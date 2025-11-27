https://sarabic.ae/20251127/إطلاق-المركبة-المأهولة-سويوز-إم-إس28-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1107562873.html
إطلاق المركبة المأهولة "سويوز إم إس–28" إلى محطة الفضاء الدولية
إطلاق المركبة المأهولة "سويوز إم إس–28" إلى محطة الفضاء الدولية
سبوتنيك عربي
يُعد إطلاق المركبة المأهولة "سويوز إم إس–28" محطة جديدة في التعاون الفضائي الروسي–الدولي، إذ حملت المركبة طاقما مشتركا من "روسكوسموس" و"ناسا" في رحلة تستمر... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T17:35+0000
2025-11-27T17:35+0000
2025-11-27T17:35+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
ناسا
روسكوسموس
الفضاء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107564304_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e81a018d3dbed3665ff6bf0f07bae8ee.png
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107564304_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_121bc37c0cf9bd3b48778889c3c9cf59.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, ناسا, روسكوسموس, الفضاء, инфографика
انفوجرافيك, ناسا, روسكوسموس, الفضاء, инфографика
إطلاق المركبة المأهولة "سويوز إم إس–28" إلى محطة الفضاء الدولية
يُعد إطلاق المركبة المأهولة "سويوز إم إس–28" محطة جديدة في التعاون الفضائي الروسي–الدولي، إذ حملت المركبة طاقما مشتركا من "روسكوسموس" و"ناسا" في رحلة تستمر أكثر من ثمانية أشهر على متن محطة الفضاء الدولية. تعرف من خلال الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك" على تفاصيل الإطلاق، ومسار الرحلة، ومراحل وصول المركبة إلى المدار.