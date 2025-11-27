دولة خليجية تخفض شروط الحصول على "الإقامة الذهبية"

عربي
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تنشيط سوق العقارات وزيادة الطلب على المشاريع السكنية الفاخرة، ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين والخبرات الدولية.ويأتي الإعلان بالتزامن مع استضافة البحرين لمعرض "سيتي سكيب"، الذي يعكس نشاط القطاع العقاري المحلي والإقليمي، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين، هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، أن خفض متطلبات الاستثمار يعكس التزام البحرين بتوفير بيئة تنافسية وجاذبة للمستثمرين.ووفق البرنامج المعمول به في البحرين، تُمنح الإقامة الذهبية لمالكي العقارات، وللمهنيين الذين عملوا في البحرين لمدة خمس سنوات على الأقل، بمتوسط راتب شهري يزيد عن 2000 دينار بحريني (نحو 5306 دولارات)، وللمتقاعدين الذين أمضوا 15 عامًا على الأقل في العمل بالمملكة ويبلغ متوسط معاشهم التقاعدي الشهري 2000 دينار أو أكثر، بالإضافة إلى غير المقيمين الذين يتجاوز متوسط معاشهم التقاعدي الشهري 4000 دينار بحريني (نحو 10,624 دولارًا).كما يشمل البرنامج منح الإقامة الذهبية للأفراد الموهوبين مثل رواد الأعمال والمهنيين ذوي المهارات العالية، وأولئك الذين يسهمون بشكل بارز في الاقتصاد الوطني أو المجتمع البحريني.وتوفر الإقامة الذهبية لحامليها إقامة طويلة الأمد، وسهولة تأسيس الأعمال، وامتيازات الدخول المتعدد، إضافة إلى القدرة على كفالة أفراد الأسرة.ويعزز الحد الأدنى المحدث لمتطلبات الاستثمار مكانة البحرين كوجهة جاذبة ومرنة للمستثمرين، ويؤكد دورها كموقع مثالي للأفراد ذوي الثروات والمهنيين الباحثين عن بيئة مرحبة وجودة حياة مرتفعة.
خفضت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين، الحد الأدنى للاستثمار العقاري للحصول على "الإقامة الذهبية" من 200 ألف إلى 130 ألف دينار بحريني، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة كمركز إقليمي للإقامة طويلة الأمد والاستثمار.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تنشيط سوق العقارات وزيادة الطلب على المشاريع السكنية الفاخرة، ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين والخبرات الدولية.
ويأتي الإعلان بالتزامن مع استضافة البحرين لمعرض "سيتي سكيب"، الذي يعكس نشاط القطاع العقاري المحلي والإقليمي، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا".
وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين، هشام بن عبد الرحمن آل خليفة، أن خفض متطلبات الاستثمار يعكس التزام البحرين بتوفير بيئة تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
عملات رقمية مشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
الإمارات تحسم الجدل حول منح "الإقامة الذهبية" لمستثمري العملات الرقمية
7 يوليو, 06:12 GMT
ووفق البرنامج المعمول به في البحرين، تُمنح الإقامة الذهبية لمالكي العقارات، وللمهنيين الذين عملوا في البحرين لمدة خمس سنوات على الأقل، بمتوسط راتب شهري يزيد عن 2000 دينار بحريني (نحو 5306 دولارات)، وللمتقاعدين الذين أمضوا 15 عامًا على الأقل في العمل بالمملكة ويبلغ متوسط معاشهم التقاعدي الشهري 2000 دينار أو أكثر، بالإضافة إلى غير المقيمين الذين يتجاوز متوسط معاشهم التقاعدي الشهري 4000 دينار بحريني (نحو 10,624 دولارًا).
كما يشمل البرنامج منح الإقامة الذهبية للأفراد الموهوبين مثل رواد الأعمال والمهنيين ذوي المهارات العالية، وأولئك الذين يسهمون بشكل بارز في الاقتصاد الوطني أو المجتمع البحريني.
مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2022
3 شروط لحصول المستثمر العقاري على الإقامة الذهبية في الإمارات
9 سبتمبر 2022, 08:13 GMT
وتوفر الإقامة الذهبية لحامليها إقامة طويلة الأمد، وسهولة تأسيس الأعمال، وامتيازات الدخول المتعدد، إضافة إلى القدرة على كفالة أفراد الأسرة.
ويعزز الحد الأدنى المحدث لمتطلبات الاستثمار مكانة البحرين كوجهة جاذبة ومرنة للمستثمرين، ويؤكد دورها كموقع مثالي للأفراد ذوي الثروات والمهنيين الباحثين عن بيئة مرحبة وجودة حياة مرتفعة.
