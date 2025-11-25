عربي
زينة ساحرة... أجواء عيد الميلاد حول العالم
زينة ساحرة... أجواء عيد الميلاد حول العالم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لأجواء عيد الميلاد حول العالم. 25.11.2025, سبوتنيك عربي
زينة ساحرة... أجواء عيد الميلاد حول العالم

اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لأجواء عيد الميلاد حول العالم.
© AP Photo / Ismini Vlassopoulou

فاجيليس، سائق قطار عيد الميلاد، يظهر في مصنع عيد الميلاد في مدينة تكنوبوليس بأثينا، اليونان.

فاجيليس، سائق قطار عيد الميلاد، يظهر في مصنع عيد الميلاد في مدينة تكنوبوليس بأثينا، اليونان. - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Ismini Vlassopoulou

فاجيليس، سائق قطار عيد الميلاد، يظهر في مصنع عيد الميلاد في مدينة تكنوبوليس بأثينا، اليونان.

© Getty Images / Europa Press News/Adrian Irago

صورة جوية لمدينة فيغو في إسبانيا مع أضواء عيد الميلاد التي تجاوزت 11.5 مليون مصباح "ليد" موزعة على 420 شارعًا وساحة.

صورة جوية لمدينة فيغو في إسبانيا مع أضواء عيد الميلاد التي تجاوزت 11.5 مليون مصباح &quot;ليد&quot; موزعة على 420 شارعًا وساحة. - سبوتنيك عربي
2/12
© Getty Images / Europa Press News/Adrian Irago

صورة جوية لمدينة فيغو في إسبانيا مع أضواء عيد الميلاد التي تجاوزت 11.5 مليون مصباح "ليد" موزعة على 420 شارعًا وساحة.

© Getty Images / VCG

عرض تركيبات "بوب مارت" المؤقتة ذات طابع الكريسماس في مركز "يوني ووك" التجاري في شنتشن، الصين.

عرض تركيبات &quot;بوب مارت&quot; المؤقتة ذات طابع الكريسماس في مركز &quot;يوني ووك&quot; التجاري في شنتشن، الصين. - سبوتنيك عربي
3/12
© Getty Images / VCG

عرض تركيبات "بوب مارت" المؤقتة ذات طابع الكريسماس في مركز "يوني ووك" التجاري في شنتشن، الصين.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi

عدد من الأشخاص يستمتعون بوقتهم في سوق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين.

عدد من الأشخاص يستمتعون بوقتهم في سوق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

عدد من الأشخاص يستمتعون بوقتهم في سوق عيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين.

© AP Photo / Kin Cheung

صورة جوية لأضواء عيد الميلاد التي تزيّن شارع ريجنت، في العاصمة البريطانية لندن.

صورة جوية لأضواء عيد الميلاد التي تزيّن شارع ريجنت، في العاصمة البريطانية لندن. - سبوتنيك عربي
5/12
© AP Photo / Kin Cheung

صورة جوية لأضواء عيد الميلاد التي تزيّن شارع ريجنت، في العاصمة البريطانية لندن.

© Getty Images / NurPhoto/Michael Nguyen

زينة مميزة لعيد الميلاد على شكل قلب، في مركز مدينة ترينتو الإيطالية خلال موسم الأعياد.

زينة مميزة لعيد الميلاد على شكل قلب، في مركز مدينة ترينتو الإيطالية خلال موسم الأعياد. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / NurPhoto/Michael Nguyen

زينة مميزة لعيد الميلاد على شكل قلب، في مركز مدينة ترينتو الإيطالية خلال موسم الأعياد.

© Getty Images / Picture alliance/Clara Margais

خلال مشاركة عدد كبير من الأشخاص في إضاءة أضواء عيد الميلاد في بالما، مايوركا.

خلال مشاركة عدد كبير من الأشخاص في إضاءة أضواء عيد الميلاد في بالما، مايوركا. - سبوتنيك عربي
7/12
© Getty Images / Picture alliance/Clara Margais

خلال مشاركة عدد كبير من الأشخاص في إضاءة أضواء عيد الميلاد في بالما، مايوركا.

© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

زينة عيد الميلاد مستوحاة من "بوكيمون"، في الصين.

زينة عيد الميلاد مستوحاة من &quot;بوكيمون&quot;، في الصين. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / Future Publishing/CFOTO

زينة عيد الميلاد مستوحاة من "بوكيمون"، في الصين.

© Getty Images / Aurore Marechal

زينة عيد الميلاد من "كريستيان ديور" تضيء وسط العاصمة الفرنسية باريس.

زينة عيد الميلاد من &quot;كريستيان ديور&quot; تضيء وسط العاصمة الفرنسية باريس. - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / Aurore Marechal

زينة عيد الميلاد من "كريستيان ديور" تضيء وسط العاصمة الفرنسية باريس.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

صورة توثق تجمهر الناس حول زينة عيد الميلاد في البلدة القديمة في فيلنيوس، ليتوانيا.

صورة توثق تجمهر الناس حول زينة عيد الميلاد في البلدة القديمة في فيلنيوس، ليتوانيا. - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

صورة توثق تجمهر الناس حول زينة عيد الميلاد في البلدة القديمة في فيلنيوس، ليتوانيا.

© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

صورة عامة لحفل إطلاق عروض الرسوم المتحركة وأضواء عيد الميلاد في شارع الشانزليزيه، في فرنسا.

 صورة عامة لحفل إطلاق عروض الرسوم المتحركة وأضواء عيد الميلاد في شارع الشانزليزيه، في فرنسا. - سبوتنيك عربي
11/12
© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

صورة عامة لحفل إطلاق عروض الرسوم المتحركة وأضواء عيد الميلاد في شارع الشانزليزيه، في فرنسا.

© Getty Images / NurPhoto/Michael Nguyen

مدينة أريتسو الإيطالية تُزيّن مركزها التاريخي احتفالًا بموسم عيد الميلاد.

مدينة أريتسو الإيطالية تُزيّن مركزها التاريخي احتفالًا بموسم عيد الميلاد. - سبوتنيك عربي
12/12
© Getty Images / NurPhoto/Michael Nguyen

مدينة أريتسو الإيطالية تُزيّن مركزها التاريخي احتفالًا بموسم عيد الميلاد.

