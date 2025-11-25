نائب رئيس الوزراء الروسي: إمدادات الطاقة الروسية تعزز أمن الطاقة للدول الصديقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251125/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-إمدادات-الطاقة-الروسية-تعزز-أمن-الطاقة-للدول-الصديقة-1107459555.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: إمدادات الطاقة الروسية تعزز أمن الطاقة للدول الصديقة
نائب رئيس الوزراء الروسي: إمدادات الطاقة الروسية تعزز أمن الطاقة للدول الصديقة
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن إمدادات الوقود وموارد الطاقة الروسية تُسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T04:17+0000
2025-11-25T04:18+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094540327_0:86:3070:1813_1920x0_80_0_0_2af56bce65aeb1c225e7ce79b53e62e3.jpg
وقال نوفاك خلال كلمته في منتدى أعمال الطاقة الروسي–الصيني إن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة يشكل عنصرًا أساسياً في ضمان استقرار الأسواق، مضيفاً: "إمدادات الوقود وموارد الطاقة من روسيا تُعزز أمن الطاقة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول الصديقة".في السياق، أكد نوفاك أن التعاون بين روسيا والصين في قطاع الطاقة يحمل طابعًا استراتيجيًا ويشكل عنصرًا محوريًا في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن روسيا ستبقى موردًا موثوقًا للكهرباء والنفط للصين.وقال نوفاك:وأشار نوفاك إلى أن موسكو تناقش مع بكين زيادة صادرات النفط الروسية، موضحًا أن الاتفاقيات الحكومية الدولية تسمح بتمديد إمدادات النفط عبر كازاخستان حتى عام 2033. كما أشار إلى أن البلدين يعملان على تطوير التعاون في مجال توريد المعدات والخدمات لقطاع النفط والغاز.وأضاف أن روسيا ستظل موردًا موثوقًا للكهرباء للصين، مسلطًا الضوء على الدور المهم الذي تلعبه موسكو في ضمان أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة الآسيوية.ويُعد المنتدى منصة مؤسسية رئيسية للتعاون العملي بين موسكو وبكين في مجال الطاقة، حيث يناقش الجانبان بصورة دورية سبل تطوير المشروعات المشتركة، وتسهيل تنفيذها، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.وتأسس المنتدى في يوليو 2018 بتوجيه من الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ بهدف دعم تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتعزيز حجم التجارة بين البلدين، إضافة إلى توسيع محفظة المشروعات في مجالات الطاقة ورفع الكفاءة وجذب الاستثمارات.
https://sarabic.ae/20230308/قازاق-غاز-سيكون-من-الخطأ-عدم-اعتماد-السوق-العالمية-على-إمدادات-الطاقة-الروسية-1074494702.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094540327_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_d02de273edccf38d2e7e0f27cee2affd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار روسيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار روسيا

نائب رئيس الوزراء الروسي: إمدادات الطاقة الروسية تعزز أمن الطاقة للدول الصديقة

04:17 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 04:18 GMT 25.11.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن إمدادات الوقود وموارد الطاقة الروسية تُسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول الصديقة، مشيراً إلى أن موسكو تواصل لعب دور محوري في مواجهة أزمات الطاقة العالمية.
وقال نوفاك خلال كلمته في منتدى أعمال الطاقة الروسي–الصيني إن التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة يشكل عنصرًا أساسياً في ضمان استقرار الأسواق، مضيفاً: "إمدادات الوقود وموارد الطاقة من روسيا تُعزز أمن الطاقة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدول الصديقة".
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
كازاخستان : سيكون من الخطأ أن تتخلى السوق العالمية عن إمدادات الطاقة الروسية
8 مارس 2023, 21:27 GMT
في السياق، أكد نوفاك أن التعاون بين روسيا والصين في قطاع الطاقة يحمل طابعًا استراتيجيًا ويشكل عنصرًا محوريًا في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن روسيا ستبقى موردًا موثوقًا للكهرباء والنفط للصين.
وقال نوفاك:
"تحتل الطاقة مكانة محورية في هيكل التعاون العملي بين روسيا والصين، حيث تُمثل نقطة نمو للتعاون الثنائي، وتُطلق العنان لإمكانيات هائلة"، مضيفا: "التعاون بين بلدينا في قطاع الطاقة يتعزز بشكل مطرد، ويكتسب محتوى جديدًا، ويحمل طابعًا استراتيجيًا حقيقيًا".
وأشار نوفاك إلى أن موسكو تناقش مع بكين زيادة صادرات النفط الروسية، موضحًا أن الاتفاقيات الحكومية الدولية تسمح بتمديد إمدادات النفط عبر كازاخستان حتى عام 2033. كما أشار إلى أن البلدين يعملان على تطوير التعاون في مجال توريد المعدات والخدمات لقطاع النفط والغاز.
وأضاف أن روسيا ستظل موردًا موثوقًا للكهرباء للصين، مسلطًا الضوء على الدور المهم الذي تلعبه موسكو في ضمان أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة الآسيوية.
ويُعد المنتدى منصة مؤسسية رئيسية للتعاون العملي بين موسكو وبكين في مجال الطاقة، حيث يناقش الجانبان بصورة دورية سبل تطوير المشروعات المشتركة، وتسهيل تنفيذها، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.
وتأسس المنتدى في يوليو 2018 بتوجيه من الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ بهدف دعم تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتعزيز حجم التجارة بين البلدين، إضافة إلى توسيع محفظة المشروعات في مجالات الطاقة ورفع الكفاءة وجذب الاستثمارات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала