فيضانات عارمة تجتاح جنوب شرق آسيا
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للفيضانات العارمة التي اجتاحت جنوب شرق آسيا، والتي تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، وجمعها لقراء ومتابعي... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور للفيضانات العارمة التي اجتاحت جنوب شرق آسيا، والتي تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Arnun Chonmahatrakool
سيارات ومنازل غارقة بمياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند
© AP Photo
طاقم إنقاذ تايلاندي يمرّ بقارب قرب سيارة مغمورة بمياه الفيضانات في مقاطعة سونغخلا، جنوبي تايلاند
© AP Photo / National Agency for Disaster Countermeasure (BNPB)
تظهر هذه الصورة التي نشرتها الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث الإندونيسية (BNPB)، جسرًا دمره فيضان مفاجئ في شمال تابانولي، مقاطعة سومطرة الشمالية في إندونيسيا
© AP Photo / Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS)
في هذه الصورة الصادرة عن الوكالة الوطنية الإندونيسية للبحث والإنقاذ (باسارناس)، يقوم رجال الإنقاذ على متن قارب مطاطي، بإجلاء السكان من منازلهم التي غمرتها الفيضانات في مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا
© AP Photo / VNA/Nguyen Huy Thanh
فيضانات تغمر المنازل في خانه هوا، فيتنام
© AP Photo / VNA/Nguyen Dung
أشخاص ينظفون المنطقة بعد انحسار الفيضانات في داك لاك في فيتنام
