أقوى 10 دول وفق مؤشر القوة البحرية
أقوى 10 دول وفق مؤشر القوة البحرية
أعد لكم فريق "سبوتنيك" إنفوغراف يوضح آلية عمل مؤشر القوة البحرية العالمي الذي يقيس قدرة الدول على استخدام الموارد البحرية والسيطرة على مناطقها المائية، كما... 25.11.2025
أقوى 10 دول وفق مؤشر القوة البحرية
أعد لكم فريق "سبوتنيك" إنفوغراف يوضح آلية عمل مؤشر القوة البحرية العالمي الذي يقيس قدرة الدول على استخدام الموارد البحرية والسيطرة على مناطقها المائية، كما يتضمن ترتيب أقوى 10 دول في العالم في هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.