأصعب، بل نواجه في القطاع أزمة عدم توفر قبور خالية، وإذا وجدت تكون بسعر مرتفع جدا، وهذه الأزمة تحديدا بحاجة إلى حل سريع في ظل هذا الواقع الصعب الذي نعيشه".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 69 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 171 ألف آخرين، وتشير المصادر الطبية إلى أنَّ عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، وتواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني محاولاتها للوصول إليهم.

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي