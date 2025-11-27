عربي
بوتين: الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا يمكن أن تشكل أساسا للاتفاقيات المستقبلية- عاجل
وكانت محكمة تونسية أصدرت، في وقت سابق، حكمًا بالسجن لعامين بحق المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني على خلفية تصريحات إعلامية كانت قد أدلت بها وتتعلق بوضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس.وكانت رئيسة المرصد التونسي للدفاع عن الحق في الاختلاف سلوى غريسة، قد قالت إن ملاحقة صناع المحتوى تندرج ضمن سياسة ممنهجة لضرب حرية التعبير.وأضافت: "لا أعرف صناع المحتوى الذين تم إيقافهم، ولكن المبدأ يقتضي ألا يقع الزج بالمواطنين في السجون لقاء أي عمل يقومون به وأن تكون العقوبات السجنية استثناءً".وتعتقد غريسة أن الأحكام السجنية والإيقافات باتت أمرا مقلقا ويؤشر لوجود تضييقات حقيقية على حرية التعبير. وتقول الحقوقية إنه كان من الأجدى تسليط عقوبات بديلة على صناع المحتوى من قبيل الغرامات المالية أو حجب المحتوى أو إيقاف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عوضا عن العقوبات السجنية.وحذرت غريسة من توسع دائرة الإيقافات لتشمل إلى جانب صناع المحتوى، الإعلاميين ومقدمي البرامج التي يرى البعض بأنها تقدم محتوى غير هادف، والتي قد تكيف قريبا على كونها "منافية للأخلاق الحميدة"، وفقا لقولها.وتثير ظاهرة صناع المحتوى في تونس جدلا قديما متجددا بشأن طبيعة النشاط الذي يقومون به وتحقيقهم ربحا سريعا على حساب جودة المضامين الرقمية، خاصة وأنه يلقى رواجا كبيرا ويحقق نسب متابعة هامة تتجاوز مثيلتها في البرامج التلفزية والإذاعية.
السلطات التونسية تقرر الإفراج عن المحامية سنية الدهماني

12:45 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 12:55 GMT 27.11.2025)
© Sputnik . Mariam Gadera / المحامية البارزة سنية الدهمانيالمحامية البارزة سنية الدهماني
المحامية البارزة سنية الدهماني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Sputnik . Mariam Gadera / المحامية البارزة سنية الدهماني
تابعنا عبر
أكد المحامي التونسي سامي بن غازي في تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الخميس، أن وزارة العدل أصدرت قرارًا بالسراح الشرطي عن المحامية والإعلامية التونسية البارزة سنية الدهماني المسجونة، بما يفضي إلى الإفراج عنها.
وكانت محكمة تونسية أصدرت، في وقت سابق، حكمًا بالسجن لعامين بحق المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني على خلفية تصريحات إعلامية كانت قد أدلت بها وتتعلق بوضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس.
وكانت رئيسة المرصد التونسي للدفاع عن الحق في الاختلاف سلوى غريسة، قد قالت إن ملاحقة صناع المحتوى تندرج ضمن سياسة ممنهجة لضرب حرية التعبير.
ونبّهت غريسة في تصريح لـ "سبوتنيك"، في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، من خطورة "استسهال العقوبات السجنية" وتعميمها على جميع الممارسات مهما كانت درجة خطورة الجريمة المرتكبة.
وأضافت: "لا أعرف صناع المحتوى الذين تم إيقافهم، ولكن المبدأ يقتضي ألا يقع الزج بالمواطنين في السجون لقاء أي عمل يقومون به وأن تكون العقوبات السجنية استثناءً".
وتعتقد غريسة أن الأحكام السجنية والإيقافات باتت أمرا مقلقا ويؤشر لوجود تضييقات حقيقية على حرية التعبير.
تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
ملاحقة صناع المحتوى على خلفية "جرائم إلكترونية" تثير جدلا في تونس
30 أكتوبر 2024, 08:09 GMT

وتساءلت: "من المهم التذكير بأن المحامية والإعلامية سنية الدهماني سجنت بسبب كلمة لا تستدعي السجن مدة سنتين".

وتقول الحقوقية إنه كان من الأجدى تسليط عقوبات بديلة على صناع المحتوى من قبيل الغرامات المالية أو حجب المحتوى أو إيقاف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عوضا عن العقوبات السجنية.
وترى غريسة أن العقوبات السجنية التي يتم فرضها على بعض الناشطين أو السياسيين أو الصحفيين أو المدونين وحتى المواطنين لا تتناسب مع الأفعال التي قاموا بها.
وحذرت غريسة من توسع دائرة الإيقافات لتشمل إلى جانب صناع المحتوى، الإعلاميين ومقدمي البرامج التي يرى البعض بأنها تقدم محتوى غير هادف، والتي قد تكيف قريبا على كونها "منافية للأخلاق الحميدة"، وفقا لقولها.
وتثير ظاهرة صناع المحتوى في تونس جدلا قديما متجددا بشأن طبيعة النشاط الذي يقومون به وتحقيقهم ربحا سريعا على حساب جودة المضامين الرقمية، خاصة وأنه يلقى رواجا كبيرا ويحقق نسب متابعة هامة تتجاوز مثيلتها في البرامج التلفزية والإذاعية.
