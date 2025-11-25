زينة ساحرة... أجواء عيد الميلاد حول العالم

فاجيليس، سائق قطار عيد الميلاد، يظهر في مصنع عيد الميلاد في مدينة تكنوبوليس بأثينا، اليونان.
صورة جوية لمدينة فيغو في إسبانيا مع أضواء عيد الميلاد التي تجاوزت 11.5 مليون مصباح "ليد" موزعة على 420 شارعًا وساحة.
عرض تركيبات "بوب مارت" المؤقتة ذات طابع الكريسماس في مركز "يوني ووك" التجاري في شنتشن، الصين.
عدد من الأشخاص يستمتعون بوقتهم في سوق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين.
صورة جوية لأضواء عيد الميلاد التي تزيّن شارع ريجنت، في العاصمة البريطانية لندن.
زينة مميزة لعيد الميلاد على شكل قلب، في مركز مدينة ترينتو الإيطالية خلال موسم الأعياد.
خلال مشاركة عدد كبير من الأشخاص في إضاءة أضواء عيد الميلاد في بالما، مايوركا.
زينة عيد الميلاد مستوحاة من "بوكيمون"، في الصين.
زينة عيد الميلاد من "كريستيان ديور" تضيء وسط العاصمة الفرنسية باريس.
صورة توثق تجمهر الناس حول زينة عيد الميلاد في البلدة القديمة في فيلنيوس، ليتوانيا.
صورة عامة لحفل إطلاق عروض الرسوم المتحركة وأضواء عيد الميلاد في شارع الشانزليزيه، في فرنسا.
مدينة أريتسو الإيطالية تُزيّن مركزها التاريخي احتفالًا بموسم عيد الميلاد.
