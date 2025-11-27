بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.. صور وفيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251127/بيروت-تحيي-اليوم-العالمي-للتضامن-مع-فلسطين-صور-وفيديو--1107557213.html
بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.. صور وفيديو
بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أحيت المؤسسات والجمعيات الأهلية والشبابية اللبنانية والفلسطينية، اليوم الخميس، "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في ساحة اليونسكو ببيروت، حيث شدّد... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T16:14+0000
2025-11-27T16:14+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107560124_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3baa8b4d418c706b959321f603adee1a.jpg
وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن بحصلي، ممثل هيئة "نصرة الأقصى"، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن المشاركة تأتي لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تزامن هذا العام مع قرار مجلس الأمن إنشاء قوة دولية لإدارة قطاع غزة، مضيفا: "كنا نعتقد أن زمن الوصاية والاحتلال انتهى، لكن يبدو أنه يعود تدريجيًا من هذا الباب".وأشار بحصلي إلى أن ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مطروح منذ عقود على طاولة النقاش بين القوى السياسية من دون التوصل إلى حلول، لافتًا أيضًا إلى مسار التطبيع، وقال: "رأينا مؤخرًا انخراط كازاخستان في اتفاقيات إبراهيم، في محاولة لإعادة إطلاق هذا المسار، لكن واضح أن مصيره الفشل. وسبعة أكتوبر كان أحد أهدافها إسقاط هذا المشروع".وأضاف: "منذ اليوم الأول للحرب كنا نقول إن المشهد سيتحدد فلسطينيًا، واليوم نرى أن قوة السلاح في غزة أجبرت الجميع على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتلبية مطالب الشعب".وبشأن التلويح بتجديد الحرب، قال لـ"سبوتنيك": "لا نستبعد أي عمل همجي من هذا الكيان. نعم، كفة الميزان العسكري تميل لصالحه، لكن هذا لا يعني أننا سنهزم معنويًا. لدينا إيمان وقضية وعقيدة لن نتخلى عنها ولن نساوم".من جانبه، قال سامي حمود، مدير منظمة ثابت لحق العودة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت تهدف إلى إيصال رسالة بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان المسؤولية الأولى في إنصاف الشعب الفلسطيني بعد أكثر من سبعة عقود من اللجوء والحرمان والاضطهاد. وأضاف: "الحرب الإبادية في غزة دليل واضح على أن الشعب الفلسطيني لم يُنصف، وما زال يتعرض لإرهاب الاحتلال، وسط عجز وصمت وربما تواطؤ دولي".وأوضح حمود أن الشعب الفلسطيني، رغم المعاناة والوضع الإنساني الصعب، يتمسك بحقوقه الثابتة، قائلا: "وقف العدوان لم يكن ليحدث لولا صمود شعبنا ومقاومتنا. تمسّك شعبنا بشروطه الأساسية: إنهاء الحرب، رفع الحصار، إدخال المساعدات، الانسحاب الإسرائيلي، وعدم التخلي عن حقه في المقاومة وسلاحه"، وأكد أن الفلسطينيين قادرون على مواجهة أي مخططات، سواء ما يتعلق بـ"مشروع مجلس السلام" أو القوة الدولية في غزة، مضيفًا: "رغم الضغوط والتحديات، شعبنا بصموده ووحدته ومقاومته قادر على إفشال كل هذه المشاريع".وفي ختام الوقفة، سلّم المشاركون إلى هيئة الأمم المتحدة "الأسكوا" مذكرة حقوقية وإنسانية موجّهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تضمنت عرضًا للوضع الإنساني في قطاع غزة، وواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودور وكالة الأونروا، إضافة إلى سلسلة توصيات عكست المطالب التي طرحها المشاركون خلال الفعالية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107560124_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1e1192cadd97dabc39f43d34995b8429.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.. صور وفيديو

16:14 GMT 27.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين
بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
حصري
أحيت المؤسسات والجمعيات الأهلية والشبابية اللبنانية والفلسطينية، اليوم الخميس، "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في ساحة اليونسكو ببيروت، حيث شدّد المشاركون خلال الوقفة على دعم غزة ونصرة حقوق الشعب الفلسطيني، ورفع الصوت دفاعًا عن حقه في الحرية والتحرر.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن بحصلي، ممثل هيئة "نصرة الأقصى"، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن المشاركة تأتي لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تزامن هذا العام مع قرار مجلس الأمن إنشاء قوة دولية لإدارة قطاع غزة، مضيفا: "كنا نعتقد أن زمن الوصاية والاحتلال انتهى، لكن يبدو أنه يعود تدريجيًا من هذا الباب".
وأشار بحصلي إلى أن ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مطروح منذ عقود على طاولة النقاش بين القوى السياسية من دون التوصل إلى حلول، لافتًا أيضًا إلى مسار التطبيع، وقال: "رأينا مؤخرًا انخراط كازاخستان في اتفاقيات إبراهيم، في محاولة لإعادة إطلاق هذا المسار، لكن واضح أن مصيره الفشل. وسبعة أكتوبر كان أحد أهدافها إسقاط هذا المشروع".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين
بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف: "منذ اليوم الأول للحرب كنا نقول إن المشهد سيتحدد فلسطينيًا، واليوم نرى أن قوة السلاح في غزة أجبرت الجميع على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتلبية مطالب الشعب".
وبشأن التلويح بتجديد الحرب، قال لـ"سبوتنيك": "لا نستبعد أي عمل همجي من هذا الكيان. نعم، كفة الميزان العسكري تميل لصالحه، لكن هذا لا يعني أننا سنهزم معنويًا. لدينا إيمان وقضية وعقيدة لن نتخلى عنها ولن نساوم".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين
بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جانبه، قال سامي حمود، مدير منظمة ثابت لحق العودة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت تهدف إلى إيصال رسالة بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان المسؤولية الأولى في إنصاف الشعب الفلسطيني بعد أكثر من سبعة عقود من اللجوء والحرمان والاضطهاد. وأضاف: "الحرب الإبادية في غزة دليل واضح على أن الشعب الفلسطيني لم يُنصف، وما زال يتعرض لإرهاب الاحتلال، وسط عجز وصمت وربما تواطؤ دولي".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين
بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأوضح حمود أن الشعب الفلسطيني، رغم المعاناة والوضع الإنساني الصعب، يتمسك بحقوقه الثابتة، قائلا: "وقف العدوان لم يكن ليحدث لولا صمود شعبنا ومقاومتنا. تمسّك شعبنا بشروطه الأساسية: إنهاء الحرب، رفع الحصار، إدخال المساعدات، الانسحاب الإسرائيلي، وعدم التخلي عن حقه في المقاومة وسلاحه"، وأكد أن الفلسطينيين قادرون على مواجهة أي مخططات، سواء ما يتعلق بـ"مشروع مجلس السلام" أو القوة الدولية في غزة، مضيفًا: "رغم الضغوط والتحديات، شعبنا بصموده ووحدته ومقاومته قادر على إفشال كل هذه المشاريع".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين
بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وفي ختام الوقفة، سلّم المشاركون إلى هيئة الأمم المتحدة "الأسكوا" مذكرة حقوقية وإنسانية موجّهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تضمنت عرضًا للوضع الإنساني في قطاع غزة، وواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودور وكالة الأونروا، إضافة إلى سلسلة توصيات عكست المطالب التي طرحها المشاركون خلال الفعالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала