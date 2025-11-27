عربي
الدفاع الصينية: بكين مستعدة للرد "بلا رحمة" على أي عمل عدواني
الدفاع الصينية: بكين مستعدة للرد "بلا رحمة" على أي عمل عدواني
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أن وحدة الصين وسلامتها الإقليمية "خط أحمر"، مؤكدة أنها سترد بلا رحمة على أي اعتداء، وذلك ردًا على التصريحات الأخيرة... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أن وحدة الصين وسلامتها الإقليمية "خط أحمر"، مؤكدة أنها سترد بلا رحمة على أي اعتداء، وذلك ردًا على التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية جيانغ بين، في إفادة صحفية نشرها موقع الوزارة الرسمي، إن "السبب الجذري للوضع الراهن في العلاقات الصينية اليابانية يكمن في تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الصارخة والخاطئة بشأن تايوان. هذه هي المرة الأولى منذ هزيمة اليابان عام 1945 التي يدافع فيها زعيم ياباني رسميا عما يُسمى "مصير تايوان هو مصير اليابان"، ويربطه بممارسة الدفاع الجماعي عن النفس".

وأكد متحدث الدفاع أن "حماية السيادة الوطنية والوحدة الوطنية وسلامة أراضيها واجب مقدس للجيش الصيني؛ لن نرحم أحدا، وسنرد بقوة على أي عدوان".

Запуск высокоскоростного поезда Whoosh Джакарта-Бандунг во время торжественного запуска на станции Халим в Джакарте, Индонезия - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
مقتل 11 وإصابة اثنين في حادث قطار خلال اختبارات زلزالية جنوبي الصين
04:40 GMT
وأضاف جيانغ أن "جيش التحرير الشعبي الصيني يمتلك قدرات قوية ووسائل موثوقة لهزيمة أي معتدي، وإذا تجرأ الجانب الياباني على تجاوز الخط الأحمر وإثارة المشاكل لنفسه، فإنه محكوم عليه بدفع ثمن باهظ".
يأتي ذلك على خلفية تصريحات رئيسة وزراء اليابان تاكايتشي بشأن تايوان، في 7 تشرين الثاني/نوفمبر أمام البرلمان، بأن "حالة الطوارئ التايوانية" المحتملة التي تنطوي على استخدام القوة قد تشكل وضعا يهدد بقاء اليابان، ما أثار غضبًا شديدًا لدى بكين.
وكانت صحيفة "جاپان تايمز" اليابانية، قد نقلت، بوقت سابق، عن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، أن طوكيو لا تزال ملتزمة بنقل صواريخ متوسطة المدى إلى جزيرة يوناكوني، التي تقع على بعد نحو 110 كيلومترات من تايوان.
