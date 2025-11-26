https://sarabic.ae/20251126/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-عنصر-من-حماس-بزعم-التخطيط-لعمل-إرهابي-1107519069.html
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عنصر من "حماس" بزعم التخطيط لعمل "إرهابي"
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على عنصر من "حماس" بزعم التخطيط لعمل "إرهابي"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إطلاق النار على أحد عناصر حركة "حماس"، لافتا إلى أن من وصفه بـ"الإرهابي" كان يخطط لتنفيذ هجوم قنص ضد قوات الجيش
وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أنه "تم استهداف الإرهابي لإزالة التهديد الذي كان يواجه القوات المنتشرة في شمال قطاع غزة، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار".واختتم البيان بالتأكيد على بقاء جنود جيش الجيش الإسرائيلي في القيادة الجنوبية منتشرين وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وسيواصلون العمل "لإزالة أي تهديد فوري"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيل، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق شمالي الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إنهما أطلقا، مع حرس الحدود الإسرائيلي، عمليات في إطار عملية واسعة النطاق لـ"مكافحة الإرهاب"، شمالي الضفة الغربية.وأضاف البيان بأن اقتحام طوباس وطمون وكفردان بالضفة الغربية، يأتي "بحثًا عن مسلحين وأسلحة"، مؤكدًا أنه "لن يتم السماح للإرهاب بالتجذر في المنطقة، ويتم العمل بشكل استباقي لإحباطه".وكان الجيش الإسرائيلي اغتال شرطيًا فلسطينيًا واعتقل آخر خلال عملية نفذها، الجمعة الماضية، بقرية تل، جنوب غربي نابلس بالضفة الغربية.
