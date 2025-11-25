https://sarabic.ae/20251125/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-إمدادات-الطاقة-الروسية-تعزز-أمن-الطاقة-للدول-الصديقة-1107459555.html

نائب رئيس الوزراء الروسي: إمدادات الطاقة الروسية تعزز أمن الطاقة للدول الصديقة

نائب رئيس الوزراء الروسي: إمدادات الطاقة الروسية تعزز أمن الطاقة للدول الصديقة

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن إمدادات الوقود وموارد الطاقة الروسية تُسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال نوفاك خلال كلمته في منتدى أعمال الطاقة الروسي–الصيني إن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة يشكل عنصرًا أساسياً في ضمان استقرار الأسواق، مضيفاً: "إمدادات الوقود وموارد الطاقة من روسيا تُعزز أمن الطاقة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول الصديقة".في السياق، أكد نوفاك أن التعاون بين روسيا والصين في قطاع الطاقة يحمل طابعًا استراتيجيًا ويشكل عنصرًا محوريًا في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن روسيا ستبقى موردًا موثوقًا للكهرباء والنفط للصين.وقال نوفاك:وأشار نوفاك إلى أن موسكو تناقش مع بكين زيادة صادرات النفط الروسية، موضحًا أن الاتفاقيات الحكومية الدولية تسمح بتمديد إمدادات النفط عبر كازاخستان حتى عام 2033. كما أشار إلى أن البلدين يعملان على تطوير التعاون في مجال توريد المعدات والخدمات لقطاع النفط والغاز.وأضاف أن روسيا ستظل موردًا موثوقًا للكهرباء للصين، مسلطًا الضوء على الدور المهم الذي تلعبه موسكو في ضمان أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة الآسيوية.ويُعد المنتدى منصة مؤسسية رئيسية للتعاون العملي بين موسكو وبكين في مجال الطاقة، حيث يناقش الجانبان بصورة دورية سبل تطوير المشروعات المشتركة، وتسهيل تنفيذها، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.وتأسس المنتدى في يوليو 2018 بتوجيه من الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ بهدف دعم تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتعزيز حجم التجارة بين البلدين، إضافة إلى توسيع محفظة المشروعات في مجالات الطاقة ورفع الكفاءة وجذب الاستثمارات.

