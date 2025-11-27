https://sarabic.ae/20251127/بيروت-تحيي-اليوم-العالمي-للتضامن-مع-فلسطين-صور-وفيديو--1107557213.html

بيروت تحيي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.. صور وفيديو

أحيت المؤسسات والجمعيات الأهلية والشبابية اللبنانية والفلسطينية، اليوم الخميس، "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" في ساحة اليونسكو ببيروت، حيث شدّد...

وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن بحصلي، ممثل هيئة "نصرة الأقصى"، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن المشاركة تأتي لإحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تزامن هذا العام مع قرار مجلس الأمن إنشاء قوة دولية لإدارة قطاع غزة، مضيفا: "كنا نعتقد أن زمن الوصاية والاحتلال انتهى، لكن يبدو أنه يعود تدريجيًا من هذا الباب".وأشار بحصلي إلى أن ملف حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مطروح منذ عقود على طاولة النقاش بين القوى السياسية من دون التوصل إلى حلول، لافتًا أيضًا إلى مسار التطبيع، وقال: "رأينا مؤخرًا انخراط كازاخستان في اتفاقيات إبراهيم، في محاولة لإعادة إطلاق هذا المسار، لكن واضح أن مصيره الفشل. وسبعة أكتوبر كان أحد أهدافها إسقاط هذا المشروع".وأضاف: "منذ اليوم الأول للحرب كنا نقول إن المشهد سيتحدد فلسطينيًا، واليوم نرى أن قوة السلاح في غزة أجبرت الجميع على الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتلبية مطالب الشعب".وبشأن التلويح بتجديد الحرب، قال لـ"سبوتنيك": "لا نستبعد أي عمل همجي من هذا الكيان. نعم، كفة الميزان العسكري تميل لصالحه، لكن هذا لا يعني أننا سنهزم معنويًا. لدينا إيمان وقضية وعقيدة لن نتخلى عنها ولن نساوم".من جانبه، قال سامي حمود، مدير منظمة ثابت لحق العودة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الوقفة أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت تهدف إلى إيصال رسالة بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان المسؤولية الأولى في إنصاف الشعب الفلسطيني بعد أكثر من سبعة عقود من اللجوء والحرمان والاضطهاد. وأضاف: "الحرب الإبادية في غزة دليل واضح على أن الشعب الفلسطيني لم يُنصف، وما زال يتعرض لإرهاب الاحتلال، وسط عجز وصمت وربما تواطؤ دولي".وأوضح حمود أن الشعب الفلسطيني، رغم المعاناة والوضع الإنساني الصعب، يتمسك بحقوقه الثابتة، قائلا: "وقف العدوان لم يكن ليحدث لولا صمود شعبنا ومقاومتنا. تمسّك شعبنا بشروطه الأساسية: إنهاء الحرب، رفع الحصار، إدخال المساعدات، الانسحاب الإسرائيلي، وعدم التخلي عن حقه في المقاومة وسلاحه"، وأكد أن الفلسطينيين قادرون على مواجهة أي مخططات، سواء ما يتعلق بـ"مشروع مجلس السلام" أو القوة الدولية في غزة، مضيفًا: "رغم الضغوط والتحديات، شعبنا بصموده ووحدته ومقاومته قادر على إفشال كل هذه المشاريع".وفي ختام الوقفة، سلّم المشاركون إلى هيئة الأمم المتحدة "الأسكوا" مذكرة حقوقية وإنسانية موجّهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تضمنت عرضًا للوضع الإنساني في قطاع غزة، وواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودور وكالة الأونروا، إضافة إلى سلسلة توصيات عكست المطالب التي طرحها المشاركون خلال الفعالية.

