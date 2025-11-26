عربي
https://sarabic.ae/20251126/فيضانات-عارمة-تجتاح-جنوب-شرق-آسيا-1107513710.html
فيضانات عارمة تجتاح جنوب شرق آسيا
فيضانات عارمة تجتاح جنوب شرق آسيا
فيضانات عارمة تجتاح جنوب شرق آسيا
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للفيضانات العارمة التي اجتاحت جنوب شرق آسيا، والتي تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، وجمعها لقراء ومتابعي... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
فيضانات عارمة تجتاح جنوب شرق آسيا

اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للفيضانات العارمة التي اجتاحت جنوب شرق آسيا، والتي تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Arnun Chonmahatrakool

سيارات ومنازل غارقة بمياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند

سيارات ومنازل غارقة بمياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند - سبوتنيك عربي
1/6
© AP Photo / Arnun Chonmahatrakool

سيارات ومنازل غارقة بمياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند

© AP Photo

طاقم إنقاذ تايلاندي يمرّ بقارب قرب سيارة مغمورة بمياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند

طاقم إنقاذ تايلاندي يمرّ بقارب قرب سيارة مغمورة بمياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند - سبوتنيك عربي
2/6
© AP Photo

طاقم إنقاذ تايلاندي يمرّ بقارب قرب سيارة مغمورة بمياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند

© AP Photo / National Agency for Disaster Countermeasure (BNPB)

تظهر هذه الصورة التي نشرتها الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث الإندونيسية (BNPB)، جسرًا دمره فيضان مفاجئ في شمال تابانولي، مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا

تظهر هذه الصورة التي نشرتها الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث الإندونيسية (BNPB)، جسرًا دمره فيضان مفاجئ في شمال تابانولي، مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا - سبوتنيك عربي
3/6
© AP Photo / National Agency for Disaster Countermeasure (BNPB)

تظهر هذه الصورة التي نشرتها الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث الإندونيسية (BNPB)، جسرًا دمره فيضان مفاجئ في شمال تابانولي، مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا

© AP Photo / Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS)

في هذه الصورة الصادرة عن الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ (باسارناس)، يقوم رجال الإنقاذ على متن قارب مطاطي، بإجلاء السكان من منازلهم التي غمرتها الفيضانات في مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا

في هذه الصورة الصادرة عن الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ (باسارناس)، يقوم رجال الإنقاذ على متن قارب مطاطي، بإجلاء السكان من منازلهم التي غمرتها الفيضانات في مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا - سبوتنيك عربي
4/6
© AP Photo / Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS)

في هذه الصورة الصادرة عن الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ (باسارناس)، يقوم رجال الإنقاذ على متن قارب مطاطي، بإجلاء السكان من منازلهم التي غمرتها الفيضانات في مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا

© AP Photo / VNA/Nguyen Huy Thanh

فيضانات تغمر المنازل في خانه هوا، فيتنام

فيضانات تغمر المنازل في خانه هوا، فيتنام - سبوتنيك عربي
5/6
© AP Photo / VNA/Nguyen Huy Thanh

فيضانات تغمر المنازل في خانه هوا، فيتنام

© AP Photo / VNA/Nguyen Dung

أشخاص ينظفون المنطقة بعد انحسار الفيضانات في داك لاك في فيتنام

أشخاص ينظفون المنطقة بعد انحسار الفيضانات في داك لاك في فيتنام - سبوتنيك عربي
6/6
© AP Photo / VNA/Nguyen Dung

أشخاص ينظفون المنطقة بعد انحسار الفيضانات في داك لاك في فيتنام

