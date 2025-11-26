https://sarabic.ae/20251126/كوريا-الجنوبية-تطلق-الصاروخ-نوري-حاملا-13-قمرا-صناعيا-من-قاعدة-نارو-الفضائية-1107522947.html
سيئول - سبوتنيك. بدأت هذه العملية الرابعة لإطلاق صاروخ "نوري"، المصنع محليا في كوريا الجنوبية بالكامل، في الساعة 1:13 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يصل إلى ارتفاع 600 كيلومتر. بعد ذلك، سينفصل القمر الصناعي متوسط الحجم من الجيل التالي "سي أي إس 500-3" أولا، يليه انفصال القمرين الصناعيين المكعبين، بفارق 20 ثانية.وبعد نشر جميع الأقمار الصناعية المتبقية، سيُجري "نوري" مناورة لتجنب الاصطدام ويتخلص من وقوده المتبقي ليختتم رحلته، والتي من المتوقع أن تستغرق 21 دقيقة و24 ثانية.وهذه المرة، من المقرر أن يطلق الصاروخ القمر الصناعي "سي أي إس 500-3" الذي طورته شركة "كوريا لصناعات الفضاء"، ويزن 512 كيلوغراما، وصمم هذا القمر لإجراء أبحاث علمية فضائية، بما في ذلك مراقبة الشفق القطبي، والتوهج الجوي، والمجال المغناطيسي، بالإضافة إلى قياس الغلاف البلازمي للأرض، وهي منطقة من الفضاء القريب من الأرض مليئة بالبلازما الباردة.وبالإضافة إلى القمر الصناعي الرئيسي، من المقرر إطلاق 12 قمرا صناعيا صغيرا آخر إلى المدار، ويبلغ الوزن الإجمالي لجميع الأجهزة والمعدات المحملة على الصاروخ نحو 960 كيلوغراما، أي بزيادة قدرها 500 كيلوغرام مقارنة بإجمالي وزن الأقمار الصناعية خلال عملية الإطلاق الثالثة التي جرت في أيار/مايو 2023.كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي خاص بها... فيديو
