السلطات التونسية تقرر الإفراج عن المحامية سنية الدهماني

أكد المحامي التونسي سامي بن غازي في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، أن وزارة العدل أصدرت قرارًا بالسراح الشرطي عن المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية... 27.11.2025, سبوتنيك عربي

وكانت محكمة تونسية أصدرت، في وقت سابق، حكمًا بالسجن لعامين بحق المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني على خلفية تصريحات إعلامية كانت قد أدلت بها وتتعلق بوضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس.وكانت رئيسة المرصد التونسي للدفاع عن الحق في الاختلاف سلوى غريسة، قد قالت إن ملاحقة صناع المحتوى تندرج ضمن سياسة ممنهجة لضرب حرية التعبير.وأضافت: "لا أعرف صناع المحتوى الذين تم إيقافهم، ولكن المبدأ يقتضي ألا يقع الزج بالمواطنين في السجون لقاء أي عمل يقومون به وأن تكون العقوبات السجنية استثناءً".وتعتقد غريسة أن الأحكام السجنية والإيقافات باتت أمرا مقلقا ويؤشر لوجود تضييقات حقيقية على حرية التعبير. وتقول الحقوقية إنه كان من الأجدى تسليط عقوبات بديلة على صناع المحتوى من قبيل الغرامات المالية أو حجب المحتوى أو إيقاف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عوضا عن العقوبات السجنية.وحذرت غريسة من توسع دائرة الإيقافات لتشمل إلى جانب صناع المحتوى، الإعلاميين ومقدمي البرامج التي يرى البعض بأنها تقدم محتوى غير هادف، والتي قد تكيف قريبا على كونها "منافية للأخلاق الحميدة"، وفقا لقولها.وتثير ظاهرة صناع المحتوى في تونس جدلا قديما متجددا بشأن طبيعة النشاط الذي يقومون به وتحقيقهم ربحا سريعا على حساب جودة المضامين الرقمية، خاصة وأنه يلقى رواجا كبيرا ويحقق نسب متابعة هامة تتجاوز مثيلتها في البرامج التلفزية والإذاعية.

