https://sarabic.ae/20251126/العمل-القتالي-لنقطة-مراقبة-جوية-تابعة-لقوات-مجموعة-الغرب-الروسية-1107501965.html
العمل القتالي لنقطة مراقبة جوية تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية
العمل القتالي لنقطة مراقبة جوية تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" أبرز الصور التي تم التقاطها من نقطة مراقبة جوية تابعة للواء تابع للجيش الخامس والعشرين في قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بمقاطعة... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T09:10+0000
2025-11-26T09:10+0000
2025-11-26T09:10+0000
وسائط متعددة
صور
روسيا
أخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107502138_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dddf908013591cf07a195562e8d2eb1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107502138_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ac7589a5ca943478b4b2fadac4e5adc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا
фото, صور, روسيا, أخبار روسيا
العمل القتالي لنقطة مراقبة جوية تابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك" أبرز الصور التي تم التقاطها من نقطة مراقبة جوية تابعة للواء تابع للجيش الخامس والعشرين في قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بمقاطعة كراسنوليمانسك.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
صورة ليلية تظهر مدفعية روسية مضادة للطائرات، وهي تطلق نيرانها، ويظهر نتيجة لذلك دخان ساطع وضوء أصفر قوي
صورة ليلية تظهر مدفعية روسية مضادة للطائرات، وهي تطلق نيرانها، ويظهر نتيجة لذلك دخان ساطع وضوء أصفر قوي
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
مشهد يظهرعددا من الجنود الروس داخل مركز قيادة ميداني، ويظهر في الصورة أيضا جندي يوجد على رأسه ضوء أحمر
مشهد يظهرعددا من الجنود الروس داخل مركز قيادة ميداني، ويظهر في الصورة أيضا جندي يوجد على رأسه ضوء أحمر
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
في الصورة يظهر جندي روسي وهو يقوم بتوجيه ضوء كبير باتجاه السماء
في الصورة يظهر جندي روسي وهو يقوم بتوجيه ضوء كبير باتجاه السماء
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر التحديات والظروف القاسية التي يعمل فيها الجنود الروس في مواقعهم الأمامية
صورة تظهر التحديات والظروف القاسية التي يعمل فيها الجنود الروس في مواقعهم الأمامية
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
صورة ليلية من أحد مواقع المراقبة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، ويظهر جنديان في الموقع
صورة ليلية من أحد مواقع المراقبة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، ويظهر جنديان في الموقع
صورة لأحد الجنود الروس يظهر انعكاس وجهه على المرآة
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر جنديا روسيًا يقف تحت المطر ويقوم بإطلاق النيران من سلاحه
صورة تظهر جنديا روسيًا يقف تحت المطر ويقوم بإطلاق النيران من سلاحه
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور
صورة تظهر جنديان روسيان في عربة عسكرية أحدهم ينظر إلى الأمام، والآخر يقوم بتجهيز الذخيرة
صورة تظهر جنديان روسيان في عربة عسكرية أحدهم ينظر إلى الأمام، والآخر يقوم بتجهيز الذخيرة