كوريا الجنوبية تطلق الصاروخ "نوري" حاملا 13 قمرا صناعيا من قاعدة "نارو" الفضائية
كوريا الجنوبية تطلق الصاروخ "نوري" حاملا 13 قمرا صناعيا من قاعدة "نارو" الفضائية
أطلقت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، صاروخها الفضائي "نوري" بنجاح، حاملا على متنه 13 قمرا صناعيا من قاعدة "نارو" في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية، وتم بث... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
كوريا الجنوبية تطلق الصاروخ "نوري" حاملا 13 قمرا صناعيا من قاعدة "نارو" الفضائية

أطلقت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، صاروخها الفضائي "نوري" بنجاح، حاملا على متنه 13 قمرا صناعيا من قاعدة "نارو" في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية، وتم بث الإطلاق على الهواء مباشرة على موقع إدارة الفضاء الكورية (كاسا).
سيئول - سبوتنيك. بدأت هذه العملية الرابعة لإطلاق صاروخ "نوري"، المصنع محليا في كوريا الجنوبية بالكامل، في الساعة 1:13 صباح الخميس بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن يصل إلى ارتفاع 600 كيلومتر. بعد ذلك، سينفصل القمر الصناعي متوسط ​​الحجم من الجيل التالي "سي أي إس 500-3" أولا، يليه انفصال القمرين الصناعيين المكعبين، بفارق 20 ثانية.
وبعد نشر جميع الأقمار الصناعية المتبقية، سيُجري "نوري" مناورة لتجنب الاصطدام ويتخلص من وقوده المتبقي ليختتم رحلته، والتي من المتوقع أن تستغرق 21 دقيقة و24 ثانية.

وأجري أول إطلاق تجريبي لصاروخ "نوري" في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وفشل الإطلاق حينها، حيث لم يتمكن الصاروخ في إيصال حمولة تزن 1.5 طن إلى المدار، وفي عام 2022، نجح الاطلاق وتم إيصال حمولة تزن 1.3 طن وعدة أقمار صناعية مكعبة تجريبية إلى المدار، وتم إجراء الإطلاق السابق في 25 أيار/مايو 2023، من قاعدة "نارو" الفضائية، ووضع الصاروخ قمرا صناعيا صغيرا وسبعة أقمار صناعية مكعبة في المدار.

إطلاق صاروخ دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
إطلاق صاروخ فضائي كوري جنوبي من قاعدة نارو كوزمودروم... فيديو
21 يونيو 2022, 07:42 GMT
وهذه المرة، من المقرر أن يطلق الصاروخ القمر الصناعي "سي أي إس 500-3" الذي طورته شركة "كوريا لصناعات الفضاء"، ويزن 512 كيلوغراما، وصمم هذا القمر لإجراء أبحاث علمية فضائية، بما في ذلك مراقبة الشفق القطبي، والتوهج الجوي، والمجال المغناطيسي، بالإضافة إلى قياس الغلاف البلازمي للأرض، وهي منطقة من الفضاء القريب من الأرض مليئة بالبلازما الباردة.
وبالإضافة إلى القمر الصناعي الرئيسي، من المقرر إطلاق 12 قمرا صناعيا صغيرا آخر إلى المدار، ويبلغ الوزن الإجمالي لجميع الأجهزة والمعدات المحملة على الصاروخ نحو 960 كيلوغراما، أي بزيادة قدرها 500 كيلوغرام مقارنة بإجمالي وزن الأقمار الصناعية خلال عملية الإطلاق الثالثة التي جرت في أيار/مايو 2023.
كوريا الجنوبية تطلق أول صاروخ فضائي خاص بها... فيديو
