عربي
تزيين ساحات موسكو استعدادا لاحتفالات العام الجديد
تزيين ساحات موسكو استعدادا لاحتفالات العام الجديد
تزيين ساحات موسكو استعدادا لاحتفالات العام الجديد

09:58 GMT 24.11.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تظهر تجهيزات صنع زينة رأس السنة الجديدة لشجرة عيد الميلاد التي ستنصب في ساحة تفرسكايا في موسكو، حيث ستكون هذا العام مميزة عن الزينة التقليدية، إذ من المقرر أن تزيّن الشجرة بنماذج لمباني موسكو.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

خلال قيام أحد العمال بتجهيز زينة شجرة عيد الميلاد التي ستنصب في ساحة تفرسكايا في موسكو.

خلال قيام أحد العمال بتجهيز زينة شجرة عيد الميلاد التي ستنصب في ساحة تفرسكايا في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال قيام أحد العمال بتجهيز زينة شجرة عيد الميلاد التي ستنصب في ساحة تفرسكايا في موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

الانتهاء من تجهيز مجسم أحد مباني موسكو، المطلي باللون الذهبي، استعدادا لاستخدامه في زينة شجرة عيد الميلاد.

الانتهاء من تجهيز مجسم أحد مباني موسكو، المطلي باللون الذهبي، استعدادا لاستخدامه في زينة شجرة عيد الميلاد. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الانتهاء من تجهيز مجسم أحد مباني موسكو، المطلي باللون الذهبي، استعدادا لاستخدامه في زينة شجرة عيد الميلاد.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

تجهيز عربة يقودها حصانان، ضمن زينة رأس السنة الجديدة لشجرة عيد الميلاد.

تجهيز عربة يقودها حصانان، ضمن زينة رأس السنة الجديدة لشجرة عيد الميلاد. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

تجهيز عربة يقودها حصانان، ضمن زينة رأس السنة الجديدة لشجرة عيد الميلاد.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

عمال يقومون بوضع الرتوش الأخيرة على زينة شجرة عيد الميلاد التي ستكون مختلفة عن السنوات السابقة.

عمال يقومون بوضع الرتوش الأخيرة على زينة شجرة عيد الميلاد التي ستكون مختلفة عن السنوات السابقة. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عمال يقومون بوضع الرتوش الأخيرة على زينة شجرة عيد الميلاد التي ستكون مختلفة عن السنوات السابقة.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر صناديق تحتوي طابات حمراء لزينة شجرة عيد الميلاد، ويظهر في الخلفية مجسم لأحد مباني موسكو.

صورة تظهر صناديق تحتوي طابات حمراء لزينة شجرة عيد الميلاد، ويظهر في الخلفية مجسم لأحد مباني موسكو. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر صناديق تحتوي طابات حمراء لزينة شجرة عيد الميلاد، ويظهر في الخلفية مجسم لأحد مباني موسكو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

خلال قيام عاملين بتجهيز زينة شجرة عيد الميلاد.

خلال قيام عاملين بتجهيز زينة شجرة عيد الميلاد. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

خلال قيام عاملين بتجهيز زينة شجرة عيد الميلاد.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

وضع الرتوش الأخيرة على مجسم أحد المباني المطلية باللون الأبيض، والذي ستزيّن به شجرة عيد الميلاد.

وضع الرتوش الأخيرة على مجسم أحد المباني المطلية باللون الأبيض، والذي ستزيّن به شجرة عيد الميلاد. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

وضع الرتوش الأخيرة على مجسم أحد المباني المطلية باللون الأبيض، والذي ستزيّن به شجرة عيد الميلاد.

